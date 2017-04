El diputado Juan Márquez podría optar a liderar Podemos en las Islas

El diputado regional de Podemos por Gran Canaria, Juan Márquez, no descarta presentarse para liderar la formación en Canarias en el congreso que celebrará antes de finalizar el mes de junio. En una entrevista en la Cadena Ser, el parlamentario señaló que este posible escenario lo condiciona a ver otros posibles candidatos y que se cumpla el mandato de Podemos aprobado en Vistalegre 2, el último congreso estatal, en el que se hablaba de "humildad, unidad y de no vetar a nadie".



Tras descartarse la continuidad de Meri Pita como secretaria general por ser incompatible al tener un cargo orgánico estatal, se han abierto varias opciones para liderar la formación en las Islas. Tampoco puede concurrir el diputado nacional Alberto Rodríguez, por el mismo motivo que Pita. La mejor colocada por el momento es la portavoz de Podemos en el Parlamento canario, Noemí Santana.



Márquez era presidente del grupo parlamentario y miembro del consejo autonómico de Podemos. Sin embargo, dimitió de ambos cargos, uno para dedicarse más a su profesión y el otro por discrepancias con la dirección regional. Ahora, con un congreso regional a la vista, el parlamentario espera que cambien las tornas y que haya más debate, menos enfrentamientos internos y que los círculos sean más activos.



Márquez no teme que su compañera de grupo parlamentario Noemí Santana sea también candidata porque con ella, en su opinión, sí habría un debate limpio. "Nos hemos pasado mucho tiempo mirándonos el ombligo. Ahora debemos centrarnos más en el debate político". Por eso decidirá su candidatura en el que caso de que no se dé esta circunstancia.