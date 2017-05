El apoyo de Quevedo a los presupuestos estatales se tasa en 458 millones

Nueva Canarias tiene ya cuantificado el valor inicial de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para este año: 458 millones. Esa es al menos la suma de lo que reclama en el conjunto de sus 49 enmiendas parciales que ayer registró en el Congreso y que su diputado nacional, Pedro Quevedo, defenderá durante la tramitación del proyecto que el pasado jueves salvó su primer escollo tras ser rechazadas las enmiendas a la totalidad con tres empates consecutivos a 175 votos. Ahora, cuando todo el mundo y el propio Gobierno central mira hacia Quevedo como el único apoyo adicional posible en las próximas votaciones, en las que ya se necesitan más votos a favor que en contra, el diputado por Las Palmas y su formación política ponen de entrada un precio muy alto a ese imprescindible escaño 176 que pueden salvar las cuentas estatales y quizá la propia legislatura.



NC toma nota del alto rendimiento que ha logrado el PNV por el apoyo de sus cinco diputados al Presupuesto, y lo asume como referencia para sus propias negociaciones, mientras que por otro lado sabe que tiene presentar a sus electores una justificación muy clara de su hipotético apoyo a unas cuentas públicas del PP a las que inicialmente votó en contra. También debe conseguir un acuerdo que vaya más allá y complemente el que ha logrado Coalición, con elementos singulares que pueda rentabilizar ante la opinión pública isleña.



La advertencia de los nacionalistas de que el acuerdo con el Gobierno central no va a ser fácil se concretó ayer en los más de 100 folios de enmiendas presentadas, dando contenido en ellas a una buena parte de las reclamaciones que vienen haciendo sobre el "injusto" trato a Canarias en los últimos años por parte del Gobierno del PP. En concreto, piden una ficha adicional para las Islas de 338 millones, fundamentalmente para mejora de infraestructuras, pero también para incrementar las subvenciones al transporte, y para dotar los planes de empleo, entre otras materias.



Dependencia y violencia



Además, NC hace un guiño a elementos de política social en el conjunto del Estado y reclama sendas partidas para todo el territorio nacional, una de 100 millones para el programa de atención a las personas en situación de dependencia, y otra de 20 millones para un "pacto de Estado contra la violencia de género".



Este teórico alto precio no tiene sin embargo coste adicional para las arcas estatales ya que estas enmiendas parciales no pueden ampliar el capítulo de gastos del proyecto, sino únicamente intercambiar partidas de un programa a otro. En todo caso, sí conllevaría problemas para el Gobierno central a la hora de cuadrar sus previsiones de gastos e inversiones para cada uno de esos programas.



Entre las enmiendas que presentó ayer Quevedo destaca por la importancia de su significado la de adición al articulado del proyecto presupuestario en la que reclama aumentar del 50 al 75 % el porcentaje de bonificación en las tarifas de los vuelos interinsulares en Canarias, alegando una necesaria "mejora de la conectividad interinsular para favorecer la cohesión social de las Islas y la igualdad de oportunidades de todos los residentes canarios respecto de los del resto del Estado".



Esta enmienda se complementa con otra incrementando en 40 millones la cantidad del programa que dota el conjunto de la subvención al transporte aéreo de pasajeros y con la que NC considera que se cubriría ese incremento de la ayuda en los vuelos interinsulares.



La otra enmienda de gran relevancia por su contenido económico es la que reclama un incremento de 51 millones para las inversiones en carreteras, es decir, exigiendo que se alcance la cifra total de 226 millones con que estaba dotaba en el convenio la anualidad del 2017. El proyecto presupuestario contempla una partida de 175 millones que NC considera insuficientes. En la cantidad adicional incluye 21 millones para la nueva carretera de La Aldea en su fase Agaete-El Risco.



En materia de infraestructuras, NC pone también el énfasis en las relacionadas con los espacios turísticos, las costas, las obras hidráulicas y la vivienda, con varias propuestas para distintas islas. Para el transporte de mercancías se reclaman 10 millones más al de productos agrícolas, y 4 al de productos no agrícolas, mientras si pide 5 millones de ayudas al sector agrícola.



NC también reclama el total de las dos partidas relacionadas con el empleo, es decir, los 42 millones del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), y los 40 para infraestructuras educativas, mientras que por otro lado pide 12 millones para la dependencia en las Islas, al margen de los 100 para el conjunto del Estado, 9 para la lucha contra la pobreza, y 12 para el desarrollo de la agenda digital en el Archipiélago.



Por otra parte, los nacionalistas han presentado también varias enmiendas para dotar determinados programas de infraestructuras en Gran Canaria y de transferencias tanto al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria -en el que Pedro Quevedo es concejal de Turismo-, como es el caso de los 5 millones para el proyecto de Metroguagua, como al cabildo insular -en el que NC gobierna en coalición con el PSOE y dos no adscritos procedentes de Podemos-, para el que se reclaman 3,1 millones para el tren.