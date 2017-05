Interior vigila los signos de radicalización de la comunidad musulmana en las Islas

La comunidad musulmana tiene un grado de integración en Canarias "muy alto", por el tiempo que lleva en nuestro Archipiélago, pero ello no quita para que "la inteligencia nacional y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hagan su trabajo y mantengan la vigilancia". La delegada del Gobierno Canarias, Mercedes Roldós, recordó ayer que España y Europa en general se encuentran en la actualidad "en nivel cuatro de alerta frente al islamismo yihadista y, por lo tanto, cualquier signo de radicalización de cualquier elemento tiene un seguimiento exhaustivo".



La delegada de Gobierno dejaba así claro que desde el Ministerio de Interior se sigue los pasos a los líderes musulmanes seguidores del movimiento marroquí Justicia y Caridad que buscan crecer en las Islas frente a corrientes más moderadas, tal y como publicó LA PROVINCIA/DLP el pasado fin de semana.



Capitaneados por el imán Tijani El Bouji, ya controlan a través de Federación Islámica de Canarias (FIDC), con sede en la localidad de Los Cristianos, en el sur de Tenerife, varias asociaciones musulmanas de esa isla. Ha intentado, con poco éxito, introducirse en Gran Canaria a través de asociaciones culturales, y en su punto de mira está dar el salto a Lanzarote y Fuerteventura, donde el peso de la población musulmana es muy alto en relación al resto de España. Uno de cada diez ciudadanos de las dos islas orientales profesan el islam.



Si Tajini logra su propósito y suma las comunidades musulmanas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura a la FIDC que preside una mayoría moderada, como la que tradicionalmente reside en el Archipiélago, tendrá como portavoces a una minoría de radicales que mezcla en sus preceptos política y religión.



Roldós dejó claro, no obstante, que la comunidad islamista "está perfectamente asentada e integrada en la población canaria, eso es lo importante, aunque no quita que las fuerzas de seguridad hagan cada día su trabajo de manera preventiva". Prueba de ellos son los dos radicales apresados en la capital grancanaria a principios de año.