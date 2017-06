Podemos inicia la campaña a la gresca

La gresca protagonizó el primer debate de los cuatro candidatos a las primarias de Podemos en las Islas para sustituir a la actual secretaria general, Meri Pita, celebrado ayer en el programa el Debate de Canarias en la Uno de Televisión Española. Las acusaciones mutuas evidenciaron las tiranteces entre los distintos aspirantes, principalmente entre los diputados regionales por Gran Canaria, Juan Márquez y Noemí Santana, aunque también hubo refriegas de ambos con su compañera parlamentaria por la misma isla, Concepción Monzón.

El cuarto en la carrera hacia el liderazgo de Podemos, Eloy Cuadra, un exguardia civil, activista social, residente en Tenerife y escritor de cuatro libros, tampoco se echó atrás en el fragor de la batalla televisiva. "La imagen que se ha dado a la ciudadanía es lamentable", llegó a decir en referencia a los conflictos internos en la formación morada.

El debate se tornó más acalorado en la visión que los distintos candidatos tienen de la doble militancia, tras la declaración recientemente de "divergentes" de partidos como Sí Se Puede o Ganemos Lanzarote, en un Consejo Ciudadano Autonómico (CCA) en el que participaron Noemí Santana y Concepción Monzón. Otro tema candente fue la incapacidad de llegar a acuerdos para una candidatura unitaria entre Monzón y Santana, pese a reconocer ambas que solo las separaban "matices", además de las críticas a la verticalidad de la dirección actual, dirigida por Meri Pita, en la toma de decisiones al no contar con los círculos.

Pero, al final, imperó el buenrrollismo al señalar que precisamente el disenso denota que es una formación distinta a las demás y que su objetivo es mejorarla para ser una alternativa de gobierno en las instituciones canarias en 2019.

Juan Márquez encabeza la candidatura Podemos en Plural. Noemí Santana, la plancha Lo mejor está por venir. Concepción Monzón lidera la plataforma Todos a una, y Eloy Cuadra se presenta con la propuesta Podemos desde abajo. Precisamente, la campaña a las primarias comenzó ayer y acabará el 16 de junio. Las votaciones para las candidaturas, vía telemática, serán del 13 al 19 de junio, mientras que la asamblea presencial, el Vistalegre canario, se celebrará el 17 de junio, antes de conocerse los resultados finales el día 21 de junio.

Modelo de partido

¿Cuál es el modelo de partido que se plantean?, fue la cuestión inicial que se les formuló, y ya en la primera respuesta que inició Juan Márquez se infirió la agitación que se iba a producir en el fragor del debate. Recordó que cuando dimitió del Consejo Ciudadano Autonómico en 2016 lo hizo porque entendía que la dirección regional, "a la que pertenecen Noemí Santana y Conchi Monzón -precisó-, estaba llevando una deriva que traía formas de la vieja izquierda". A su juicio, a la dirección le ha faltado "diálogo y respetar la diversidad", declarando divergentes y opuestas a organizaciones con las que se pueden llegar a confluencias, crítica que compartió en los mismos términos Eloy Cuadra. Juan Márquez afirmó que con haber declarado "que se prohíbe la doble militancia para cargos orgánicos era suficiente" y señaló que "es muy difícil conseguir confluencias y espacios mayoritarios de cara a 2019 "si se rompen todos los lazos", espetó a Monzón y Santana.

"No somos la candidatura de Madrid", expuso en referencia a que desde la dirección estatal se intentó una plancha unitaria entre Noemí Santana y Concepción Monzón, que no llegó a fraguar. A Noemí Santana se le hinchó la vena. "Me parecen muy graves las acusaciones de Juan Márquez como que Podemos actúa como el PP a golpe de telefonazo de Madrid y no puedo estar más en desacuerdo", le contestó.

Santana dejó claro que el término divergente de la doble militancia se acordó en la asamblea estatal. Sobre que no llegaron a acuerdos para una candidatura conjunta con Monzón, explicó que estuvieron negociándola pero no hubo entendimiento, extremo que también compartió Monzón sin, ambas, dar razones de peso. No es cuestión de personalismos, alegaron, pero lo cierto es que reconocieron que a sus proyectos los separaban matices.

En opinión de Santana, la diferencia es que tienen sistemas organizativos diferentes, y ella cree en un proyecto "más horizontal y no vertical, que se les dé relevancia a los círculos y que las personas no estén tutorizadas". Para Santana hay que "volver a enamorar a la gente", intentar "quererse más entre compañeros" y "llenar las asambleas".

Monzón defendió la gestión de la dirección regional y expuso que sí ha habido participación con las bases, como en el proceso del Estatuto de Autonomía. Aún con los "errores cometidos", por el "duro trabajo realizado en tres años", sigue ilusionada y su propósito es reforzar el partido con un equipo con experiencia y extenderlo en los municipios. Concepción Monzón consideró "una pena" las fricciones que se estaban produciendo en el debate.

Eloy Cuadra fue crítico con la separación de los cargos del partido con los círculos, apostó por un Podemos federal y por las confluencias con las formaciones de izquierdas progresistas para ganar en las instituciones y "dejar de hacer el bobo en los plenos llevando mociones que no sirven para nada".