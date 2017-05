El Constitucional descarta suspender la ley de las 'islas verdes'

El Tribunal Constitucional (TC) ha propinado un primer y casi definitivo varapalo al grupo de Podemos en el Parlamento de Canarias en su intención de tumbar los cambios introducidos en la ley 6/2002 sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, la comúnmente conocida como ley de las islas verdes. Los magistrados del TC no solo deniegan a la fuerza política la suspensión de la polémica norma, sino que adelantan que esta no se produciría ni aun cuando se aceptara el recurso de amparo que el grupo parlamentario interpuso contra las decisiones que la Mesa de la Cámara adoptó durante la tramitación de la modificación de la ley.



Fue el propio Cabildo de La Palma el que exhortó a modificar la normativa para que, en resumen, pudieran construirse hoteles de medio tamaño en zonas en las que no era posible hacerlo con la anterior redacción de la ley. El origen del conflicto que ha terminado en el Constitucional estuvo en el trámite de enmiendas, en el que Podemos presentó tres propuestas. A mediados del año pasado, la comisión parlamentaria de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad inadmitía las enmiendas al articulado del partido que lidera Pablo Iglesias y también las de Nueva Canarias (NC). Tanto Podemos como NC solicitaron a la Mesa del Parlamento que reconsiderara la decisión de la comisión pero el Partido Socialista (PSOE), el Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC) solo secundaron la solicitud de NC. Así, la Mesa aceptó la petición de la organización que preside Román Rodríguez pero no la de Podemos. No en vano, el principal órgano de la Cámara autonómica entiende que las enmiendas en cuestión constituían en realidad una enmienda a la totalidad, de modo que, en tal caso, estas eran "extemporáneas".



A raíz de esta controversia, en la que subyace el rechazo frontal de la fuerza política morada tanto a la ley de las islas verdes como a la que consideran su hermana mayor, la no menos polémica ley del suelo, Podemos recurrió en amparo ante el TC por juzgar que se había vulnerado el derecho a participar en asuntos públicos que ampara la Constitución. De hecho, en el partido avisan que no existe en el reglamento de la Cámara regional "limitación alguna sobre el contenido o número de las enmiendas al articulado". Además, el grupo parlamentario también cree que se vulneró el derecho a ejercer cargos públicos en condiciones de igualdad, ya que la Mesa aceptó los argumentos de NC pero no los suyos. Y no solo eso, ya que pidió la "inmediata" suspensión de la "entrada en vigor" de la ley, algo que el TC decidió estudiar en una pieza separada que ha desembocado en un auto, al que ha tenido acceso este diario, que rechaza de plano la petición de Podemos.



Tan es así, que la sala segunda del TC, que encabeza la vicepresidenta del tribunal, Encarnación Roca, deja claro que la suspensión de la norma no es una posibilidad ni aunque finalmente se aceptase el recurso de amparo. "La eventual estimación del recurso de amparo no supondría la anulación de la norma [...] Admitir tal posibilidad sería tanto como asumir la existencia de una suerte de amparo parlamentario indirecto contra leyes", argumentan los magistrados del Constitucional, que sentencian: "La petición que se formula no tiene cabida en al ámbito del recurso de amparo".