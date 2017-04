Antona impone que el PP majorero lo dirijan desde Tenerife y Gran Canaria

El Comité Ejecutivo regional del PP ha creado una Comisión de Gobierno que sustituirá de forma transitoria a la dirección del partido en Fuerteventura, hasta ahora presidida por Águeda Montelongo, ante la situación conflictiva que vive la organización en la isla. Con esta decisión, Asier Antona descabeza la dirección insular majorera y a su presidenta Águeda Montelongo. Antes de la decisión del comité regional, Carlos Figueroa y José Medina, secretario general y tesorero, respectivamente, solicitaron su renuncia al cargo.



El PP majorero estará presidido por el vicesecretario de organización del PP de Canarias, Carlos Ester, y cuya secretaria será la vicesecretaria de Acción Sectorial del PP regional, Luz Reverón. Como vocales figuran Rosa Enseñat, Clara Peña, Yonathan Sobral y Enrique Martínez.



El comité regional se volverá a reunir el próximo martes para convocar el Congreso Insular de Fuerteventura, que se celebrará el próximo 17 de junio para que los afiliados elijan a la dirección del partido en esa isla, informó ayer a los periodistas la secretaria general de PP de Canarias, María Australia Navarro, según publica Efe.



La decisión de la dirección del PP se produce después de que el pasado lunes el Comité de Derechos y Garantías nacional dejara sin efecto la decisión de la dirección del partido en la isla de expulsar a un centenar de afiliados, entre ellos, varios cargos públicos que pertenecen a otras formaciones políticas y que continuaban afiliados al partido conservador. La dirección del PP majorero que presidía Águeda Montelongo alegaba que los militantes dados de baja habían incurrido en causa de expulsión, por militar simultáneamente en otros partidos o haberse presentado a elecciones bajo otras siglas.



Once de los 16 cargos públicos con los que cuenta el PP en Fuerteventura reaccionaron el pasado fin de semana de forma pública contra esa decisión, de la que culpan a Montelongo y le acusaron de realizar una criba antes del Congreso para expulsar a aquellos que no iban a apoyar a la actual dirección insular.



Según los estatutos del PP, es competencia del Comité Ejecutivo Autonómico nombrar comisiones que gobiernen transitoriamente algunas de las organizaciones territoriales siempre que se aprecien "graves circunstancias que así lo aconsejan".



María Australia Navarro explicó que la Comisión de Gobierno transitorio sustituirá a los órganos del PP disueltos en la isla hasta que los afiliados elijan la nueva dirección del partido. "Este conflicto interno en Fuerteventura solo puede ser resuelto democráticamente. La convocatoria del Congreso Insular es el cauce más oportuno y democrático para dar salida a la actual decisión". Además, ha reconocido que "no ha sido una decisión agradable, aunque sí oportuna".



Por otra parte, el secretario y el tesorero del PP majorero, Carlos Figueroa y José Medina, presentaron ayer la renuncia a sus cargos orgánicos que venían desempeñando desde 2009. Además, Figueroa, que ostenta el acta de concejal en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, puso la misma a disposición del partido.