El Estado da un acelerón a la inversión en las Islas y mejora su financiación

Canarias se va a convertir este año por primera vez en la Comunidad Autónoma en la que más crece la inversión del sector público estatal y dará además un salto importante en su nivel de financiación de los servicios públicos gracias a un presupuesto de corte expansivo que el Gobierno central ha trazado para las Islas y que para el que espera lograr los apoyos políticos necesarios para su aprobación en las Cortes. El proyecto de ley presentado entregado ayer al Congreso por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, contiene un discreto incremento de las partidas isleñas tanto en lo relativo a inversión directa del Estado, y más importante de las transferencia de capital a la Comunidad Autónoma para dotar los diferentes convenios, recortados o eliminados durante los años de la crisis, al tiempo que mantiene las cifras de las subvenciones al transporte. Alcanza los 885,2 millones, 147,5 millones y cerca de un 20% más respecto de los 737,7 del ejercicio pasado.



Con este nuevo marco presupuestario, Canarias consolida así en 2017 la senda de incremento de su ficha financiera iniciada tímidamente hace dos años y continuada con mayor claridad en los presupuestos de 2016, ahora prorrogados hasta que se apruebe el proyecto dado a conocer ayer, tras un largo periodo de recortes como consecuencia de la crisis y las políticas de consolidación fiscal y reducción del déficit emprendida por el Gobierno central del PP desde el 2012. La mejora de las partidas para las Islas en el nuevo proyecto presupuestario no es ajena a la necesidad del Gobierno de Mariano Rajoy de contar con el apoyo de Coalición Canaria para el rechazo de las enmienda a la totalidad que presentarán los grupos de la oposición, mientras que por otro lado aún puede sumarse alguna otra cifra si alcanza un acuerdo con Nueva Canarias para lograr el voto que aún le falta para poder superar el trámite parlamentario posterior.



La nota más destacada de las cuentas para este año es que en medio de un recorte generalizado de la inversión directa del Estado en el conjunto de las regiones, Canarias logra incrementar pese a ello su ficha pasando de los 261,6 millones del año pasado, a los 270,2 recogidos en el proyecto del 2017, un 2,5% superior, y siendo la única comunidad que crece en este capítulo. El incremento se sostiene sobre la mayor aportación que hace el Ministerio de Fomento en los puertos canarios, de 94 millones frente a los 79,3 del 2016, y a la de otros organismos del sector público estatal, porque lo cierto es que la inversión se reduce en los aeropuertos isleños, al pasar de los 148 millones del actual ejercicio aún en vigor hasta los 139,1 previstos para las obras del año en curso.



Con todo, cabe destacar que frente a este crecimiento de la inversión estatal, comunidades como Andalucía (-36,6%), Galicia (-32,4%), Castilla-León (-31,9%) y Asturias (-31,6%), Navarra (-28,1%), La Rioja (-261%) y Aragón (-21,3%) la ven reducidas drásticamente. También es significativo el recorte en muchas de las demás y, en todo caso, afecta a todas ellas salvo a las Islas. Este dato se deja notar en el hecho de que mientras el año pasado el peso de esa inversión en el Archipiélago suponía el 2,4% del total de la inversión estatal regionalizable, en los nuevos presupuestos asciende al 3,1%, siete décimas más.



Otra vez los convenios



Las cuentas estatales para este año incorporan o mejoran además varios de los convenios de infraestructuras y otras ayudas para compensar la insularidad que inciden en el desarrollo de la agenda canaria pactada por el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central al inicio de la legislatura. El principal salto se da en el convenio de carreteras, que pasa de los 94,1 millones del 2016 a los 175 para este año (80,9 millones más), una cantidad que sin embargo no alcanza la establecida en el anexo de inversiones original y del resta aún por cubrir un importante déficit por los recortes de los cinco años anteriores. Mejoras en los convenios de obras hidráulicas (23 millones este año) y de vivienda (25 millones), así como la recuperación parcial de los convenios de infraestructuras turísticas (7 millones), ayudas agrícolas del POSEI (10 millones), ayudan a mejorar la ficha correspondiente al capítulo VII relativo a las transferencias de capital a la comunidad autónoma, que suman 296,5 millones si se le añaden los 21 millones del PIEC correspondientes al medio año en que será aplicable desde la aprobación de los presupuestos. Esta cantidad debe ser incorporada en todo caso durante la tramitación del proyecto en el Congreso ya que no figuran en el presentado ayer por un descuido del ministerio de Hacienda. La única partida que se reduce en este apartado en la referente al tranvía de Tenerife, que pasa de los 10,1 millones del año pasado a únicamente 400.000 euros para el 2017.



El proyecto contempla además partidas muy similares a las de este año en relación con las subvenciones al transporte, contemplando la misma cantidad de 238,2 millones para la bonificación del 50 % del coste del billete a los residentes, y mejorando en 1,8 millones (hasta los 55,3 millones) la prevista para el transporte aéreo y marítimo de mercancías, aunque en este caso la cantidad cubre el coste tanto para las operaciones de Canarias como las de Baleares. Se mantiene también la ayuda de 25 millones prevista para guaguas.



