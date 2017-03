Canarias invertirá 80 millones de euros en 8 años para ser bilingüe

El Gobierno canario arranca el próximo curso en infantil con el plan de bilingüismo, un ambicioso proyecto que pretende que la primera generación de niños que hablen perfectamente inglés termine primaria en 2026, y que en el año 2032 en todos los centros de infantil y primaria se impartan el 40% o 50% de las asignaturas comunes en este idioma.



El presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, presentó el plan en el debate sobre el estado de la nacionalidad celebrado esta semana y su objetivo es que el Archipiélago sea la comunidad donde "más y mejor se hable inglés de todo el Estado", sobre todo teniendo en cuenta que su primera fuente de riqueza es el negocio turístico.



Para ello, van a tener que inyectar más recursos económicos y humanos, porque se requiere la contratación de profesorado que tenga certificada su formación en inglés, fomentar las estancias de los maestros en el extranjero o incorporar profesores nativos como auxiliares de conversación en las aulas. El coste total en ocho años, que es cuando saldrá la primera promoción bilingüe al iniciarse el programa el próximo curso de forma gradual, será de en torno a 80 millones de euros, con seis millones en 2018, siete en 2019, otros siete en 2020 y así hasta subir progresivamente a 14 millones en el curso 2024-2025.



"Canarias será un Archipiélago bilingüe", sentencia Clavijo. El nivel de conocimiento de idiomas es un déficit histórico no sólo en las Islas, sino en todo el Estado. En la actualidad ya existe un Plan de Impulso al Aprendizaje de las Lenguas Extranjeras (PILE), que se inició el año pasado y con el que se pretendía sentar las bases para que la enseñanza de idiomas cobrara la relevancia adecuada en los centros escolares.



El antecedente



Este proyecto, que se puso en marcha en 14 centros de primaria, es el antecedente del programa que se inicia ahora en infantil, con niños de tres años. El plan de bilingüismo supondrá, en una primera etapa, la incorporación de más auxiliares de conversación a las aulas de infantil de los centros que decidan voluntariamente formar parte de esta iniciativa, en paralelo con la formación del profesorado al que se ofrecerán cursos de metodología y de perfeccionamiento lingüístico tanto en Canarias como en otros países. Todo se aderezará con intercambios con profesores de otros países, lo que permitirá a los maestros canarios mejorar en el manejo de otras lenguas.



El proyecto es, por tanto, cien por cien voluntario. Solo los centros que lo decidan libremente pasarán a formar parte del programa bilingüe. El colegio que opte a enseñar en dos idiomas deberá recabar antes el apoyo mayoritario del claustro de profesores y del consejo escolar. De este modo, se consigue que se la totalidad de la comunidad educativa la que se involucre en la puesta en marcha del programa, indica la consejera de Educación, Soledad Monzón.



Es un plan que, además, conlleva un trabajo transversal, puesto que los profesores impartirán asignaturas, como ciencias naturales o sociales, en inglés y no se ceñirán solamente a la formación de estas materias en dicho idioma.



El cuerpo de auxiliares de conversación con el alumnado lo integrarán personas nativas. Al mismo tiempo, se ha iniciado el trabajo con las escuelas de formación del profesorado de las dos universidades públicas del Archipiélago, para que los nuevos docentes terminen su formación con un nivel mínimo de B2.



Así, se pretende potenciar a medio plazo la introducción paulatina de profesores bilingües a través de programas optativos para que los docentes pasen de tres a seis meses en un país anglófono o con el intercambio de profesores con países en los que el inglés sea la lengua principal, pues el requisito indispensable para participar en el plan es hablar bien este idioma, con título preferente C1 o un B2 examen oral.



Los profesores que están en ejercicio actualmente y no deseen aprender inglés no sufrirán impacto alguno y los que sí recibirán incentivos retributivos.



El plan viene acompañado de otras medidas. Entre ellas se ha habilitado a través de las escuelas oficiales de idiomas la mayor oferta que ha hecho hasta ahora, con cien cursos especializados. De ellos, 55 están destinados al profesorado, en dos líneas formativas diferentes: cursos de competencia comunicativa para docentes y cursos de preparación para la superación de pruebas de certificación (B1 y B2).



Los cursos destinados a los docentes, cuya oferta ronda las 2.000 plazas, tienen como objetivo actualizar las competencias y facilitar la certificación en el uso del inglés, del francés y del alemán para el profesorado.