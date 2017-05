El alquiler vacacional, primer objetivo del Gobierno canario

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Mariate Lorenzo, ha dicho que los estándares de calidad y de los servicios se deben aplicar en todos los alojamientos turísticos, incluido el alquiler vacacional, sujeto a una próxima modificación, y que ahora es la principal prioridad del Ejecutivo. En una comparecencia parlamentaria sobre criterios de calidad y ecoeficiencia en la modificación de la ley turística, ha dicho que Canarias debe "gestionar bien el éxito" y "reflexionar" sobre la evolución del sector en los próximos años.

Ha comentado que se va a abrir un "proceso de diálogo" con instituciones y empresas del sector de cada isla en los próximos meses a través del nuevo plan estratégico, y ha resaltado que el reglamento sobre los nuevos criterios de calidad aún no está terminado. "Hay que valorar todos los cambios normativos de una forma conjunta para que haya coherencia", ha señalado.

Lorenzo ha dicho que la Consejería está orientada ahora a priorizar la regulación de la vivienda vacacional, sin que eso signifique "frenar" la adopción de los criterios de calidad y ecoeficientes en la construcción de nueva planta turística. De hecho, ha dicho que el Gobierno ha encargado un estudio a una consultora internacional. La consejera ha comentado que el Gobierno defiende la dinamización de la economía, que pasa por un modelo turístico que "preserve" el territorio, propiciando la renovación y nueva construcción de "forma moderada". En esa línea, ha señalado que los nuevos estándares se abrirán también a la calidad del servicio, mejoras en el empleo y sostenibilidad, adecuado al entorno local y propiciando una "mejora" de la calidad de vida de los ciudadanos.

El diputado del Grupo Popular, Miguel Jorge, ha comentado que el reglamento no se ha desarrollado porque es un "galimatías" del que el Gobierno "no sabe salir", remarcando que Canarias ya tiene estándares de calidad, "de los más altos del mundo". Ha criticado la "vuelta de tuerca" que suponen estos nuevos criterios y que pueden lastrar la inversión, lo que se contrapone con el discurso del presidente, Fernando Clavijo, de "remover obstáculos". Jorge ha dicho que esos estándares son "superfluos" porque los porpios alojamientos son los mayores interesados en cumplir con la eficiencia energética, y ha señalado que este nuevo artículo se redactó por "motivos políticos" y no por necesidades del sector.

Ha pedido a Lorenzo que gobierne con "humildad y diálogo" porque su Ejecutivo está en "franca minoría", y por ello, le ha pedido que esté abierta a nuevas ideas. "No seremos convidados de piedra para levantar la mano cuando lo necesiten", ha indicado. Según Jorge, en el turismo "no caben inventos y experimentos", y los presupuestos de 2018 "están a la vuelta a la esquina" como para recorrerlos en solitario.

Jesús Ramos, del Grupo Mixto (ASG), ha valorado que se mantengan los objetivos de modernización de la planta hotelera y se amplíen a los hoteles de menos de cinco estrellas que cumplan con principios de calidad y sostenibilidad. Ha comentado que es "esencial" que se cumplan criterios medioambientales y eficiencia en los nuevos alojamientos para que Canarias se mantenga como un "destino de calidad".

El portavoz de NC, Román Rodríguez, ha comentado que hay que tomar "decisiones inteligentes" y no dejarse llevar "por las corrientes", definiendo un modelo turístico que no pasa por subir la cifra de turistas "al coste que sea". En su opinión, hay que evitar el "crecimiento cuantitativo sin límites", al tiempo que ha advertido de que si no se acierta con la regulación del sector, se puede pagar "durante décadas". "Hay que sentarse a pensar", ha destacado.

Asunción Delgado, de Podemos, ha criticado el "boom turístico dos" que defiende el Grupo Popular, ya que los inversores "se quedarán con el pastel", las "migajas" quedarán para los trabajadores, y el deterioro del paisaje, para los canarios. Ha lamentado que "no se le haya hecho caso" a la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias y que no se haya redactado el reglamento sobre los criterios de eficiencia, que se interpretan "de manera subjetiva" desde la Administración para dar autorizaciones "de manera discriminatoria y poco transparente".

Rosa Bella Cabrera, del Grupo Socialista, ha comentado que el Gobierno lleva casi dos años para desarrollar al reglamento y ni siquiera "está en trámites", cuando el objetivo de la ley era "compaginar" la rehabilitación y el desarrollo económico con la sostenibilidad del destino.

Nerreida Calero, del Grupo Nacionalista, ha comentado que se debe actuar "rápido" y en colaboración con las instituciones para desarrollar el reglamento, subrayando que solo los criterios de calidad son "insuficientes" para definir la capacidad de carga y sostenibilidad del destino. "Hay que establecer límites y graduar el crecimiento", ha señalado, ya que las islas son territorios limitados.