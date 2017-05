Bermúdez: "Hemos acertado y hemos errado; pedir disculpas nos hace fuertes"

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, señaló ayer durante su intervención en el cuarto Congreso Insular de Coalición Canaria que se celebra este fin de semana en Adeje, que "hay que seguir haciendo las cosas bien y eso significa trabajar con honestidad y hacer las cosas con legalidad". "Nuestro proyecto tiene el hándicap de haber estado muchos años gobernando y podemos mirar hacia atrás y sentirnos orgullosos de nuestra historia. Pero es un proyecto político donde hemos tenido aciertos y hemos tenido también errores y cuando hay errores y se yerra, se rectifica; y cuando se hacen las cosas mal pedimos disculpas y seguimos hacia adelante, con problemas pero con humildad. Y por eso, cuando nosotros pedimos disculpas, las pedimos a sabiendas de que nos dan ánimos y fuerzas para seguir solucionando problemas", afirmó Bermúdez, siendo sus palabras contestadas con aplausos fuertes de los 400 compromisarios que se dieron cita en el Magma Arte y Congresos.



El alcalde santacrucero no hizo una alusión concreta a un asunto determinado sobre el que los nacionalistas hayan tenido que disculparse, pero todos los presentes sabían muy bien a qué se refería. El caso Las Teresitas y su sentencia notificada el pasado 27 de abril, que se acababa de trasladar al cónclave insular de Coalición Canaria en una semana que había comenzado en el Parlamento de Canarias con las "disculpas como militante de Coalición Canaria" del presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo.



En medio del terremoto que ha supuesto la sentencia del procedimiento penal juzgado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, donde seis personas, entre ellas uno de los que fuera baluarte del nacionalismo tinerfeño a lo largo de 35 años, Miguel Zerolo, que fue alcalde, parlamentario regional y senador de CC, la formación nacionalista celebra este fin de semana una cita en la que Fernando Clavijo deja de ser secretario general insular de CC para ceder el testigo al único militante que presentó su candidatura para sucederle, el veterano Francisco Linares, también alcalde de La Orotava.



Bermúdez no quiso dejar mal sabor de boca a la concurrencia y por ello continuó con su alocución resaltando "los logros y los aciertos que han contribuido al progreso social y económico de esta Isla". Infraestructuras y servicios puestos en marcha que parece que no sabemos defender y decir a la gente que somos el partido que gobernando ha hecho posible ese progreso".



En realidad, fue Fernando Clavijo quien entonó el mea culpa del partido nacionalista al decir que "se han cometido errores y hemos pedido disculpas". Clavijo explicaba ante la militancia que "el que trabaja se equivoca" para añadir que "mientras otros solo critican, nosotros hacemos autocrítica pero también damos la cara", en referencia a las formaciones políticas que han pedido un pronunciamiento más enérgico de repulsa a la corrupción, además de pedir disculpas a la ciudadanía por el quebranto de las arcas públicas del Ayuntamiento de Santa Cruz cuando en 2001 el pleno que presidía Zerolo aprobó la compra de unos terrenos que ya eran suyos, once parcelas del frente de la playa de Las Teresitas por las que además se pagó un precio que triplicaba el valor de mercado.



'Caso Corredor'



Clavijo reconoció que en estos últimos cuatro años ha ejercido el cargo de secretario general insular "en un contexto muy complicado" pero "afortunadamente el equipo ha estado muy cohesionado". Incidió en que CC "tiene una hoja de servicios larga" y que "cuando gestionamos instituciones nos equivocamos, pedimos disculpas y seguimos trabajando, no ha sido nunca con mala fe", reiteró.



En este sentido, Clavijo también recordó "noviembre de 2014" -a un mes escaso de ser elegido para la Secretaría General Insular-, cuando tuvo cuatro imputaciones dentro del caso Corredor que "finalmente han sido archivadas en tiempo récord porque no había nada", citó. Esta situación "había que vivirla", dijo, y "mis compañeros me dieron cariño y palabras de ánimo". "Verte reconfortado por tus compañeros habla de un partido que ha creyó en mí cuando me fallaban las fuerzas", comentó.



La candidatura de Linares está conformada por Jonathan Fumero, Coromoto Yanes, Juan José Martínez y Flora Marrero y 30 vocalías que representan a toda la Isla.