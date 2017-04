El Parlamento rechaza el plan para prohibir las extracciones de áridos

La proposición de ley impulsada por el Cabildo de Tenerife para prohibir las extracciones de áridos en los barrancos de Güímar y restaurar la zona afectada por la explotación ilegal de áridos no ha convencido al Parlamento de Canarias. De los 57 diputados, 37 votaron ayer en contra de esta iniciativa, pero no porque no estén de acuerdo en que se trata de un problema que hay que afrontar, sino porque en su conjunto consideran que tiene tantas inseguridades jurídicas que hasta pone en riesgo el erario de la Comunidad Autónoma.



El presidente de la Corporación insular, el nacionalista Carlos Alonso, y su consejero de Política Territorial, el socialista Miguel Ángel Pérez, defendieron esta propuesta ante los miembros de la Cámara sin éxito. No convencieron con sus argumentos ni al Partido Socialista (PSC) ni tampoco al Partido Popular (PP), Nueva Canarias (NC) ni a Podemos. Como era de esperar, tan solo consiguieron el apoyo de los 17 allí presentes de Coalición Canaria (CC), mientras que los dos de la Agrupación Socialista Gomera decidieron abstenerse después de lanzar un discurso contradictorio.



El mandatario de la Institución tinerfeña fue el encargado de abrir el debate para la toma en consideración de esta proposición. Durante su exposición, si bien defendió los términos de su proposición, abrió la puerta a futuras modificaciones con el objetivo de intentar convencer a los seis grupos de la Cámara de que la respaldaran. "Nunca volverá una circunstancia tan idónea como esta y una ley es la única posibilidad para que no se vuelva a extraer y se restaure" el espacio destrozado por las extracciones ilegales, aseveró Alonso.



No solo aludió a la lucha que encabezaron los ciudadanos del municipio sureño contra esa actividad industrial sino que tampoco quiso pasar por alto que esta iniciativa legislativa llegó a contar con el apoyo de todos los partidos políticos que componen el Cabildo, incluido los socialistas, populares y de Podemos que, ayer, en la Cámara, rechazaron la propuesta. El presidente de la Corporación insular aseveró que la intención de esta medida era recuperar el espacio después de que durante 30 años las administraciones públicas "miraran para otro lado". Pero la sentencia firme dictada por la Audiencia Provincial, que condena a los cuatro extractores que explotaron los barrancos de forma ilegal, entre los que se incluyen el expresidente de la patronal de la construcción Antonio Plasencia, es una de las cuestiones que preocupa a los grupos de la Cámara que votaron en contra. Este fallo obliga a los condenados a pagar de su propio bolsillo la restauración y, aunque el mandatario asegurara que así sería, algunos de los portavoces manifestaron su temor a que la iniciativa impulsada por el Cabildo sirviera como herramienta para conseguir más bien todo lo contrario.



Aunque el consejero insular de Política Territorial denunció que había sido "desvirtuada de forma torticera" y que más bien la sentencia "favorece" a la proposición, su discurso tampoco convenció a los diputados suficientes.



Está claro que el hecho de que los nacionalistas estén en minoría en el Gobierno canario pasó factura. PSC, NC, PP y Podemos utilizaron un mismo hilo conductor para justificar su postura contraria, los informes negativos emitidos por las consejerías de Industria, Hacienda y Agricultura, y en base a ellos alertaron de las lagunas jurídicas que se desprenden del documento llevado a la Cámara regional por la Institución tinerfeña.



Partido Socialista



La intervención más dura fue la del diputado socialista Gustavo Matos, que pese a que esta propuesta fue defendida por uno de sus compañeros de partido no tuvo reparos a la hora de afirmar que se jugó "con los ciudadanos" de Güímar que "creían que esta era la solución". "Quien les haya dicho que este es el instrumento, les ha engañado", le dijo el diputado a los vecinos del municipio que acudieron a la sesión.



Para él, no era posible tomar en consideración esta iniciativa ante unos informes del propio Gobierno canario "contundentes". "Ponen serias dudas sobre su inconstitucionalidad y sobre las repercusiones económicas abismales" que podrían derivar de ella y que incluso podrían beneficiar a los cuatro condenados.



Después de centrarse en este punto, se dirigió directamente al presidente del Cabildo para reprocharle que, "24 horas antes de la votación", anunciara que se permitiría el uso turístico en determinadas zonas del actual ámbito extractivo. "Eso es gravísimo; tiene consecuencias gravísimas en el expediente y es una falta de respeto al Parlamento" ya que eso no es lo que se presentó en la Cámara, le recriminó. "Usted no es el Cabildo, representa al Cabildo, al igual que tampoco es la Isla, sino que la representa", le recordó.



