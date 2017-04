La Asociación del JK5022 se moviliza, harta del bloqueo político y judicial

Hartos de que ninguna institución ni tribunal escuche y atienda su clamor, la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 llama a la ciudadanía a movilizarse para conocer la verdad de la tragedia que acabó con la vida de 154 personas el 20 de agosto de 2008 y dejó 18 supervivientes con graves lesiones. Ansían aclarar las causas del siniestro, depurar responsabilidades y evitar que vuelva a ocurrir una catástrofe aérea.



Casi nueve años después del accidente del vuelo de Spanair JK5022 en el aeropuerto de Barajas en Madrid cuando se dirigía a Gran Canaria, cansados de que todas las autoridades a las que han pedido auxilio les han dado la espalda, los familiares de las víctimas se concentrarán este jueves día 20, desde las 18.00 hasta las 20.00 horas, en la entrada de Triana, en la capital grancanaria, delante de la escultura La Espiral del Viento, del artista Martín Chirino, y lo harán todos los días 20 de cada mes en demanda de verdad y justicia sobre la tragedia.



Los familiares y allegados de las víctimas han tomado esta decisión tras ver cerrada la vía penal por decisión de la Audiencia Provincial de Madrid en sobreseimiento libre, inadmitido el recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo y después de que el 14 de marzo la Comisión de Fomento del Senado denegó una propuesta para investigar el accidente más grave de los últimos 30 años en España, por el voto en contra del PP y del PSOE. Iniciativa que, sin embargo, habían apoyado por unanimidad todos los partidos políticos presentes en el Parlamento de Canarias, la Asamblea de Madrid y las Cortes de Castilla-León.



"Hay un hartazgo total y absoluto porque todo es no", lamentó Pilar Vera, la presidenta de la asociación.



La plataforma, desesperada por la negativa continua y sistemática desde el mismo 20 de agosto de 2008 a conocer "por qué murieron" sus familiares, solicitan el apoyo de la ciudadanía para exigir la creación de una comisión de investigación sobre el siniestro, que esclarezca las causas que lo provocaron para corregirlas en el sistema de la aviación civil y depurar las responsabilidades pertinentes. El principal objetivo es "obligar al Estado a que corrija las causas" del accidente y poner en marcha un "sistema de seguridad aérea que permita a las personas llegar a su destino", apostilló.



Vera se quejó de que la Agencia Española de Seguridad Aérea no tiene un cuerpo de inspectores de plantilla, sino que sigue "exactamente igual" que cuando se constituyó en octubre de 2008 y continúa externalizando el servicio con personal de la Sociedad Estatal de Navegación Aérea.



Además, otra de sus reivindicaciones es constituir un órgano multimodal de investigación y prevención de accidentes con víctimas múltiples, independiente del poder ejecutivo.



"Una chatarra volante"



La presidenta de la plataforma recordó que el 21 de julio de 2008 la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), dependiente del Ministerio de Fomento, emitió la prórroga del certificado de aeronavegabilidad y licencia de estación de la aeronave siniestrada hasta el día 22 de agosto del mismo año. El avión se estrelló dos días antes.



"Llevaba tres años volando y tenía que tener la gran parada técnica y documental, no lo inspeccionaron, lo dejaron seguir volando, era una chatarra volante", protestó Vera, que precisó que Spanair presentó la petición de prorrogar el certificado de aeronavegabilidad "con premura y por eso no les dio tiempo a inspeccionar el avión".



"Tenemos la esperanza de que poco a poco los canarios se irán concienciando de que deben manifestarse porque se trata de corregir la causa principal que originó nuestra tragedia. No podemos mirar para otro lado, tenemos la responsabilidad moral de intentar que nadie más muera por las mismas o similares causas", aseguró Vera, que alertó de que "en España hay una carrera loca en la aviación comercial por tener el avión permanentemente en el aire". "Por ejemplo, antes una escala era entre hora y hora media, pero ahora no dejan que se enfríen los motores de los aviones", advirtió.