NC rechazará los presupuestos del Estado

Nueva Canarias confirma que en primera estancia apoyará o presentará una moción propia de rechazo a la totalidad del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado que el Consejo de Ministros aprobará el viernes, aunque ya ha acordado con Hacienda que seguirá negociando para alcanzar una acuerdo satisfactorio para Canarias en la tramitación de las cuentas en las Cortes.

El diputado de NC, Pedro Quevedo, trasladó ayer al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, el posicionamiento de su partido hacia unas cuentas en cuya elaboración no ha podido participar. Eso no quita, no obstante, que las conversaciones para alcanzar una acercamiento sigan en pie. La disposición de los nacionalistas se refuerza, explicó Quevedo esta misma mañana, toda vez que el ministro confirmó la disposición del Gobierno de Mariano Rajoy a sacar el Régimen Económico y Fiscal del sistema de financiación autonómica a través de una disposición transitoria que se incluiría en la ley de los presupuestos. La medida supondría un incremento para Canarias en 400 millones más de los fondos procedentes del Estado.