Clavijo valora los apoyos de ASG y PP y advierte que no está "derrotado"

"Ni el Gobierno esta débil ni somos frágiles ni estamos derrotados, sabemos lo que queremos hacer, contamos con un grupo parlamentario cohesionado y vamos a seguir intentando buscar acuerdos". De este modo concluyó ayer el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, su intervención en el segundo debate sobre el estado de la nacionalidad, tras dos días agridulces con múltiples críticas y con los apoyos explícitos de su grupo, CC, y la Agrupación Socialista Gomera.



No en vano es el primer debate, y el segundo como presidente, al que ha llegado al frente de un Gobierno en minoría, y si bien escuchó duros reproches a su debilidad, a la ruptura del pacto con el PSOE o al balance del Ejecutivo, Clavijo quiso dejar en la retina de los ciudadanos que no es un Ejecutivo desnortado, que lleva en minoría sólo 80 días, que trabaja con ahínco y que ha presentado numerosos planes que ya están elaborando para mejorar la vida de los canarios.



Clavijo cierra este debate con la sensación de que "será fácil llegar a acuerdos" con el PP y ASG, cuya disposición es "constructiva" en contraposición a la actitud del resto, PSOE, Podemos y Nueva Canarias. Precisamente ayer le tocó enfrentarse al portavoz de NC, Román Rodríguez, y el hemiciclo parlamentario terminó pareciéndose a un ring de boxeo entre ambos dirigentes nacionalistas y excompañeros de partido (CC), por, entre otras cuestiones, la ruptura del nacionalismo en 2005 cuando se fracturó Coalición Canaria y se creó Nueva Canarias.



Sanidad



Antes de despedirse del debate, el presidente del Gobierno anunció que con las nuevas medidas que se van a implantar en la Consejería de Sanidad las listas de espera van a bajar entre un 5% y un 10% a final de año. Ahora, en torno a unos 100.000 canarios están en listas de espera, lo que supone que se reducirán entre 5.000 y 10.000 personas, según los pronósticos de Clavijo. Además, enumeró los múltiples planes anunciados en este debate, como el de convertir a Canarias en una comunidad totalmente bilingüe en 15 años, que ya empezará a implantarse el próximo año en infantil en los colegios que se incorporen de forma voluntaria al programa, por el cual los niños recibirán el 40 o 50% de sus clases en inglés.



Consciente de la minoría de su Gobierno y de la necesidad de acuerdos para sacar adelante las materias legislativas en la Cámara, Clavijo señaló que tanto CC como el Gobierno están escuchando y aceptando propuestas de otros partidos, como hicieron el martes con las cinco medidas urgentes formuladas por el PP. "Vamos a debatir todas las propuestas que se han hecho, no todo es blanco y negro, hay una amplia gama de grises donde nos podemos entender", afirmó Clavijo. El presidente insistió en que es "vital y un reto" para toda la sociedad canaria conseguir el anclaje constitucional del Régimen Económico y Fiscal (REF), así como que quede desvinculado de la financiación autonómica y reclamó el apoyo de todos los partidos del Parlamento.



657 propuestas



Hoy se debaten las propuestas de resolución que presentaron ayer por la tarde los seis grupos de la Cámara y que suman unas 657 proposiciones. En esta ocasión, el Gobierno de CC está en minoría y seguramente habrán pactos entre los grupos de la oposición para que salgan adelante propuestas incómodas para el Ejecutivo de Clavijo. Por ello, tanto el presidente del Gobierno como el portavoz de CC, José Miguel Ruano, que cerró ayer el turno de intervenciones con Clavijo, insistieron a los grupos que esos mandatos del Parlamento sean propuestas " realistas, que busquen el consenso y las podamos cumplir", porque "sino sería autoengañarnos", precisó el jefe del Ejecutivo.



El presidente reclamó a todas formaciones que intenten "construir" Canarias y que las proposiciones respondan "a los problemas reales de los ciudadanos y no a la batalla política, no al tacticismo, porque cada vez que no nos ponemos de acuerdo no pierde el Gobierno ni CC, pierde Canarias", enfatizó.



Por su parte, José Miguel Ruano demandó al PP que decida ya si va a dar estabilidad al Gobierno en minoría de Clavijo entrando en el Ejecutivo o va a negociar acuerdos puntuales como sucede desde el pasado enero tras la ruptura del pacto entre nacionalistas y socialistas. Ruano se dirigió al líder del PP, Asier Antona, en casi toda su intervención, y le recordó que ya ha pasado el congreso de los populares y ha sido elegido presidente del partido en Canarias, por lo que, aclarado su liderazgo, es el momento de decidir cuál será su contribución a la gobernabilidad de las Islas, que puede ser con apoyos puntuales, un programa de gobierno o incorporándose al Ejecutivo.



Ruano fue claro al señalar que "no se puede estar como Ciudadanos, que hace gobierno y hace oposición". A su juicio, la estabilidad de Canarias necesita "un paso más de compromisos reales, ya es el presidente del PP, y en la responsabilidad tenemos que encontrarnos", conminó a Antona.



CC ha intensificado la búsqueda de acuerdos desde que se quedaron en minoría hace tres meses, explicó Ruano, y valoró los puntos de encuentro con ASG , y con el PP en la Ley del Suelo, si bien advirtió a los populares que no se puede "confundir la amabilidad con la debilidad". Mirando directamente a Antona le recordó que CC contribuye "modestamente", con el único escaño de Ana Oramas, a la "gobernabilidad de España", y lo ha hecho siempre, "desde la responsabilidad", incluso cuando tenían cuatro diputados y llegaron a acuerdos con el Gobierno de José María Aznar.



"Así que hay que tener mucho cuidado y no mezclar el agua y el aceite y eso de hacer pactos individuales con los estalinistas de Podemos resulta complicado", espetó, en alusión a los acuerdos que ya se han alcanzado para marcar la ruta al Gobierno en el área sanitaria.



Ruano repitió que CC está dispuesta a construir y a llegar a acuerdos con todos lo grupos políticos, incluso con el PSOE, a cuya presidenta en el Parlamento y exvicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, reclamó que no haga de la ruptura en el Ejecutivo una cuestión personal, sino que practique el "respeto mutuo, que es indispensable cuando se lidera un partido como el PSOE", y que "no se rompan los puentes" del entendimiento entre ambas formaciones.