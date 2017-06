El PP imprimirá rapidez a la negociación con CC para cerrarla en tres semanas

El PP quiere una negociación ágil con Coalición Canaria porque el calendario apremia. En dos o tres semanas el Gobierno central tiene previsto aprobar el techo de gasto para los presupuestos de 2018, lo que será el punto de arranque para que la Comunidad Autónoma haga lo mismo y, de esta forma, comenzar a elaborar las principales líneas de las cuentas canarias. Y es que los populares quieren estar desde el principio en la confección del presupuesto regional. Los nacionalistas no parece que tengan tanta prisa, lo que ya está provocando ciertas suspicacias en algunos dirigentes populares.

La reunión-cena entre Fernando Clavijo y Asier Antona en la residencia oficial del primero la noche del lunes ha puesto en marcha la maquinaria de los dos partidos para negociar el pacto. En menos de 24 horas se ha puesto día y hora para la primera reunión, que será el viernes a las 10.30 en el Parlamento. El presidente regional del PP ha designado una comisión negociadora de seis dirigentes formada por la secretaria general y portavoz en la Cámara, Australia Navarro; el coordinador regional del partido y alcalde de Puerto de la Cruz, Lope Afonso; el eurodiputado Gabriel Mato; el presidente del PP de Tenerife, Manuel Domínguez; el senador Jorge Rodríguez, y la diputada regional Luz Reverón.

Por parte de Coalición Canaria no ha trascendido aún quiénes formarán parte de la comisión negociadora, aunque sí estarán el secretario general de la formación y consejero de Presidencia, José Miguel Barragán; la secretaria de Organización, Guadalupe González Taño, y el portavoz de los nacionalistas en el Parlamento, José Miguel Ruano.

El viernes se pondrán sobre la mesa los programas de las dos formaciones para alcanzar un acuerdo sobre asuntos concretos. El PP se toma estas conversaciones "muy en serio", en palabras del propio Antona, por eso ha puesto un equipo al "máximo nivel" con el que tratar los temas prioritarios para el PP, entre ellos la bajada de impuestos o la reforma electoral, dos asuntos en el que las dos formaciones difieren.

El reparto de áreas se dejará para el final pero cada vez está más claro que los populares asumirán la Vicepresidencia y departamentos como Turismo, Obras Públicas y se debate entre Política Territorial, Industria y Presidencia y Justicia. Los nacionalistas no quieren entregar Hacienda ni las áreas sociales, aunque todo depende de cómo transcurran los contactos en las próximas semanas.

En relación con la reunión celebrada entre el presidente Fernando Clavijo y Antona, el jefe del Ejecutivo regional dijo ayer en Lanzarote que en el encuentro que mantuvo con el líder del PP observó una "buena predisposición" para que sus dos partidos lleguen a un acuerdo para gobernar juntos la Comunidad Autónoma. Clavijo subrayó que su relación personal con Antona "es desde hace muchos años francamente buena", pero también destacó que corresponde a los partidos, PP y CC, "ponerse de acuerdo" para un posible pacto.

Voluntad de diálogo

El presidente señaló que el encuentro que Antona y él mantuvieron después de que sus dos partidos aprobaran iniciar negociaciones fue "una primera toma de contacto", para comprobar "la voluntad de apuntalar una estabilidad para los retos que afrontará Canarias en los próximos años".

Sin embargo, Clavijo remarcó que "no ha sido un acuerdo de partidos ni mucho menos", ya que el secretario general de CC, José Miguel Barragán, y su secretaria de Organización, Guadalupe González, serán los encargados de designar a la comisión negociadora. "A partir de ahí veremos si se puede alcanzar un acuerdo", añadió.

En cuanto a la fecha en la que se podrá materializar el posible pacto, el presidente regional indicó que dependerá de "la confluencia en los distintos asuntos", de manera que "podrá ser rápido, más lento o puede no llegar, simple y llanamente". Clavijo cree que "no es bueno empezar las negociaciones poniendo fechas de caducidad", al igual que tampoco se deben trazar "líneas rojas, ni entrar en descalificaciones, porque, al final, todos tienen que estar cómodos".

Sin embargo, un dirigente de Coalición Canaria que sí marcó ayer líneas rojas en las negociacionies entre ambos partidos es el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, que prefiere al PP fuera del Gobierno y que se alcance un acuerdo de apoyo parlamentario para continuar con un Ejecutivo monocolor como el actual. Para Alonso, "es más contraproducente que positivo" que el PP entre a formar parte del Ejecutivo regional porque con los cambios en las consejerías habría un "nuevo retraso" en la gestión.

El presidente tinerfeño dejó claro que realiza estas declaraciones a título personal porque será el partido el que finalmente decida la fórmula a seguir. En este sentido, Alonso no es partidario de "volver a repartir las cartas" en las consejerías porque el Gobierno está "funcionando bien" y con estabilidad, y pone como ejemplo el apoyo que presta Ana Oramas (CC) al PP en el Congreso a los asuntos trascendentales de España y Canarias. "No entiendo la política como reparto de poder y sillones, entiendo la política para solucionar los problemas", señaló, afirmando que no se debe negociar para satisfacer "bajas pasiones", en referencia a las declaraciones de algunos dirigentes del Partido Popular.