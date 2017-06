CC no dice "ni sí ni no" al pacto regional con el PP

El secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán (i), acompañado por la secretaria de Organización del partido, de Rosa Dávila (d) y por Guadalupe González (c), durante la Comisión Ejecutiva Nacional de Coalición Canaria celebrada hoy en Santa Cruz de Tenerife.

La secretaria de Organización de Coalición Canaria (CC), Guadalupe González, ha manifestado este sábado que su partido está abierto a "cualquier" negociación con el PP, y en cuanto a la posible entrada de los populares en el gobierno regional "no decimos si sí o si no".

Al término de la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional de Coalición Canaria (CC), que se ha constituido hoy tras el congreso regional, Guadalupe González ha agradecido la oferta del PP de negociar y ha insistido en que su partido "ha estado, está y estará abierto a cualquier acuerdo" en pro de la estabilidad.

La secretaria de Organización de Coalición Canaria ha declarado en rueda de prensa que tras la salida del PSOE del Gobierno canario, a finales del pasado diciembre, su partido mantiene acuerdos en diversas administraciones con los socialistas, y también tiene pactos con el PP en las Cortes y en el Parlamento de Canarias.

Guadalupe González ha asegurado que a partir de hoy no se abre una etapa nueva con el PP sino que se refuerzan los acuerdos que tienen estos dos partidos, y ha cuestionado el planteamiento de los populares de ir "antes" a los medios de comunicación, ya que a Coalición Canaria le "gusta más hablar primero" entre las formaciones políticas.

Pero el planteamiento del PP es "legítimo", ha reconocido la secretaria de Organización de Coalición Canaria, quien ha reiterado que se seguirá en la línea actual de conversaciones.

Para ello, la comisión ejecutiva nacional de CC ha facultado al presidente canario, Fernando Clavijo, y al secretario general, José Miguel Barragán, para mantengan conversaciones con el PP sin marcarse "plazos o límites".

Guadalupe González ha señalado que lo que quieren "todos" es tener el mejor gobierno de Canarias y ha opinado que no ayuda al funcionamiento del ejecutivo hablar de si habrá cambios en una u otra Consejería.

La dirigente de CC ha comentado que si bien puede parecer que su partido no ha negociado nada con el PP no es así, y ha agregado que el Partido Popular "tampoco dice que vaya a entrar" en el gobierno de Canarias, una posibilidad que "no puede ser el centro del debate".

En cuanto a la llamada que el presidente del PP de Canarias, Asier Antona, hizo ayer al secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, la secretaria de Organización de los nacionalista ha reconocido que "está bien" pero es solo una llamada.

De este modo, Coalición Canaria ha facultado a Fernando Clavijo y a José Miguel Barragán para hablar con los dirigentes del PP de Canarias y para crear una comisión de negociación si así lo consideran, ha añadido Guadalupe González.