El Parlamento de Canarias descarta recortar los salarios o las dietas de los diputados

El Parlamento de Canarias no recortará los salarios ni las dietas que perciben los diputados. "No se van a tocar", aseguró ayer la presidenta de la Cámara regional, Carolina Darias, que alegó que los sueldos y las indemnizaciones que cobran los parlamentarios de las Islas están "en la media" de los parlamentos autonómicos y no se van a modificar en esta legislatura.

En declaraciones a los medios al término de la Junta de Portavoces, afirmó que el estudio comparativo sobre las retribuciones en otras cámaras autonómicas ya ha concluido por parte de los servicios jurídicos y el gabinete de la Presidencia, y se ve "claramente" que el Archipiélago se encuentra en la media nacional. Este documento se analizó en una Junta de Portavoces deliberante que concluyó que "no se debía tratar" la modificación de las dietas en lo que queda de esta novena legislatura.

Según datos de la Cámara, desde el inicio del mandato en julio de 2015 hasta mayo los 60 diputados habían cobrado solo en dietas por traslado y manutención un total de 1.015.776 euros. Cada parlamentario ha ingresado, por tanto, una media de casi 8.100 euros por ese concepto. No obstante, también es cierto que las cifras varían sobremanera según el cargo que desempeñe en el Parlamento y su isla de residencia, ya que esas retribuciones son más bajas para los representantes de las dos islas capitalinas y más aún para los de Tenerife, donde se ubica la Cámara.

Las dietas son diferentes en función del cargo. Así, los miembros de la Mesa de la Cámara perciben entre los 90 y180 euros, mientras que los portavoces de los grupos parlamentarios cobran entre 180 y 320 euros, según su lugar de residencia. Además, los portavoces perciben entre 90 y 160 por acudir a reuniones, comisiones o plenos, mientras que los diputados rasos ingresan entre 60 y 113 euros.

En opinión de Darias, no hay ningún elemento que haga necesario cambiar el régimen de retribuciones y aludió al informe del organismo independiente Transparencia Internacional, que situó al Parlamento de Canarias en el segundo lugar en transparencia y el que más puntos ha conseguido al pasar "de la cola a ser segundo".

"Lo hemos transparentado todo, más que otros parlamentos", apostilló. La Junta de Portavoces y la Mesa que estudió en su momento estos informes entendió que el Parlamento había cumplido su trabajo y "debía continuar en esta línea", expuso la presidenta.