Allende dice que se debe decidir "sin presiones y sin prisas" sobre el parque marino

La presidenta del Cabildo de El Hierro, Belén Allende, valoró ayer, Día Mundial de los Océanos, que organizaciones como Oceana o la propia WWF "reconozcan el trabajo de todos los herreños" a la hora de preservar uno de los fondos mejor conservados del mundo, pero recordó que la creación de un Parque Nacional Marino debe ser decidida por los herreños "sin presiones y sin prisas".

La presidenta herreña afirmó que serán los habitantes de la Isla "los que dirán si quieren o no este nuevo marco jurídico alrededor de un territorio insular, en la ultraperiferia de Europa, como es el nuestro, al que de hecho nosotros ya consideramos nuestro parque sin necesidad de balizar y aplicar más normas que las propias que hemos demostrado al mundo garantizan su sostenibilidad". Allende hizo hincapié en la reflexión de un pescador herreño, que le decía hace unos días que "en el Teide ya no hay pastores, sino una casa del pastor para los visitantes, y que él quiere que en El Hierro sí haya pescadores y se continúe disfrutando el mar no de espaldas, sino de cara".

La propia Fundación Oceana presentó ayer al Congreso su propuesta para crear dos nuevos parques nacionales, en este caso marinos, en El Hierro y el Canal de Mallorca.