Gustavo Matos, basándose en los informes, afirmó que una ley no es el instrumento adecuado para acabar con las extracciones. "No la quiere" ni el Gobierno" canario. "Carlos Alonso", sus compañeros de partido "le han dejado solo". "Hay tres terribles ausencias: la de los consejeros de Industria y Política Territorial y sobre todo la del presidente [Fernando Clavijo], que no ha venido hoy para no apretar el botón y no dejarlo mal", le espetó al mandatario insular.



Nueva Canarias



Román Rodríguez, por Nueva Canarias, también fue claro en su discurso. "No tenemos nada claro que este camino vaya a permitir a los responsables" del mayor atentado ecológico de Canarias "pagar hasta el último céntimo" por el daño causado en los barrancos, tal y como obliga la sentencia. El portavoz de NC subrayó que los condenados no deben "aprovecharse ni de una actuación" llevada a cabo por las administraciones públicas ya que son ellos los que deben restaurar la zona que destrozaron y mostró su asombro de que el Gobierno regional no haya paralizado esta proposición ante los informes "contundentes" emitidos por las tres consejerías implicadas. "Cómo es posible que no lo haya hecho cuando compromete el presupuesto público", se preguntó. Con este proceder, considera que el Ejecutivo ha "bordeado la prevaricación" y también advirtió de las posibles consecuencias indemnizatorias "multimillonarias" que podría acarrear.



Román Rodríguez advirtió de que parte de ese dinero iría para los propios condenados de aprobarse la iniciativa ya que "una parte sustancial" del territorio, casi el 80%, "es de los que hicieron "la tropelía". "Solo faltaba que eludieran su responsabilidad y encima hicieran negocio con las actividades económicas que se proponen y con la recategorización del suelo", sentenció.



Partido Popular



Cristina Tavío también habló de que esta proposición podría "condicionar los presupuestos generales" de la Comunidad Autónoma y también rechazó que esta sea el instrumento adecuado para hacer frente al problema que existe en Güímar. Para la popular, ha faltado "diálogo" a la hora de estudiar esta iniciativa y, como alternativa, planteó la creación de una comisión que evalúe las lagunas jurídicas que existen alrededor de esta iniciativa para así "evitar males mayores". Lo que tiene claro es que el municipio sureño "no puede esperar" y que "urge restaurar el daño y restablecer los cauces de los barrancos por seguridad públicas". "Solo buscar un uso a los hoyos permitiría su restauración", sentenció la diputada del PP.



Podemos



Concepción Monzón, por Podemos, resaltó que "empresarios sin escrúpulos degradaron el medio ambiente" y criticó que la "inactividad" de las administraciones públicas ante el destrozo de los barrancos "en vez de actuar con premura". Ante esta sentencia firme que los condena a restablecer el equilibrio ecológico perturbado, manifestó que "no se puede aplazar el cumplimiento" del fallo "por una ley que no está aprobada", aparte de que la considera "excesiva" para solucionar este problema. Del mismo modo, criticó que Carlos Alonso quisiera incluir en el último momento la actividad turística, "premiando a los responsables de este desaguisado en la línea de la Ley del Suelo".



Coalición Canaria



El nacionalista José Miguel Ruano fue el único que salió en defensa de esta proposición. El portavoz de CC indicó que la oposición se esforzó por incluir la iniciativa en el orden del día para evidenciar que su grupo está en minoría y criticó que esta se vinculara "con eximir a los condenados del pago".



Para él, la conducta de los condenados ha sido "reprobable y grosera" y recordó que ya se ha usado una ley para proteger un espacio natural, como el de El Rincón, en La Orotava. "Estamos llamados a buscar una solución, porque es el interés de Canarias", señaló, para posteriormente acusar a Podemos de una posición "con un penoso estalinismo" frente a sus compañeros en el Cabildo de Tenerife de Sí se puede.



Agrupación Socialista Gomera



Jesús Ramos Chinea, por la Agrupación Socialista Gomera, dijo que no se puede permitir que continúe la degradación en los barrancos y habló de la responsabilidad que tiene el Gobierno canario para actuar y dar respuesta a los vecinos. Si bien recordó que el paso de ayer solo era admitir a trámite la proposición, por otro lado reconoció que los informes del Ejecutivo "no son esperanzadores".