REF fuera de la financiación



Otra de las novedades significativas para Canarias de los nuevos presupuestos es la confirmación de que a través de una disposición del proyecto de ley, en concreto la final décimo sexta, se deroga otra disposición de la ley Ley Orgánica de Financión de las Comunidades Autónomas (Lofca) que desvincula el REF de la financiación autonómica, lo que comporta que Canarias podrá participar ya este año de una parte del Fondo de Competitividad y por el que podrá percibir 220 millones correspondientes a la liquidación del sistema del año 2015 y que podrá destinar a mejorar la cobertura de sanidad, educación y servicios sociales.



La disposición de los presupuestos señala que para las liquidaciones de los ejercicios aún pendientes la participación canaria en el Fondo de Competitividad "derivada de la no consideración de los recursos del REF en el cálculo de la capacidad fiscal y en el de la financiación per cápita de Canarias" en los términos que establece la disposición que se deroga, "se minorarán en un 57% y en un 30%, respectivamente". Ello significa que en la liquidación de 2018 Canarias sumará 360 millones adicionales por este concepto, y otros 550 en el 2019. Esta ha sido una de las claves de la negociación entre Canarias y el Estado ya que sienta la bases para corregir el déficit anual de unos 700 millones de financiación, y podrá incorporarse al futuro modelo que el Estado y las comunidades autónomas están empezando a negociar.





Euro a euro

7 millones Rehabilitación turística: Uno de los convenios recuperados por las Islas para lo que resta de año es el de Rehabilitación de Infraestructuras Turísticas Maduras dotado con una cifra general de 5 millones a los que se añaden luego un millón más para la modernización de Puerto de la Cruz, 500.000 euros para Mogán y otro medio millón para el Consorcio San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas.

10 millones: POSEI. Los Presupuestos Generales del Estado ganan para Canarias 10 millones para el apoyo a la producción agrícola en el marco del programa para compensar la lejanía y la insularidad, el Posei. El consejero Narvay Quintero avanzó ayer a este diario que ese montante adicional permitirá cubrir todos los pagos pendientes salvo los de 2011.

871.000 €. Casa África. Casa África, el instrumento del Ministerio de Exteriores para fomentar el entendimiento y la confianza con los países del continente vecino mantiene su presupuesto como en año anterior para los gastos de funcionamiento y actividades. Se añade en las cuentas una partida de transferencias corrientes (gasto de mantenimiento) de 125.000 euros.

Investigación y desarrollo: Plocan. Ya una vez construida la Plocan (Plataforma Oceanográfica de Canarias), financiada y gestionada por un consorcio formado al 50% por el Gobierno de Canarias y al 50% por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, ve disminuida las aportaciones por parte del Estado. Pasa de los 900.000 euros que recibía hasta ahora a los 843.000 previstos en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado.

Patrimonio: Catedral de La Laguna. Las aportaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte al Obispado de Tenerife para la restauración de la Catedral de La Laguna no sólo no decaen sino que este año suben hasta los 1,3 millones desde los 695.000 euros de 2016, la misma cantidad que en las anualidades de 215 y 2014. Con ese dinero en Obispado compensa la deuda que tuvo que asumir para la reposición de las cubiertas tras los recortes de Madrid.

Transporte: Ayudas del 50%. Sin sorpresas presupuestarias en los referente a las partidas para compensar la lejanía y la insularidad en el transporte. En el proyecto presupuestario que ayer entró en el Congreso de los Diputados se mantiene en su articulado el derecho a la subvención del 50% en los billetes de los residentes para viajar a la Península o entre las islas, con una previsión de fondos de 238,2 millones de euros; de la misma forma también se prevé un partida para subvención del 30% del transporte de mercancías (pasará al 70% en enero de 2018 cuando entre el vigor la actualización de las medidas económicas del REF) de 55,3 millones y se añaden otros 25 millones, la misma cantidad que en las anualidades anteriores, para el convenio de transporte terrestre que se reparten mayoritariamente entre Titsa, Guaguas Municipales y Global por ser la que mayor número de pasajeros mueven en las dos islas capitalinas.

RTVC: Centros de producción. La corporación de Radio y Televisión Española recibirá este año, del plan plurianual para la mejora de sus centros de producción y la actualización de los medios, 755.000 euros para las provincia de Las Palmas (fueron 225 en los presupuestos en vigor) y otros 752.000 para la de Santa Cruz de Tenerife (100.000) el año pasado. El plan al completo sumaba 869.000 euros en la provincia occidental y 1 millón para la oriental.

