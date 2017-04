Franquis denuncia que el Ejecutivo regional "falsea la realidad" con los presupuestos

Pese a que el PSOE reconoce que el Estado mejora la inversión en Canarias en las cuentas públicas estatales para 2017, lamenta que no acrecienten a la de los presupuestos generales del 2011, cuando el Gobierno central aún estaba en manos de los socialistas con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente. En aquel año, Canarias recibió una inversión de 364,2 millones de euros, 93,9 millones más que ahora. El diputado del PSOE por Las Palmas, Sebastián Franquis, pidió esta mañana que no trate de "falsear la realidad" al afirmar que el Archipiélago se sitúa en la media de inversión nacional si se tiene en cuenta la inyección de fondos directa y las transferencias a la región para financiar los convenios. "No ha producido una enorme decepción las cuentas del PP", afirmó, al tiempo que remarcó que Canarias es la cuarta comunidad española que menos financiación recibe.

Con la ayuda de un gráfico, el socialista apuntó que mientras las Islas reciben 128,59 euros por habitante, la media nacional alcanza los 184,66 euros. Otras comunidades, como Castilla y León, Cantabria o Galicia reciben 405, 343 y 340 euros, respectivamente, por habitante. El artículo 96 del Régimen Económico y Fiscal (REF) establece que en el cálculo de las inversiones del Estado no hay que sumar los fondos que compensen la insularidad. "Inversión pública es inversión pública y no se pueden usar las cifras en función de cómo nos convenga", aseveró Franquis.

El diputado canario insistió en que los presupuestos, a los que el PSOE presentará una enmienda a la totalidad en mayo, solo ofrecen que las consecuencias de la crisis la sigan pagando los ciudadanos y, de forma especial, los jubilados, empleados públicos, y parados. Por eso, no entiende que tanto PP y CC se abracen a estas cuentas que, según indicó, solo mejoran a las últimas del PSOE en inversión en vivienda -al pasar de 16 millones a 21-, aeropuertos -que alcanza los 94 millones, 15 millones más que seis años antes-, y transportes de mercancías -que gana 18 millones-. "Ni en inversiones públicas, ni en carreteras, ni en plan de empleo, por ejemplo, se mejora", insistió.

Respecto a la actitud que debe adoptar el único diputado de Nueva Canarias (NC) Pedro Quevedo en la aprobación de los presupuestos, Franquis señaló en la sede socialista de la capital grancanaria que confía en que mantenga su "no" a las cuentas y que apoye la enmienda a la totalidad de los socialistas en caso de que el partido presidido por Román Rodríguez no presente una propia. PSOE y NC concurrieron en una candidatura conjunta a las elecciones generales, por lo que el diputado socialista espera que en este trance no solo impere su "visión nacionalista", sino también su inclinación hacia la izquierda política.

Por otro lado, Franquis apuntó a que será poco probable que el presupuesto, que será aprobado en julio, se lleve a cabo en su totalidad por la baja ejecución que acumulan los ministerios, puesto que, según indicó, en la mayoría de ellos "no se sobrepasa el 60%".

La buena acogida del presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, a las cuentas públicas estatales es visto por el socialista como un paso más para un futuro pacto de Gobierno entre CC y PP en las Islas. "Es lo natural", afirmó, por la cercanía de ambas formaciones en muchos aspectos, pero recordó que Asier Antona "está sometido a la estrategia política de Génova".