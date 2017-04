Nacer español y morir apátrida

Ser apátrida no es algo habitual pero serlo por una errónea interpretación burocrática es menos frecuente aún. Tras más de dos años de lucha en los juzgados Muley Ahmed Mohamed consiguió que le reconocieran la nacionalidad española que siempre había tenido desde su adolescencia. Lo singular del caso es que el fallo favorable llegó cuando el afectado ya había fallecido por una grave enfermedad. Entre 1967 y 2010 tuvo el DNI español y en 1992 le dieron el pasaporte, pero esto no fue suficiente porque Mohamed nació en Sidi Ifni cuando era colonia española, lo que le pasó factura al final de su vida.

Mohamed Muley Ahmed Mohamed murió solo y enfermo el 28 de diciembre de 2015 en la capital grancanaria. No pudo ver en vida cómo la Justicia enmendaba un error que le supuso fallecer apátrida pese a nacer en Sidi Ifni cuando era colonia española y tener pasaporte y DNI españoles durante décadas. Ni siquiera le valió haber cotizado a la Seguridad Social más de 40 años. Luchó hasta el final por sus derechos con un abogado de oficio, pero un cáncer terminal acabó con su vida justo cuando un juzgado le negó la nacionalidad española y pidió al letrado que recurriera ante al Audiencia Provincial. La Justicia es demasiado lenta y también lo fue para Ahmed Mohamed porque el órgano judicial falló finalmente a su favor cuando ya era demasiado tarde para él.



Lo llamativo de este caso es que el afectado fue inscrito en el Registro Civil español de la provincia de Sidi Ifni en 1951 y con 16 años, en 1967, le fue asignada su primera inscripción con el DNI español, que le fue renovado en 1986 cuando Ifni ya hacía muchos años que había pasado a dominio marroquí. En 1992 le fue expedido el pasaporte español, con el que viajó en varias ocasiones sin problemas de nacionalidad. El padre de Ahmed Mohamed combatió en el frente de Aragón durante la Guerra Civil, ejerció de policía en Sidi Ifni y se retiró con los derechos de jubilación españoles de la época.



Los problemas para Ahmed Mohamed se iniciaron en 2010 cuando fue a renovar su documento nacional de identidad y se le denegó la solicitud, lo que provocó que tuviese que iniciar un expediente en el Registro Civil para inscribir su nacionalidad. Aquí empezó su calvario porque en 2011 y en 2014 tanto el Registro Civil de Las Palmas como la Dirección General de los Registros y del Notariado desestimaron las peticiones y recursos del afectado al considerar que había nacido en territorio marroquí.



El abogado Andrés Roda llevó de oficio el caso de Ahmed Mohamed desde que en 2014 se presentó una demanda de juicio ordinario contra la Dirección General de Registros y Notariado, dependiente del Ministerio del Interior, y contra el Ministerio Fiscal. Tanto en la primera demanda como en el recurso posterior Roda alegó que no se había hecho una correcta interpretación de la expresión "territorio español" ya que una sentencia del Tribunal Supremo de 1999 incluye como tal a los antiguos territorios coloniales del Sahara, Ifni y Guinea Ecuatorial. El afectado nació en Ifni y fue inscrito en un Registro Civil español de la época. El fallo desestimatorio del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Las Palmas de Gran Canaria se conoció a finales de 2015, cuando Ahmed Mohamed estaba ya gravemente enfermo. "Estaba muy mal de salud pero me encargó que recurriera y peleara hasta el final porque toda su vida había sido español", explica Andrés Roda. El letrado lamenta que Mohamed muriera apátrida porque ni España ni Marruecos le reconocían sus derechos de nacimiento. El propio Roda recibió una llamada del Hospital Doctor Negrín para preguntarle si Mohamed era español o no porque estaba ingresado en la unidad de cuidados paliativos y tenía el DNI caducado, a pesar de tener la tarjeta sanitaria en regla. Asimismo, dada la gravedad de su estado querían saber quien se haría cargo de los gastos de su sepelio porque ni Marruecos ni España le reconocían como ciudadano.



La apelación ante la Audiencia Provincial se presentó y pocas semanas después fallecía Ahmed Mohamed sin ver resuelto su caso. Más de un año después este órgano judicial falló a su favor en una sentencia cuyo ponente fue el juez Juan José Cobo Plana. La conclusión es que se cumple el requisito de que Muley Ahmed Mohamed ha estado haciendo uso de manera continuada de la nacionalidad española con base a un título inscrito en el Registro Civil cuando Ifni formaba parte de España como provincia en los años 50 del siglo pasado.



"Es una magnífica noticia que se reconozca la nacionalidad a una persona que la ha tenido durante toda su vida porque marca un precedente que puede servir a otras personas que pudieran estar en la misma situación", señala Roda. Sin embargo, la "mala noticia" es que hace solo escasos días el Ayuntamiento capitalino confirmó oficialmente el fallecimiento de Mohamed, que no sólo murió solo y enfermo sino también apátrida por culpa de la burocracia, que hizo caso omiso a toda una vida residiendo en territorio español.