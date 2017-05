Once concejales presentan una moción de censura contra el alcalde de La Oliva

Los grupos Coalición Canaria (CC), Nueva Canarias (NC) y Partido Progresista Majorero (PPM), que suman once concejales de los 21 de la Corporación, presentaron ayer una moción de censura contra el alcalde Pedro Amador al considerar que no ha podido conseguir una mayoría estable para gobernar el Ayuntamiento durante el tiempo que lleva en la Alcaldía. De prosperar la censura, que se votará el próximo 16 de mayo, el Consistorio de La Oliva sumaría su tercer alcalde durante esta legislatura: González Arroyo, Pedro Amador e Isai Blanco. Este último es el candidato propuesto por los censurantes para coger al bastón de mando.



La decisión de los órganos del Partido Progresista Majorero (PPM) de expulsar a Pedro Amador del citado grupo político, a pesar de haber concurrido en sus listas como independiente, decisión que fue anunciada por el propio regidor en el transcurso de la sesión plenaria celebrada el pasado 27 de abril, abrió la puerta a la presentación de la censura, iniciativa que se venía gestando desde hace mucho tiempo dado que Amador solo apuntalaba su gobierno con siete ediles, cifra muy lejos de una mayoría suficiente para gobernar.



Los ediles censurantes consideran que desde el punto de vista político, las razones para presentar esta moción de censura " están claras. El censurado no ha podido conformar una mayoría para gobernar el Ayuntamiento de La Oliva y está al frente de un gobierno débil, tal y como ha quedado demostrado en este año y cinco meses desde que se hiciera cargo de la Alcaldía, con un importante estancamiento en la gestión municipal, como demuestra el hecho de no haber sido capaz de proponer un presupuesto en 2016 ni en 2017".



Los concejales de CC, PPM y NC entienden que Pedro Amador no ha sido capaz de gestionar las propuestas y mociones que "se han aprobado en pleno y que han sido elaboradas por la oposición, se ha dedicado más a bloquearlas que a darles el trámite que corresponde, incumpliendo de esta manera los acuerdos aprobados en los plenos.". Además, añaden, que "ha estado en continua campaña de desprestigio y ataques personales a los miembros de la oposición en los medios de comunicación, falseando la verdad, y promoviendo incluso el transfuguismo entre algunos concejales de la oposición, ofreciéndoles formar parte del grupo de gobierno al margen de los partidos a los cuales pertenecen, para así evitar ser censurado, esta es la realidad".



Los censurantes también recogen entre sus motivos para censurar al alcalde de La Oliva que "ha torpedeado el desarrollo de la empresa municipal Suministros de Aguas de La Oliva por no ostentar él la presidencia, haciendo dejación de funciones en una de las competencias esenciales y básicas de cualquier Ayuntamiento".



Sin embargo, Pedro Amador anunció en la última sesión plenaria que había recurrido su expulsión del PPM y que había solicitado al Juzgado la suspensión cautelar del acuerdo. Las dudas jurídicas sobre si un partido puede excluir a un candidato que no es militante abre la posibilidad que el tema termine en la Justicia. Además, la secretaria titular del Ayuntamiento de La Oliva, Raquel Antón Abarquero, incorporó una providencia en la tramitación de la moción de censura, señalando que está pendiente de un informe de la Junta Electoral sobre la situación política del actual alcalde.



Segunda



La situación del Ayuntamiento de La Oliva es cuanto menos rocambolesca. No solo la Justicia aparta de sus funciones de alcalde a González Arroyo por su inhabilitación, sino que tiene un regidor, Pedro Amador, que ha sido censurado en dos ocasiones. Está es la segunda moción de censura que se debata en la Corporación durante los casi dos años de legislatura. La primera fue el 19 de febrero de 2016 cuando los mismos partidos que presentaron la moción censuraron a Amador. La iniciativa no llegó a prosperar al ampararse el presidente de la Mesa de Edad en informes jurídicos.