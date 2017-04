Las candidaturas a las primarias del PSOE se vuelcan en conseguir avales en Canarias

La lucha por captar el aval del militante para las primarias se ha iniciado en el PSOE canario. Los equipos de campaña de Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López en las Islas buscan ya en las agrupaciones locales socialistas y en los municipios a los afiliados para que firmen su respaldo a los candidatos, con el que fin de que puedan presentarse a la cita electoral del próximo 21 de mayo. Portavoces de los tres aspirantes coinciden en que en este proceso no importa si se es cargo orgánico o público porque todos tienen el mismo valor a la hora de avalar y de votar. En Canarias hay unos 6.000 afiliados al PSC.



En un proceso de estas características no hay límites en la captación de avales porque se trata de una campaña estatal, cuyo corte está en el 5% como mínimo de firmas para formalizar la candidatura, lo que supone 9.000 firmas por aspirante. Sin embargo, las estrategias de las que parten los equipos y plataformas de apoyo son diferentes. Los partidarios de Susana Díaz quieren demostrar que la imagen de que la presidenta andaluza tiene más respaldo entre los cargos que entre los militantes no es real, por lo que se volcarán en buscar avales.



Por eso el jueves, primer día hábil de la recogida de apoyos, y hoy la plataforma en favor de Díaz en Canarias ha convocado actos públicos en Tenerife y Gran Canaria para leer un manifiesto con el fin de significar que la presidenta andaluza tiene un proyecto "colectivo" para el partido y un concepto claro del país y del futuro de la socialdemocracia. Díaz tiene a su favor en Canarias a una parte destacada de los responsables orgánicos y públicos de la organización.



Josué Íñiguez es militante de base y está en el grupo de apoyo a Díaz. En su opinión, la presidenta andaluza llegará con "holgura" al final del proceso de recogida de avales, que finaliza el 4 de mayo, y descarta que se produzcan "presiones" de los cargos a los militantes. "Otras candidaturas pueden tener dificultades para recabar todos los avales necesarios pero Susana no tiene ese problema y hay muchos afiliados sin cargos que la respaldan", asegura.



Críticas



El equipo de campaña de Pedro Sánchez inició la batalla por las primarias criticando que el proceso favorece a las tesis de la líder andaluza, que tiene a su favor al núcleo duro de la gestora federal del PSOE. En Canarias, el exsecretario general ha perdido respaldos en relación a cuando era máximo líder del partido, de hecho destacados dirigentes que estaban con él en el inicio de su carrera política para alcanzar el liderazgo del partido ahora aguardan cómo se desarrolla el proceso de avales y la campaña de las primarias para posicionarse por alguno de los aspirantes.



Los miembros del equipo de campaña de Sánchez en Canarias creen que la militancia de base está con el dirigente madrileño. Cuando estuvo en Canarias recientemente se hizo publico un manifiesto denominado Militantes en Pie en el que reivindican la recuperación de los "cauces democráticos" en el partido y "las bases ideológicas de izquierdas del PSOE". Sánchez navega contracorriente entre muchos cuadros del partido en las Islas pero su equipo en Canarias recuerda que "el voto de un cargo vale lo mismo que el de un militante", asegura Elisa Santana, miembro de la agrupación socialista de Telde.



Santana admite que encaran un trabajo "duro" para captar el apoyo de los afiliados en las agrupaciones de todas las islas, aunque no les preocupa que puedan existir presiones desde los cargos orgánicos. En su opinión, "la gran mayoría de los militantes tienen claras sus preferencias, por lo que no se van a dejar convencer de lo contrario".



En el caso del tercer candidato en liza, Patxi López, la estrategia general de los impulsores de su campaña es recabar los avales justos para que el dirigente vasco pueda concurrir a las primarias y centrarse más en el voto del militante que es, en definitiva, el que va a contar el 21 de mayo para elegir al próximo líder del PSOE. En Canarias uno de los principales miembros del equipo de campaña de López es Florentino Guzmán, concejal socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, para el cual uno de los principales recursos que utilizarán será convencer a los militantes indecisos para que avalen la opción de López.



Guzmán descarta que el socialistas vasco represente una "tercera vía" a Díaz y Sánchez. En su opinión, esta idea es más de los medios de comunicación que del propio aspirante. "Patxi viene a demostrar la riqueza interna que existe en el PSOE donde se presentan distintas posibilidades y modelos de entender el partido y su proyección a la sociedad", indica Guzmán.



Mientras Sánchez y Díaz ya no pasarán más por Canarias, López sí lo hará a la provincia tinerfeña ya que en su anterior visita sólo estuvo en Gran Canaria. Será el próximo 2 de mayo, dos días antes de finalizar la recogida de avales, cuando el candidato visitará Tenerife por la mañana y La Palma por la tarde.



La gestora federal del PSOE ha prohibido el sistema on line para la presentación de los avales con el fin de evitar suspicacias como en procesos anteriores. Los equipos de campaña recabarán avales colectivos que después remitirán a los responsables federales para que Ferraz los compruebe y certifique. También el reglamento de primarias del PSOE permite los avales individuales que los militantes pueden remitir por correo ordinario o electrónico y que no están bajo el control de los representantes de cada candidatura que se presente.