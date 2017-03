NC rechazará de entrada el presupuesto pero sigue la negociación con Montoro

Nueva Canarias se ha decantado por no aparecer de momento en la foto de apoyos a los Presupuestos Generales del Estado para este año. Su diputado en el Congreso, Pedro Quevedo, anunció ayer que votará en contra durante el debate de totalidad del proyecto presupuestario que el Consejo de Ministro aprobará mañana y remitirá a las Cortes el martes. Él mismo se lo comunicó al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en la reunión que ambos mantuvieron el martes por la noche. Sin embargo, ambos dejaron una puerta claramente abierta a una posterior negociación y a la posibilidad de que el voto de Quevedo sea el que, durante la tramitación parlamentaria, posibilite unas nuevas cuentas estatales para este año y hagan decaer las actualmente prorrogadas del 2016.



El diputado nacionalista por Las Palmas justificó su no inicial a los presupuestos en la ausencia de una "auténtico proceso negociador" con el Ministerio a sólo tres días de que el proyecto de ley vea la luz. "Le he explicado al ministro que NC no puede apoyar en esta primera fase el presupuestos porque no tiene nada nuestro", afirmó Quevedo.



En lo que el diputado canario calificó de "conversación clara y franca", el ministro le explicó el "escenario general de las cuentas y los acuerdos con otros grupos", sin que Montoro, subraya el nacionalista, "hiciera el más mínimo esfuerzo en convencerme. No se le puede pedir a una fuerza política que está en las antípodas del PP que acepte un presupuesto que conoce dos días antes", recalcó. Con todo, sí se aventuró a calificar de "claramente insuficientes" los aspectos que conoció sobre las partidas relacionadas con Canarias y que en teoría el Gobierno central ha pactado con CC.



Para CC , en cambio, la negociación del Gobierno de Canarias y de la diputada tinerfeña Ana Oramas está siendo muy positiva y que el proyecto del ministerio recoge una gran parte de los aspectos presupuestarios de la agenda canaria que ambas partes firmaron con motivo del apoyo de CC a la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Oramas está manteniendo reuniones esta semana con el propio Montoro y con la vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, y confía en que el documento que el martes próximo llegue al Congreso contenga todos los elementos pactados.



Pedro Quevedo puso como condiciones para mantener el hilo negociador con Montoro la garantía de que no se bloqueará la reforma del Estatuto de Canarias en el Congreso, y que se refleje en el proyecto de presupuestos la exclusión del REF del sistema de financiación autonómica ya para el ejercicio de este año. Es decir, que a través de una disposición transitoria se permita a las Islas participar del Fondo de Competitividad de la financiación, lo que implicaría fondos adicionales a las Islas de más de 400 millones. "El REF no puede estar dentro de la financiación ordinaria porque es una incongruencia y daña gravemente los intereses de Canarias", dijo el diputado, para quien si ese aspecto se ha reconocido por el ministerio y está en el proyecto "es un elemento que facilita el que nosotros sigamos discutiendo a lo largo del proceso de enmiendas".



En todo caso, NC no ha decidido aún si el propio Quevedo presentará una enmienda a la totalidad, o si apoyará alguna de las que presente la oposición. De ser así, probablemente apoyaría la que en su caso presente el PSOE, partido con el que se presentó a las elecciones en coalición y a cuya dirección ha comunicado el proceso negociador abierto con Montoro.



La formación nacionalista que lidera Román Rodríguez reconoce que su apoyo a unos presupuestos de un Gobierno del PP le supone un riesgo político y quiere gestionar esta situación con prudencia. En todo caso, con su rechazo inicial logra conquistar espacio propio respecto de las negociaciones que CC lleva a cabo. Si finalmente apoya los presupuestos, será tras haber alcanzado un acuerdo directo con el ministerio sobre algún asunto específico no contemplado por CC.



El rechazo inicial de Quevedo a las cuentas estatales supone que se producirá con toda probabilidad un empate a 175 votos en el debate de totalidad entre votos a favor y en contra de las enmiendas de devolución que presente la oposición. El Gobierno del PP cuenta de antemano con los apoyos de Ciudadanos, PNV y CC, con los que suma la mitad de los escaños de la Cámara. El reglamento del Congreso estable que tras tres votaciones empatadas en el debate de totalidad, esas enmiendas decaerán y el proyecto de ley superará el primer examen. Será en la tramitación parlamentaria cuando el voto de Quevedo sea clave para desempatar.