Centros penitenciarios: Reformas en Salto del Negro. El proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para lo que resta de año recoge una inversión de 1,6 millones de euros para mejoras y reformas en el Centro Penitenciario Las Palmas I (Salto del Negro). Fondos incluidos en un plan a varios años que suma 8,4 millones y en el que también se contempla en la provincia de las Palmas un centro de inserción social en Gran Canaria cuyo coste total es de 6,8 millones. En lo que respecta a Santa Cruz de Tenerife, este año la previsión de gasto es de poco más de un millón de euros para el proyecto de mejora y reformas en el Centro Penitenciario Tenerife y la Unidad de Madres Canarias construida en 2012 concebida como infraestructura en las Islas de un nuevo modelo de atención e inserción social de las reclusas con hijos. Para este año tiene prevista una inversión 16.000 euros de un total hasta 2019 de hasta 315.000 recogido en el plan plurianual que arrancó el pasado año.

10,6 mill. Astrofísico: Las aportaciones para los trabajos de investigación del Instituto Astrofísico de Canarias en sus centros de Tenerife y La Palma se elevan apenas en 100.000 euros respecto a 2016. En esa cantidad se incluye el mantenimiento de los telescopios del grupo Isaac Newton y la fase transitoria del Consejo de la Red de Telescopios Cherenkov (CTA) en Roque de los Muchachos.

1,7 millones. Trenes: Las últimas anualidades para los proyectos de los ferrocarriles que deberán unir en un futuro los sures de Tenerife y Gran Canarias con sus respectivas capitales arrojan 860.000 euros para los cabildos de cada una de las islas. Estos serviran para finiquitar el pago de los proyectos del trazado con sus respectivos tramos, las estaciones que son necesarias y hasta las cocheras.

115.920 €: Ópera. Las aportaciones del Estado a la promoción cultural de Canarias han ido disminuyendo año a año. Desde 2013 desaparecieron las ayudas destinadas al Festival de Música de Canarias y para el Festival de Teatro y Danza de Las Palmas de Gran Canaria. Sí se mantiene la ayuda para la Asociación de Amigos Canarios de la Ópera (ACO), que vuelve a recibir 115.920 euros.

Turismo: Parador de la Gomera. Mientras la Comunidad Autónoma recupera su plan de infraestructuras turísticas, el parador de La Gomera, de los cinco establecimientos nacionales que existen en el Archipiélago, es el único para el que está previsto recibir fondos para a fin de acometer obras de remodelación y mejora del establecimiento ubicado en San Sebastián de La Gomera. El presupuesto apunta 450.000 euros solo para esta anualidad.

Educación. Plan ligado al Empleo. El Gobierno central destinará este año una partida especial de 10 millones de euros para financiar en Canarias un plan de empleo ligado al desarrollo de infraestructuras educativas. Ello en un contexto en el que el gasto del Estado en educación sube un 1,7 %, hasta los 2.525 millones, la mayor parte destinado a becas, 1.523 millones (un 60,3 % del total), y con 30 millones para un nuevo programa de refuerzo escolar.

Empleo: Incentivos a la contratación. Merced al Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), que el Gobierno central se olvidó ayer de incluir en el proyecto presupuestario que entregó en el Congreso de los Diputados y deberá ahora subsanar con un enmienda parcial acordada entre PP y CC, el Archipiélago contará a partir de la entrada en vigor de las nuevas cuentas con incentivos a la contratación indefinida que en caso de mujeres mayores de 45 años llegará al 100% de bonificación de la cuota de Seguridad Social durante un periodo de tres años. En el caso de que el contrato indefinido sea a un joven de 16 a 30 años, la bonificación será del 90% durante el primer año, el 70% en el segundo año y el 40% en el tercero; para mayores de 45 años, la bonificación será del 90% de la cuota de la Seguridad Social durante tres años, y llegará al 100% en el caso de mujeres en ocupaciones en las que este colectivo esté menos representado.

Vivienda: Plan plurianual. El Plan de Vivienda para la promoción, administración y ayudas a la rehabilitación y acceso a la vivienda se incrementa 7 millones, de 18,3 millones el pasado a 25 en la previsión de este. Se añade en este capítulo 2,7 millones que corresponde a la participación del Ministerio de Fomento en del convenio de reposición de la urbanización de Las Chumberas, en La Laguna, afecta de aluminosis.

Potabilización. Plantas. El Gobierno mantiene las ayudas la potabilización de agua de mar con 5,1 millones de euros -con un ascenso de 1,7 millones respecto a la anualidad de 2016- que se distribuyen entre 310.000 euros transferidos a la Comunidad Autónoma, 1,8 millones en calidad de subvenciones para ayuntamientos y cabildos y 3 millones que se destinan a las empresas privadas con producción de agua potabilizada.

Salud: Medicina Tropical. El Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y de Salud Pública de Canarias, dependiente de la Universidad de La Laguna, y cuya función principal es la investigación, el desarrollo y la innovación en salud y biotecnología está presente, de nuevo esta año, en los Presupuestos Generales del Estado con una aportación de un millón de euros con el que se busca contribuir a su mantenimiento.