Los presupuestos quedan en manos de Quevedo tras superar el primer examen

En una votación histórica por inédita, con tres empates sucesivos a 175 votos, el Congreso rechazó ayer las siete enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición contra el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2017 y deja en manos del diputado canario Pedro Quevedo, de NC, la posibilidad de que finalmente haya cuentas públicas este año y una mínima garantía de continuidad de la legislatura. El Gobierno de Mariano Rajoy salvan así in extremis y por la mínima el primer examen de la principal ley del año gracias a los votos del PP, Ciudadanos, PNV y CC, y queda emplazado a negociar con Quevedo durante este mes de mayo la confirmación de la utilidad de la votación de ayer. Porque a partir a aquí, el apoyo del parlamentario canario será fundamental para darle al Ejecutivo central el voto que necesita para contar con más síes que noes en las futuras votaciones para la aprobación definitiva del proyecto.



El propio Rajoy, así como su ministro de Hacienda y Función Públicas, Cristóbal Montoro, mostraron ayer su disposición a negociar enmiendas parciales con Quevedo y expresaron su confianza en poder llegar a un acuerdo al respecto. Nada más producirse las votaciones en el hemiciclo, Rajoy hizo una llamada implícita al diputado de NC para que se sume a un respaldo que él considera básico para que se siga creando empleo en España y en Canarias. "Intentaremos tener el mayor número de votos, el del diputado por el que se me pregunta [en referencia a Quevedo] y el de resto de los diputados. Hay distintas secciones [en el proyecto de Presupuestos], pueden estar de acuerdo con una parte, pueden no estarlo con otra, pero creo que en este momento si queremos conseguir empleo, la clave es aprobar los Presupuestos con los mayores apoyos posibles", afirmó el jefe del Ejecutivo.



Montoro, por su lado, llamó a Quevedo a "no eludir responsabilidades" y recordó que "esto es un asunto de aritmética: o sumamos o no sumamos".



"Cuestión de entendimiento"



"La responsabilidad es del ministerio, del Gobierno y del conjunto de los miembros de la Cámara, sin cuyo concurso no salen adelante los Presupuestos. Esto es una cuestión de entendimiento, de voluntades, de negociaciones y de que Canarias es un territorio muy importante de España", recalcó el ministro.



El diputado canario había intervenido poco antes desde la tribuna de la Cámara baja defendiendo su enmienda a la totalidad y colocando en el tejado del Ejecutivo la responsabilidad de que haya o no cuentas públicas para este año. Reconoció, no obstante, que la "gloria efímera" en la que le coloca la actual correlación de fuerzas en el Congreso le brinda la "oportunidad" de influir en los Presupuestos para tratar de revertir lo que llamó el "mil millonario castigo" a Canarias, con más de 600 millones de euros de pérdida por financiación desde el 2009, y de 800 millones de euros en incumplimientos de los convenios.



"Creemos que hay una oportunidad porque tienen la necesidad de sumar acuerdos", reconoció Quevedo. El nacionalista mencionó el importante acuerdo alcanzado con el PNV como la referencia en la que podría inspirarse para esta negociación, dando a entender que el firmado entre CC y el PP sobre la ficha financiera de Canarias quedaba muy por debajo. "Usted dijo que una cosa es el diálogo y otra la negociación. Viendo cómo han ido los diálogos [con CC sobre Canarias], con toda la sana envidia que me producen determinadas negociaciones excelentes, por las que felicito a sus responsables, le diré que el diálogo a Canarias no le ha ido igual de bien", espetó al ministro.



El diputado 176



Quevedo había empezado la defensa de su enmienda señalando que "la responsabilidad del Presupuesto la tiene el Gobierno y en realidad el famoso diputado 176 no soy yo, el diputado 176 es usted, de quien depende que prospere el Presupuesto o no, es usted", le espetó.



Con ese planteamiento el nacionalista dejó claro que, para su formación, la desconfianza hacia las políticas del PP es máxima. Y le recordó que a lo largo de estos años el Gobierno de Rajoy ha maltratado a Canarias, "por eso votamos contra su investidura y por eso presentamos esta enmienda. Pero si hay una oportunidad para defender los intereses de Canarias, de corregir ese maltrato, intentaremos aprovecharla", afirmó el diputado por Las Palmas.



"A esta Cámara no le viene mal algo de patriotismo canario", resaltó para afianzar sus argumentos. "Nosotros no podemos aceptar estos Presupuestos ni desde la óptica de los intereses de los españoles, y menos aún desde la óptica de los intereses de Canarias", concluyó.



Montoro, en su respuesta, incidió en que Canarias "tiene que tener un tratamiento fiscal y financiero diferente que estamos desarrollando y avanzando. Esa es la principal cuestión de la negociación que hemos llevado adelante con CC, que hoy tiene la respon-sabilidad de gobernar las Islas, y que queremos también llevar adelante con NC".



"Nos honramos en promover el REF cuando tenemos capacidad presupuestaria, para demostrar que cuando estamos aplicando determinadas partidas, determinados desarrollos de un territorio de España, lo que mejora es el conjunto del país, además de que atendemos a la especificidad de un territorio como Canarias", resaltó el ministro en su respuesta al diputado canario.