CC, PP y ASG visualizan su acuerdo en el Parlamento con la Ley del Suelo

La Ley del Suelo llega al pleno del Parlamento del día 22 sin posibilidad de un consenso más allá de los 33 diputados que suman CC, PP y ASG. La Comisión de Política Territorial de la Cámara autonómica puso en evidencia la fractura política abierta ya que, pese a los intentos de los nacionalistas, el PSOE se desligó definitivamente de cualquier tipo de acuerdo pese a que contribuyó a su aprobación cuando estaba en el Gobierno con los nacionalistas. La diputada socialista Nayra Alemán tuvo una dura intervención ya que asumió parte del discurso de Nueva Canarias y Podemos asegurando que la nueva norma "favorece la especulación, fomenta las puertas traseras y asegura un reparto de sillones". De esta forma se visualiza el primer acuerdo político entre CC, PP y ASG tras la anunciada intención de los populares de negociar la entrada en el Gobierno de Fernando Clavijo.

Una buena parte del texto y de las enmiendas se votaron ayer por amplia mayoría pero los puntos más polémicos de la ley se quedaron con el voto exclusivo de nacionalistas, populares y gomeros. El control sobre el planeamiento es el punto que ha roto el consenso ya que los socialistas rechazan que el órgano regional que sustituye a la Cotmac no tenga potestad para realizar la evaluación ambiental de los planes insulares y del planeamiento de los cuatro municipios más habitados de Canarias. Tampoco hay acuerdo en los proyectos de interés insular y autonómico o en las ordenanzas municipales. Los tres grupos que se oponen al texto hablaron de que la Ley del Suelo permite las "puertas traseras".

Los grupos que respaldan la ley argumentaron que el texto agiliza el planeamiento y negaron que favorezca el desarrollismo. El portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, la considera una "ley oportuna porque preserva la sostenibilidad y protege el paisaje". Por su parte el portavoz del PP, Miguel Jorge Blanco, aseguró que el texto "desatasca el planeamiento, mejora sustancialmente los tiempos de tramitación y simplifica", mientras que el portavoz de Coalición Canaria, José Miguel Ruano, señaló que "partíamos de un buen proyecto de ley y hemos hecho uno mejor proyecto, que probablemente no va a solucionar todos los problemas de la economía canaria, pero dejará hacer las cosas donde se pueden hacer y no allí donde no se puede".