Antona: "La decisión de entrar o no en el Gobierno se toma en Canarias y no en Madrid"

El presidente del PP en Canarias, Asier Antona, ha precisado hoy viernes que la eventual incorporación de su partido en el Gobierno regional en minoría de CC , "no es una decisión fácil de tomar desde la improvisación", sino una "reflexión" que se ha de debatir en los órganos de dirección del partido en las Islas.

Por ello, convocará la próxima semana al Comité Ejecutivo Autonómico para valorar si inician o no las negociaciones con CC para entrar en el Ejecutivo de Fernando Clavijo, pero ha insistido que, en caso de que se dé el visto bueno, el proceso de coparticipación en el Gobierno debe hacerse en el plazo de un mes para poder llegar a tiempo a la elaboración de las cuentas autonómicas de 2018.

Tras visitar la sede de la Fundación Canaria para el Tratamiento Integral de la Parálisis Infantil, en Las Palmas de Gran Canaria, Antona quiso dejar claro que cualquier decisión que se adopte será respaldada por la dirección nacional del partido "porque tenemos plena libertad y autonomía para dar los pasos oportunos" y, por tanto, "esta decisión no se va a adoptar en Madrid, se va a tomar en Canarias".

Antona respondía de este modo a las palabras de su vicesecretario general, Fernando Martínez-Maíllo, que enfrió, ayer jueves, las prisas mostradas públicamente por el presidente del PP canario el pasado miércoles sobre su predisposición para entrar de forma inminente, como mucho en un mes, en el Ejecutivo canario.

Antona ha insistido hoy viernes en que la decisión de entrar o no en el Gobierno no está tomada y no se ha reunido ni llamado a CC para negociar. Ha puntualizado que lo que anunció el miércoles, respecto a que él creía mejor que deberían estar en el Gobierno en un mes como máximo, responde a tres "obviedades: Que el gobierno de España ha hecho un esfuerzo inversor muy importante con Canarias y que nunca antes en la historia ha habido tantos recursos como los que ha mandado el Gobierno de Rajoy; la segunda obviedad es que será fundamental que para el buen uso de la gestión de estos recursos coparticipe el PP que tiene contrastada esta responsabilidad allí donde ha podido hacerlo, y la tercera obviedad es que esta decisión no se podía alargar en el tiempo y habría que tomarla en los próximos días", al objeto de poder participar en la elaboración de las cuentas autonómicas de 2018.

Antona parecía asombrado por las interpretaciones que se le han dado a estas "obviedades", entre ellas en su propio partido nacional serenando sus prisas por entrar en el Gobierno, o en los que serían sus socios en el Ejecutivo, CC, y el propio presidente Clavijo, quienes lo han emplazado a que haga una propuesta formal y no a través de los medios de comunicación.

El presidente de los populares canarios ha recalcado que la dirección nacional del partido "apoyará y respaldará" la decisión que tome la ejecutiva en Canarias.

Sobre la escasez de contactos con CC señala: "No es una cuestión de una simple llamada, esto necesita de un proceso de maduración, de debate y de diálogo en el seno del partido en Canarias y en el traslado que después podamos hacerle al Gobierno".

Antona ha recalcado que, además de la disposición que consensúe la dirección del PP canario la próxima semana sobre este asunto, se ha de cumplir otra premisa, como es la aceptación por parte de CC de las siete reformas que los populares presentaron en el Parlamento el pasado mayo, y que las volverán a presentar la próxima semana, de forma más ampliada, al presidente del Gobierno, a los grupos parlamentarios y a los agentes sociales y económicos, y con las que consideran que se podría "enderezar el rumbo de la legislatura".

"No estamos hablando de áreas ni consejerías, sino de si nos podemos poner de acuerdo en las reformas", puntualiza.

Tras ver como respira el Gobierno de Clavijo sobre estas reformas, es cuando reunirá al órgano de dirección del PP en Canarias para adoptar la decisión de si negocian la entrada en el Ejecutivo o si se quedan en la oposición.

"Pero si finalmente nos quedamos en la oposición, que nadie crea que el PP va a estar sumiso a no se sabe qué estrategia", ha advertido al Gobierno de CC. "No vamos a estar condicionados por lo que pase en Madrid", avisa, en clara alusión a que los nacionalistas han prestado su apoyo al Gobierno de Rajoy, también en minoría

Según Antona, hay cuestiones que están en el ámbito parlamentario en las que CC tiene que saber que está en minoría y que tiene que llegar a consensos con el resto de fuerzas políticas, como en los presupuestos o en la renovación de los órganos que dependen del Parlamento, " y son asuntos que son una prioridad y en los que el Gobierno en minoría tiene que tocar a las puertas del PP".

"Solamente con la garantía de que CC asume como propias las reformas sanitaria, educativa, económica y fiscal" que propone el PP, "habrá merecido la pena el debate que se ha originado", ha manifestado Asier Antona, quien, no obstante, ha dejado claro que en estos asuntos buscará el consenso con otras fuerzas parlamentarias si no las apoya CC, como pueda ser en el caso de la rebaja del IGIC del 7 al 5% o del tramo autonómico del IRPF en los próximos presupuestos.