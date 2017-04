El experto de Podemos para la ley electoral pide el fin de la paridad insular

Gerardo Pérez Sánchez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna, apostó ayer en su intervención en la comisión parlamentaria que estudia la reforma del sistema electoral por liquidar definitivamente la paridad entre las islas capitalinas y las periféricas. A juicio del doctor en Derecho, participante en la comisión a propuesta del grupo parlamentario de Podemos, cuando la desigualdad en el valor del voto llega a ratios de 17 a uno, como ocurre en Canarias precisamente por esa paridad que determina que las islas menores elijan el mismo número de diputados que Tenerife y Gran Canaria, se desvirtúa la esencia misma de una Cámara de representantes. "Corregir la desigualdad significa eliminar necesariamente esa paridad entre islas más pobladas e islas menos pobladas, que ha desembocado en una Cámara con alma de representación territorial cuando, por exigencia legal, debe tener alma de representación poblacional".



Es más, Pérez Sánchez fue incluso un paso más allá y avisó que esa desigualdad en el valor del voto, en virtud de la cual un 83% de los electores -los de las dos islas capitalinas- solamente eligen la mitad de los escaños, menoscaba los derechos ciudadanos que recogen los artículos 14 y 23 de la Constitución. Estos dos artículos, que hablan, en esencia, de la igualdad de todos los españoles, también en lo tocante a la participación en asuntos públicos, y del acceso "en condiciones de igualdad" a las funciones y cargos igualmente públicos, chocan, según el profesor universitario, con el actual diseño del sistema electoral, algo sobre lo que no se ha pronunciado, aclaró, el Tribunal Constitucional (TC), básicamente porque nadie ha planteado la cuestión. En esta línea, Gerardo Pérez aseguró que las dos sentencias que el TC ha promulgado hasta la fecha en relación con el polémico sistema electoral canario se circunscriben a la constitucionalidad de las barreras electorales. En una de estas sentencias, explicó, ya se dice que la ley electoral bordea lo constitucionalmente permitido, pero únicamente en referencia a las barreras, no en cuanto a la desigualdad en el valor del voto, asunto este que "en el que no ha entrado" y que, en su opinión, conculca la Carta Magna.



El también coordinador del libro Textos para la reforma electoral canaria expuso, en definitiva, que reducir las barreras electorales -el mínimo porcentual de votos al que una fuerza política debe llegar para tener representación- no soluciona el problema, ya que no acabaría con la desigualdad del voto y la desproporción en la distribución de escaños. Así pues, Pérez Sánchez apuesta, por ejemplo y entre otras posibilidades, por establecer un mínimo de escaños por islas -dos, verbigracia- y que el resto de asientos se distribuya en función de la población, "el mismo sistema que en el Congreso", puntualizó. En este sentido, el doctor en Derecho hizo hincapié en que la propuesta de una circunscripción autonómica para elegir a solamente diez parlamentarios, propuesta esta que, en principio, apoya el Partido Socialista (PSOE), apenas sí consigue maquillar la desigualdad del voto. En otras palabras, Pérez entiende que sería necesaria una circunscripción regional de más de diez escaños para corregir el desequilibrio.



El sociólogo Miguel Guerra, que participó en la comisión invitado por Nueva Canarias (NC), dejó en su caso una propuesta concreta y "ambiciosa", tal como fue calificada por varias de las fuerzas políticas: aumentar el número de diputados a 75, desde los 60 actuales; que 21 de ellos representen a sus respectivas islas, a razón de tres por cada una; y que los restantes 54 se repartan por población en circunscripción regional. En esto último, por tanto, la idea del sociólogo coincide con la de Gerardo Pérez en que la circunscripción autonómica ha de elegir a más de diez diputados. Guerra es así el primero de los participantes en la comisión que pone sobre la mesa un nuevo sistema de forma concreta, un sistema que, por tanto, tendría siete circunscripciones insulares para elegir esos 21 escaños -habría una barrera electoral de un 5% de los votos y un mismo partido solo podría acumular un máximo de dos de los tres diputados de la isla en cuestión- más la regional, en la que se aplicaría una barrera del 3%. Guerra enfatizó que su modelo permitiría "pasar de una democracia de los partidos a una democracia de los ciudadanos".



En la comisión también participó, a propuesta de Coalición Canaria (CC), el exsenador Miguel Cabrera Cabrera, que a diferencia de Pérez y Guerra hizo una defensa a ultranza de la triple paridad.



Cabrera argumentó su defensa de la triple paridad sobre la base de que ha contribuido a sacar a las islas periféricas del "abandono" al que las sometían las capitalinas, centradas hasta 1982 en la controversia del llamado pleito insular, afirmó. Así, el exsenador considera necesario desterrar los "complejos" a la hora de defender un modelo que "sigue siendo válido". Cabrera, eso sí, reconoció que subir las barreras electorales fue un "error".



Todos los partidos reconocieron el carácter "ambicioso" de la propuesta de Miguel Guerra. Emilio Moreno, del PP, la vio "valiente" y Luis Campos, de NC, partido que invitó al sociólogo a la mesa, reconoció que era incluso más "atrevida" que la de su propia organización. Más comedidos fueron Lavandera, del PSOE, que insistió en que las islas menores no pierdan representación, y José Miguel Ruano, de CC, que dijo no compartir el modelo.