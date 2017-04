Oramas advierte a NC que si rechaza el presupuesto no defiende a Canarias

La diputada y portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Ana Oramas, criticó ayer la posición de Nueva Canarias (NC) con los Presupuestos del Estado de 2017 y advierte a la formación presidida por Román Rodríguez que "así no se defiende Canarias", aunque también cree legítimo que haya que esperar por los tiempos parlamentarios, es decir, por el debate de la totalidad de las cuentas y por las enmiendas parciales que se negocien en el Congreso para introducir mejoras en las cuentas.



Oramas recuerda que NC votó en contra de la investidura de Mariano Rajoy y, de esa forma, se alineó con formaciones como Podemos, Bildu o Esquerra Republicana, ya que hasta el PSOE se abstuvo. "Nueva Canarias presume de ser de izquierdas y que al PP ni agua pero los intereses de Canarias no se defienden de esa forma sino con seriedad, diálogo y con la búsqueda de acuerdos porque es la única forma de que los canarios que nos eligieron vean resueltos sus problemas, no sé si están esperando a que gobierne Podemos", criticó. La dirigente de CC reiteró la necesidad de que haya diputados nacionalistas en el Congreso y destacó el valor que está suponiendo su voto para conseguir un acuerdo que calificó de "histórico", por lo que si fueran dos o más "seríamos los reyes del mambo", añadió.



Oramas fue la protagonista ayer del Foro organizado por La Opinión de Tenerife en el Hotel Santa Catalina patrocinado por Lopesan, Astican, Grupo Ralons y Canaragua ante unas 150 personas entre políticos, altos cargos, empresarios, directivos, sindicalistas, representantes de la banca y del cuerpo consular.



Acuerdo de estabilidad



La dirigente nacionalista se dirigió a los diputados canarios del PSOE que critican los presupuestos de este año para remarcar que el acuerdo de estabilidad parlamentaria firmado entre CC y el Gobierno de Rajoy también lo hubiesen firmado con el PSOE si estuviera en La Moncloa, porque la agenda canaria que firmaron en su momento con el exsecretario general socialista, Pedro Sánchez, siendo candidato contiene las mismas condiciones, es decir, recuperar los convenios de infraestructuras y las inversiones, aprobar la modificación del REF económico y desligar el régimen fiscal canario del sistema de financiación autonómica para estar en igualdad de condiciones con el resto de las comunidades autónomas.



En referencia a los diputados canarios del PP Oramas cuestionó que hayan realizado una "lectura" sesgada atribuyéndose la "gran sensibilidad" que tiene el Gobierno de Mariano Rajoy con las Islas. La parlamentaria afirmó que estos presupuestos obedecen a "razones políticas", por la necesidad del voto de CC y fruto de un "acuerdo serio e importante", no para "tomar una fotografía o por una campaña electoral", sino porque se ha hecho "con cabeza" y porque el voto de su partido "está al servicio de dos millones de canarios".



La consecución de este acuerdo se debe, remarcó Oramas, a la iniciativa y al talante del presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo. La dirigente nacionalista recordó el proceso "traumático" vivido por Coalición Canaria para cambiar al candidato de la formación en las elecciones de 2015 ante la intención de Paulino Rivero de optar al cargo por tercera vez. "Nosotros partíamos de una posición de enfrentamiento total del Gobierno de Canarias con el Gobierno central, una situación que era absurda, basada en la confrontación personal de dos líderes políticos", en referencia a Paulino Rivero y al entonces líder del PP canario y ministro José Manuel Soria.



En el acuerdo de estabilidad firmado por los nacionalistas canarios con el PP hay un compromiso de que CC no presentará enmiendas en el trámite parlamentario. No obstante, Oramas sí dijo que hay cuestiones mejorables en las cuentas como la compensación al transporte entre islas, las ayudas a la doble insularidad, más fondos para el traslado de deportistas o incrementar las inversiones en los aeropuertos. La diputada de CC puntualizó que la prioridad para este año no era tanto el presupuesto sino la consolidación de los derechos y fueros canarios y será a partir de junio cuando se iniciará la negociación para elaborar las cuentas de 2018 en las que sí demandarán que se contemplen la totalidad de las partidas destinadas a Canarias.



En relación con la compensación al transporte del plátano, la nacionalista aseguró que está garantizado el 70% de la ayuda a esta fruta con la firma de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. Esta subvención se irá alcanzando gradualmente a lo largo de la legislatura, según el acuerdo pactado.