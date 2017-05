Patxi López ve con buenos ojos un pacto PP-PSOE en el Archipiélago

El precandidato a la secretaría general del Partido Socialista (PSOE) Patxi López se mostró ayer partidario de un pacto en Canarias entre su partido y el Partido Popular (PP) si este sirve para "refrescar" la política en el Archipiélago tras tantos años de gobiernos de Coalición Canaria (CC) en la Comunidad Autónoma.



En declaraciones a los medios antes de participar en un encuentro con militantes y simpatizantes socialistas en Tenerife, López explicó que el PSOE "nunca" tiene que definir un acuerdo de gobierno en función de "con quién" se rubrica, sino a partir de "para qué", es decir, a partir del objetivo y el programa. En este sentido, el expresidente del Congreso de los Diputados puso como ejemplo el pacto que él mismo firmó en el País Vasco con los populares, un acuerdo que se hizo para "dejar atrás" el debate identitario de Ibarretxe y "combatir" a ETA, subrayó. En su opinión, ese pacto "cambió la historia" en la Comunidad Autónoma vasca, y cuando el PP planteó que se hicieran recortes, se rompió el acuerdo. Por ello, López hizo hincapié en que si el PSOE en Canarias se mueve en esos términos, esto "se debe tener en cuenta", e incluso se le debe dar libertad desde Ferraz a la dirección del partido en el Archipiélago para decidir lo que crea más conviente.



El precandidato del PSOE aseguró, ya en términos de campaña de cara a las primarias, que la formación necesita un líder a tiempo completo y no "a media jornada". "Un secretario general que dedique 25 horas al día para arreglar los problemas de división y de definición", insistió el exlendakari y expresidente del Congreso durante el encuentro con militantes y simpatizantes. Las declaraciones de López en Tenerife, isla a la que acudió tras una visita a La Palma durante la mañana, se produjeron así el mismo día en que Susana Díaz, también precandidata a las primarias socialistas, dejó claro una vez más que, de conseguir la victoria, simultanearía el cargo orgánico con la presidencia de la Junta de Andalucía. "Como no resolvamos el problema de división y de falta de definición de las ideas, da igual quien sea el cartel electoral. En este momento, lo primero es dedicarse 25 horas al día, y no media jornada, para resolver estos problemas", enfatizó el expresidente de la Cámara Baja.



Patxi López manifestó que está convencido de que "hay una mayoría de militancia que busca dejar atrás el tiempo de la división y el enfrentamiento entre socialistas" y volver a unirse "en torno a un proyecto de izquierdas que recupere la confianza de la mayoría progresista que existe en este país". En este sentido, el exlendakari vasco apuntó que debe entenderse el proceso de primarias -al que concurrirán, además de López y Díaz, el ex secretario general Pedro Sánchez- como "un momento de gran trascendencia" para los socialistas con el que "solucionar los problemas y no armar ejércitos para ir a la batalla entre nosotros". "Es un momento trascendental para el socialismo, no hay más que ver qué pasa en Europa con partidos socialistas con tanta historia que están pasando a la intrascendencia", advirtió.



López aprovechó su visita a las Islas para lanzar también un mensaje a Podemos. El precandidato calificó de "poco serio" que Podemos convoque una manifestación de apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy el día antes de las primarias socialistas. Así, comentó que este anuncio forma parte de la "política espectáculo" de Pablo Iglesias, que "aparece en la foto pero no resuelve nada". López precisó que cuando Podemos "tuvo la oportunidad" de impulsar un gobierno de cambio "dijo que no", después que "sería vicepresidente", y más tarde sacó a la luz el "tramabus" y ahora la moción de censura, significó.



En su opinión, en un caso de este tipo, "se habla antes, se pacta y se negocia", porque debe haber un candidato "sí o sí", y en ese sentido, se pregunta "si ahora da igual cualquiera o valen los votos de Ciudadanos". Con todo, López señaló que Iglesias es el "mejor aliado" de Rajoy, porque ahora "no se habla" de la corrupción del PP, sino de la censura.