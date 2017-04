La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para Arroyo por usurpar la Alcaldía

El veterano político y exalcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, que el pasado jueves cumplió 77 años, deberá sentarse de nuevo en el banquillo de los acusados. La Fiscalía solicita una pena de cuatro años de cárcel, tres por un delito de prevaricación, y uno por coacciones tras haberse atrincherado en el Ayuntamiento de La Oliva una vez que había sido inhabilitado por nueve años para cargos en la Administración local. Tras la condena, Arroyo permaneció en la alcaldía unos 42 días arrogándose funciones y competencias de las que carecía, hasta que fue desalojado de la Alcaldía por agentes de la Policía Local. Se ha acordado la apertura de juicio oral.



Arroyo, líder del Partido Progresista Majorero, formación creada tras su expulsión del Partido Popular, fue condenado, siendo alcalde de La Oliva, en junio de 2015 como autor de un delito continuado de prevaricación, en relación con la explotación minera de la cantera de recebe Lomo del Pájaro que estuvo explotada por la entidad Prelado, presidida por el propio González Arroyo durante una veintena de años. La cantera estaba ubicada en un suelo que no permite el uso minero, además la explotación no disponía de ninguna autorización. Por esta misma causa, también fueron condenados dos exconcejales y un asesor en temas urbanísticos.



Como quiera que el exalcalde no puso en conocimiento su inhabilitación y continuaba ejerciendo el cargo, el portavoz de Votemos, Álvaro de Astica, presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas. Posteriormente, el actual alcalde Pedro Amador hizo lo propio.



Sin embargo, Arroyo esperó hasta el 10 de noviembre de 2015, para convocar, a instancia de la oposición, el pleno del Ayuntamiento para la toma de conocimiento de la sentencia condenatoria. A pesar de ello, Arroyo continuó desempeñando el cargo de alcalde a pesar de su inhabilitación, incluso cuando ya la Junta Electoral Central había remitido el acta del nuevo concejal que debía sustituirle. El 30 de diciembre de 2015 fue desalojado de su despacho por la Policía Local.