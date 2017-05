El primer 'asalto' entre Pedro Quevedo y Montoro solo avanza en las ayudas aéreas

El Gobierno central admitió ayer por primera vez estar dispuesto a estudiar el incremento de la bonificación al transporte aéreo interinsular para los residentes en Canarias y situarla en el 75 % del coste del billete. Es todavía un anuncio indeterminado en el contexto del inicio de la negociación política con Nueva Canarias para intentar sacar adelante los Presupuestos estatales de este año, pero es un primer paso en una dirección que desde hace tiempo se está tratando de impulsar desde las Islas. Así al menos lo expresó ayer el diputado nacional de NC, Pedro Quevedo, en su intenso y largo primer encuentro al más alto nivel en La Moncloa con tres representantes del Ejecutivo para negociar su posible apoyo a las cuentas estatales, voto inicialmente imprescindible para su aprobación.



Este fue quizá el elemento sobre el que Quevedo puso más énfasis de los muchos que planteó en sus tres horas de reunión con sus interlocutores: la vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro; y el secretario de Estado de Presupuestos y Gasto, Alberto Nadal. Ala vista de que a nada le dieron un 'no' rotundo y de la disposición a estudiar muchos de los temas, aunque advirtiendo del poco margen de maniobra en el gasto, el diputado de NC aseguró estar más cerca que antes de su posible apoyo al proyecto presupuestario pese a reconocer no haber alcanzado acuerdos definitivos "en prácticamente nada".



A Quevedo le valió ayer constatar que el Gobierno se ha tomado la negociación en serio y que analizará con rigor hasta dónde puede responderle en los dos planos de discusión planteado, político y puramente presupuestario, sobre aspectos esenciales para Canarias.



"No venimos a pasear"



Según él, la negociación "ha empezado tarde" pero al menos se ha encauzado "razonablemente bien" porque "se ha entendido que nosotros no venimos a pasear, que NC está haciendo un esfuerzo enorme pero que creemos que tenemos que aprovechar la oportunidad para tratar de revertir la situación sobre Canarias". Tras afirmar que "ocurra lo que ocurra este Presupuesto no va a ser el de NC en ningún caso", sí cree que puede "dejar huella" para "un cambio en relación con la política presupuestaria que se ha tenido con Canarias en los últimos años".



Mejorar la conectividad de las Islas es uno de los principales objetivos de NC en esta negociación para superar el "escandaloso coste de los vuelos" entre Islas y planteó también la necesidad de estudiar la posibilidad de implantar la Obligación de Servicio Público para los trayectos con la Península de forma que se puedan establecer precios máximos. Según explicó, "hemos quedado comprometidos en que en este próximo Presupuesto habría una cantidad suficiente para subir el transporte interinsular del 50 al 75% y a estudiar los precios máximos", y aunque "no hemos cerrado nada, sí hemos detectado una discusión franca y que se ha entendido que vamos a ser contundentes con esto", recalcó antes de señalar que también se ha abierto una discusión sobre la mejora de las subvenciones al transporte de mercancías, que NC pretende del cien por cien del coste del flete.



Carreteras



El otro aspecto presupuestario sobre el que el nacionalista puso el foco en la reunión de ayer fue el convenio de carreteras. Reclamó, tal y como ya anunciaba en una de las 49 enmiendas presentadas, 51 millones más para este año sobre los 175 ya presupuestados. El diputado cree que el ministerio de Fomento tiene una "visión restrictiva" sobre las partidas que son ejecutables o no en función del momento en que se encuentre el plan de obras e insistió en que el Presupuesto "debe recuperar al menos lo que debería haber aportado el Estado en este año según el convenio en vigor", es decir un total de 206 millones de euros.



Quevedo también se mostró satisfecho sobre la respuesta del Gobierno en torno a los "aspectos políticos" de la negociación, particularmente la que se refiere a la exigencia de impulsar en el Congreso la reforma del Estatuto. Tras señalar que "no podemos aceptar que vuelva a ocurrir el escándalo del 2007 en el que fue devuelto el Estatuto a Canarias", aseguró haber encontrado en el Ejecutivo central "el entendimiento de nuestra posición".



También planteó a los representantes del Gobierno otros "asuntos estratégicos" para las Islas aunque sin proyección presupuestaria como el sistema energético canario y la necesidad de "abordarlo de una forma singular", o el incremento de la cuota del atún rojo en Canarias hasta el 10 % de la estatal. También se comprometió el Ejecutivo, asegura el diputado canario, a mejorar la fiscalidad del sector audiovisual "porque no es razonable que exista un diferencial negativo en los beneficios fiscales en relación con lo que ocurre en el conjunto del Estado".



En el ámbito estatal, Quevedo afirmó que mantiene sus reivindicaciones para activar sendos planes en dependencia y lucha contra la violencia de género, asegurando que NC apuesta por la "defensa de políticas públicas para actuar sobre problemas esenciales".



Pese a la buena disposición que Quevedo aseguró que encontró en los negociadores del PP en este primer encuentro dejó claro que aunque se aceptasen todas las enmiendas de NC "este presupuesto no será nunca el nuestro". Es más, subrayó, "si hay alguna posibilidad seria de cambio político nosotros estaremos por apoyarlo".



Ambas partes han quedado en intercambiarse documentación antes de un nuevo encuentro que se llevarán a cabo en los próximos días.