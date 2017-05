Rajoy reclama "finura política" en la negociación para salvar las cuentas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, busca el voto 176 para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y está dispuesto a hablar "con todo aquel que quiera" negociar. Advirtió de que en una situación tan compleja como la actual, hay que ser capaces de llegar a entendimiento y acuerdo, "hacer política de verdad y actuar con finura". "Ahora es el momento para políticos con finura de Canarias, de Galicia y de todo aquel que se apunte".

Así lo afirmó en la clausura del IX Congreso del PP de Gran Canaria, en el que Australia Navarro se proclamó presidenta insular por tercera vez con el 99,16% de los votos.

Rajoy aterrizó en la Isla con el firme propósito de intentar ganar el apoyo que le falta para aprobar las cuentas estatales. "Necesitamos un voto más a favor", destacó el líder del PP en la capital grancanaria, donde precisamente es teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica, Turismo y Empleo, Pedro Quevedo, el diputado nacional de Nueva Canarias que rompería el empate para dar luz verde a los presupuestos. De hecho, anoche apenas les separaban 1,8 kilómetros, la distancia entre el Auditorio Alfredo Kraus, que acogió el cónclave popular, e Infecar, donde el dirigente nacionalista participó en el IV congreso nacional de su organización.

Ante unas 800 personas, Rajoy insistió en que su partido ha demostrado su voluntad para lograr consensos y "se ha hecho un esfuerzo grande, importante y generoso por parte de todos". En este sentido, agradeció el apoyo de Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria, que han permitido que los presupuestos superen su primer examen en el Congreso y seguir su tramitación parlamentaria.

"Sentido común"

Fuerzas políticas que, en su opinión, "han apostado por la estabilidad, sentido común y aprovechar las circunstancias de creación de empleo a un ritmo como nunca se ha creado en España". Por ello, reclamó el aval 176 para aprobar esta "ley capital" y "mandar fuera un mensaje de que este país genera credibilidad y confianza y es capaz de demostrar que los dirigentes se pueden poner de acuerdo".

"Si se aprueban los presupuestos es bueno para Canarias y para España, si no no será bueno para nadie", reiteró Rajoy, que lamentó que de ello sólo se beneficiarán "aquellos que hacen de las malas noticias y de los problemas su única forma de hacer política porque son absolutamente incapaces de acordar nada ni de aportar ninguna idea".

"Hablaremos con todo aquel que quiera hablar, se sabe que hay algunos que no quieren ni saludar", agregó Rajoy, que felicitó a Navarro por su reelección y al presidente autonómico del PP, Asier Antona, por "actuar con responsabilidad". "El éxito sólo está delante del trabajo en el diccionario", resaltó parafraseando al entrenador del Atlético de Madrid, Cholo Simeone.

"Comparto lo que estamos haciendo aquí", aseguró el presidente, que secunda la estrategia de su partido en las Islas de no entrar en el Gobierno regional de CC, en minoría, al tiempo que defendió que el PP "es un partido para construir, no para deteriorar, castigar y poner palos a la acción de cualquier gobierno". "Ahí no vamos a estar", continuó el presidente, que aprovechó para poner en valor decisiones adoptadas por su Gobierno en pro del Archipiélago, como la condonación del Impuesto General del Tráfico de Empresas (ITE) y la aprobación de los aspectos fiscales y económicos del Régimen Económico y Fiscal. Además, ayer el Consejo de Ministros aprobó 124 millones de euros para políticas de empleo en Canarias, un 10% más que en 2016, a fin de atajar el paro en esta comunidad.

No obstante, subrayó que en el conjunto de España "el paro ha bajado, un estímulo para seguir trabajando porque todavía quedan muchas cosas por hacer y no podemos caer en la autocomplacencia".

Rajoy, que considera Gran Canaria su "segunda casa", agradeció el apoyo de los militantes en esta isla, principal granero de votos del PP en el Archipiélago. De hecho, recordó que esta formación ha ganado la práctica totalidad de los comicios en Gran Canaria en los últimos años y aspira a ser la primera fuerza política y ganar las elecciones en 2019. Para conseguir ese reto, instó a Navarro y a su equipo a trabajar con "seriedad, sensatez y responsabilidad", agregó el presidente, que asistirá hoy al congreso insular del PP de Tenerife.

Recuperar la confianza de la mayoría de los ciudadanos es el desafío que asume la también secretaria general del PP de Canarias, Australia Navarro, que afronta la dirección insular de su partido "con más ilusión" que la primera vez y "más ganas que nunca, mucha más experiencia y la seguridad de que con la ayuda de todos" va a liderar "un proyecto ganador para Gran Canaria en 2019".

Tras agradecer la "sensibilidad" de Rajoy con las Islas y abrir una nueva etapa con cambios en la directiva, sostuvo que "el conflicto como estrategia política que algunos practican en Gran Canaria es ya el pasado; gobernar las instituciones de forma sectaria es negarse a entender que Gran Canaria es cosa de todos y entre todos podemos devolverle el liderazgo perdido". "Frente a la sordera de algunos el PP defiende el diálogo y frente al victimismo, unidad y orgullo de ser grancanarios", añadió Navarro, para quien el PP es "un referente de estabilidad y progreso" en Gran Canaria: "La cuenta atrás ha empezado, nuestro objetivo es el año 2019 y desde hoy vamos a trabajar sin descanso".

Toca "patear" cada rincón de las Islas, incidió el presidente del PP canario, Asier Antona, que anunció que el lunes presentará un calendario 2017-2020, con siete reformas "imprescindibles" para Canarias en materia tributaria y fiscal, administrativa, para diversificar la economía, sobre educación, empleo y políticas sociosanitarias. "El ruido y los reproches para otros, nosotros centrados en lo importante: los problemas de los canarios", expuso Antona, que elogió la "lealtad y el apoyo incondicional" de Navarro.