El PP baraja iniciar esta semana las negociaciones con Coalición

El PP de Canarias celebra junta directiva regional este jueves en Santa Cruz de Tenerife y la entrada o no de los populares en el Gobierno regional estará sobre la mesa después de que el presidente de la formación, Asier Antona, haya manifestado su deseo de formar parte del Ejecutivo antes del verano. El órgano directivo de los populares puede decidir poner en marcha el mandato para que los dirigentes del partido entablen negociaciones con Coalición Canaria a fin de alcanzar un pacto.

La fría reacción con la que algunos dirigentes de CC han acogido las pretensiones del PP ha cogido por sorpresa a los populares, sobre todo después del acuerdo alcanzado en Madrid con los presupuestos del Estado y la unidad de criterio entre ambos partidos para aprobar la Ley del Suelo en el Parlamento canario. El presidente Fernando Clavijo estará toda la semana fuera de las Islas, con lo que se prevén pocos avances en los próximos días.

No todos los nacionalistas piensan igual sobre la entrada del PP en el Ejecutivo. Desde el círculo de dirigentes de confianza de Clavijo se apuesta por mantener el estatus actual, es decir, gobierno homogéneo de CC y negociar un apoyo estable parlamentario con los populares y el grupo mixto para tener la estabilidad necesaria. De todas forma, la negociación de un pacto no causa malestar entre los nacionalistas, siempre y cuando no se alcancen pactos de cascada que pongan en riesgos instituciones en las que CC gobierna con el PSOE como los cabildos de La Palma, Fuerteventura, Tenerife y Lanzarote.

La sensación de incertidumbre comienza a propagarse en el seno del PP una vez que Antona lanzó la iniciativa. El grupo popular sigue haciendo labor de oposición en el Parlamento canario al Ejecutivo y no hay consignas de cambiar el discurso crítico a la gestión de algunos consejeros.

Si la junta directiva del PP aprueba el inicio de las negociaciones con CC, la intención de los populares es acelerarla lo máximo posible para que fructifique el pacto antes de finalizar el periodo de sesiones de la Cámara. El mes de julio se ha habilitado y habrán dos plenos ese mes antes de las vacaciones de agosto.