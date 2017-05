Clavijo pide disculpas por el 'caso Las Teresitas' como afiliado de Coalición

El presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, pidió ayer por primera vez disculpas por el caso Las Teresitas. Pero lo hizo como afiliado de Coalición Canaria y no como dirigente de un Ejecutivo que, a su juicio, nada tiene que ver con el proceso que ha dado lugar a la condena del exalcalde nacionalista de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, entre otros, a una pena de siete años de prisión por la comisión de un delito de malversación de caudales públicos y ocho años y nueve meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por prevaricación administrativa, tras la compraventa de once parcelas del frente de playa a un precio muy superior de lo que realmente costaban.



La postura de Clavijo contradice a la manifestada por el secretario general de la formación nacionalista, José Miguel Barragán, al final del pasado mes después de conocer la sentencia, quien señaló que las disculpas por parte del partido llegarán si el Tribunal Supremo ratifica la decisión de la Justicia canaria.



En cualquier caso, Clavijo aseveró ayer en sede parlamentaria, en el seno de otro duro enfrentamiento con la que fuera su vicepresidenta, la socialista Patricia Hernández, que no tenía ningún reparo en pedir disculpas como afiliado de la formación nacionalista a la que pertenecía Zerolo porque "ha habido una incorrecta gestión de los recursos públicos".



"Yo ya he pedido perdón en esta Cámara y si el Tribunal Supremo ratifica la decisión, volveré a hacerlo; a ver si usted también lo hace", reclamó Clavijo a su exvicepresidenta, aludiendo a que la compraventa de las parcelas de Las Teresitas contó con el voto unánime del pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incluidos los concejales del PSOE.



El presidente afeó a Hernández que pretenda "salpicar al Gobierno" con un asunto en el que su formación tiene parte de responsabilidad, así como en el nombramiento de Zerolo como senador por la comunidad autónoma en 2011, circunstancia que permitió al exalcalde ostentar la condición de aforado, si bien abandonó el cargo tras resultar condenado por el caso García Cabrera.



Patricia Hernández contraatacó con el Diario de Sesiones del Parlamento para precisar que el nombramiento de Zerolo fue con el apoyo de los 21 diputados de CC y no con los del PSOE.



"Una cosa es la verdad judicial que se ha expresado y por la cual los condenados tienen que devolver 54 millones de euros a Santa Cruz, y otra cosa es que a Zerolo se le puso de candidato al Senado y se le defendió cuando se sabía que le habían tocado 145 veces la lotería y el candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, no pidió su dimisión como senador cuando fue condenado por el Supremo", señaló la diputada socialista ya en los pasillos de la Cámara. Según Hernández, Clavijo "miente pleno tras pleno y ya se está convirtiendo en una costumbre", sostiene de su exjefe.



Acusaciones



En la andanada de acusaciones durante la pregunta que formuló al presidente, la socialista apuntó que el jefe del Ejecutivo "decía que Zerolo sufría una campaña de descrédito y le daba palmaditas a la espalda cuando ya se conocía que le había tocado 145 veces la lotería".



"Se puede tener respeto a las decisiones judiciales pero eso no debe estar reñido con la depuración de responsabilidades", criticó. Para la socialista, "el caso Las Teresitas es el mayor desfalco de la historia de Canarias", al tiempo que denuncia que "tres de los concejales" que apoyaron la compraventa están en el equipo de Gobierno del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, así como otros ediles en el Ejecutivo canario como, la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, que, según Hernández, formaba parte de la corporación tinerfeña cuando se aprobó la operación.



Ante dicha acusación, el jefe del Ejecutivo le recordó que el área de responsabilidad que esta gestionaba era la de Recursos Humanos, lejos de decisiones urbanísticas. Además, Rosa Dávila abandonó el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el verano de 1999, como acredita el decreto con su nombramiento como directora del Instituto Canario de la Mujer, firmado por el entonces presidente del Gobierno, Román Rodríguez, el 31 de agosto de ese año, mientras que la compraventa se produjo en septiembre de 2001, dos años después de abandonar la corporación en la que solo estuvo varios meses. "¿Y si el Supremo no ratifica la sentencia del TSJC, que aún no es firme, usted pedirá disculpas?", insistió Clavijo a Patricia Hernández, tras escuchar la batería de críticas.



En la sentencia, conocida el mes pasado, también resultaron condenados el exconcejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife Manuel Parejo, a siete años de cárcel, y los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, a cinco. Además, los condenados tendrán que afrontar, de forma solidaria, el pago de 61 millones de euros en indemnizaciones y las costas judiciales, esto es, 52,5 millones de euros que quebrantaron de las arcas municipales para satisfacer los intereses de los empresarios, y otros nueve millones más por los beneficios que obtuvieron Antonio Plasencia e Ignacio González con la recalificación del suelo en la trasera de la playa, en las parcelas de Las Huertas.



A esa cantidad, los condenados tendrán que añadir los intereses devengados en los 16 años que han transcurrido desde la firma de la compraventa de los terrenos del frente de playa y la fecha en la que se dicta la sentencia, que condena a seis de los trece acusados inicialmente en el procedimiento penal por el caso Las Teresitas.



Los magistrados califican este asunto como un "plan urdido", que supuso un beneficio de, al menos, 144 millones de euros a Plasencia y González.