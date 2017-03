Clavijo anuncia que incentivará a los maestros que den sus clases en inglés

Una batería de planes de futuro, con escasez de un balance de gestión, mínima autocrítica y mucho reproche entre el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y la que fuera su vicepresidenta, la socialista Patricia Hernández. La mayoría de los grupos de la oposición sintetizaron así la primera jornada del debate sobre el estado de la nacionalidad en el Parlamento canario, el primero que el presidente afronta con un Ejecutivo en minoría tras la ruptura con el PSOE el pasado 23 de diciembre. Y lo cierto es que en la hora que duró su discurso, Fernando Clavijo se centró en hablar más de lo que quiere hacer en lo que resta de legislatura, con planes que vayan más allá "del ciclo de las urnas", que en entrar de lleno en la rendición de cuentas de lo que ha realizado en los 18 meses que gobernó con los socialistas. Parecía más un discurso de investidura, señalaron al término de su primera intervención el PSOE, PP, Nueva Canarias y Podemos. "Clavijo ha huido de la realidad canaria y se ha dedicado a hacer proyecciones de futuro imaginarias", resumió la portavoz del PP, Australia Navarro. Por contra, CC y la Agrupación Socialista Gomera (ASG) consideraron positiva la intervención del presidente.



Entre esos numerosos proyectos para las próximas décadas, Clavijo hizo especial hincapié en conseguir un Archipiélago que sea totalmente bilingüe en 15 años y en trabajar en un compromiso por mejorar la sanidad pública que estará elaborado en septiembre, así como activar el Plan de Salud de Canarias 2018-2022 y, entre otros, trabajar ya en un plan de infraestructuras sociosanitarias con los cabildos para afrontar la realidad que se presentará en las Islas en unos años con el envejecimiento de la población.



En cuanto al programa bilingüe, el presidente se propone que Canarias sea la comunidad donde "más y mejor se hable inglés de todo el Estado". El objetivo es que "la primera generación de niños bilingües termine primaria en 2026 y que en el año 2032 en todos los centros de infantil y primaria se impartan enseñanzas de este tipo".



La idea básica es que los centros que deseen incorporarse a este programa impartan, al menos, un 40 o 50% de las horas lectivas en inglés, para lo que se va a incentivar a los profesores que deseen participar en este programa. "No estamos inventando la rueda: sabemos que ésta es la metodología que funciona en todos los sistemas educativos de países bilingües", señaló. Sin precisar el coste del plan, algo que criticaron posteriormente los grupos de la oposición, el presidente se comprometió a incrementar los recursos para acelerar el proceso y "asegurar en un futuro no muy lejano una Canarias bilingüe". "¿Y cómo lo haremos? Lo afrontaremos en los primeros años con más auxiliares de conversación, estableciendo periodos formativos en países angloparlantes, ampliando los programas de intercambio y apoyándonos en los centros implantados en Canarias o en aquellos residentes extranjeros con la formación necesaria para colaborar en nuestras aulas con nuestros profesionales", explicó. Quiso dejar claro que la incorporación de los centros al programa bilingüe será estrictamente voluntaria. Aparte de incentivar a los profesores que den sus clases en inglés, el presidente se comprometió además a abordar "entre todos "una mejora del marco retributivo del profesorado de manera global.



Destacó en materia educativa, una de las áreas en la que más minutos empleó en su discurso, que el Gobierno "va a hacer el esfuerzo necesario para que Canarias sea el territorio del Estado con las tasas universitarias más bajas", aunque no precisó cómo, pero sí que trabajará conjuntamente con las universidades.



Junto a estos "ambiciosos" proyecto de futuro, Clavijo anunció además un Plan Integral contra la violencia infanto-juvenil, con la incorporación de educadores sociales, y la creación del Observatorio para la convivencia escolar. El Gobierno está "decidido" a combatir la violencia infantil y juvenil en Canarias, así como plantar batalla a la violencia de genero. Y para ello, expuso que habrá otra ley de crédito extraordinario cuyos recursos se destinarán a políticas de igualdad, sobre todo en luchar contra la violencia de género, aunque también a abordar la mejora de la sanidad canaria.



Precisamente la mayor conflictividad en el debate se produjo en materia sanitaria. El presidente quiso iniciar su discurso con un tono conciliador, agradeciendo a los socialistas el trabajo realizado durante la etapa en el Gobierno antes de que los expulsara hace tres meses. "Hemos vivido una crisis de Gobierno sobre la que no voy a ahondar, salvo para señalar que no sería justo venir aquí a dar cuenta de un trabajo sin reconocer el realizado durante 18 meses por los consejeros socialistas. Los éxitos que enumero son los logros de una gestión conjunta", señaló Clavijo en el discurso que ofreció por la mañana.



Gresca por la sanidad



Pero esta invitación de amistad no sirvió para aplacar el agrio debate que se produjo por la tarde donde la gestión en sanidad fue la protagonista y donde Clavijo y Patricia Hernández se culparon mutuamente sobre el aumento de las listas de espera o el impago de las facturas a los proveedores. Según Asier Antona, presidente del PP, el espectáculo fue "bochornoso".



En su intervención matutina, Clavijo solo fue duro con su exsocios socialistas en la gestión de este área. Dijo sentirse "indignado", en alusión al trabajo realizado por el anterior consejero de Sanidad, Jesús Morera. "No es posible que la sociedad canaria haga un esfuerzo de invertir 312 millones de euros y las listas de espera siguen creciendo; lo siento pero eso no puede ser y si se vuelve a repetir volverá a indignarme", señáló. Para atender esta situación, se refirió a que el Gobierno ha empezado a trabajar en un compromiso para la mejora de la sanidad pública canaria en los próximos años, contando con los partidos políticos, organizaciones sindicales, empresariales y sociales, colegios profesionales, universidades y asociaciones ciudadanas, que deberá estar finalizado antes del 15 de septiembre de 2017, para que pueda incluirse en los presupuestos de 2018. Y entre la batería de planes en materia sanitaria, anunció el nuevo Plan de Salud de Canarias 2018-2022, otro para una atención más cercana y especializada, un Plan de Salud Mental, de cuidados paliativos, de atención a la cronicidad, de atención a la diabetes, de atención domiciliaria y hospitalización a domicilio.



Todo ello, mientras trabajan para rebajar las listas de espera con numerosas medidas como la apertura de quirófanos y realización de pruebas diagnósticas y consultas en horario de tarde o habilitando también los fines de semana. Además, el Gobierno elaborará un Plan para la retención del talento investigador canario, tanto en el ámbito investigador como en las áreas docentes y asistenciales.



En materia social, el presidente señaló que la Ley de Servicios Sociales llegará en junio a la Cámara, y en turismo lanzó otro plan estratégico, aunque tras realizar un debate con todos los sectores que marque el impulso que se le debe dar al turismo en los próximos años. Por tanto, el presidente anunció múltiples iniciativas, aunque sin concreción presupuestaria, para las que pidió el apoyo de la Cámara. Y en cuanto a su balance de gestión, Clavijo resaltó principalmente el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), que sumará 2.300 millones en diez años con la aportación de los cabildos, y que servirá para dar un impulso a la diversificación de la economía.



Además, consideró como logros el avance económico y la creación de empleo, con 65.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social y 23.100 parados menos. Pero aunque hay un cambio de tendencia "aun estamos en crisis", recalcó, por lo que insistió en que su prioridad es "crear empleo", con medidas como el Fdcan o la Ley del Suelo, con la que se pueden generar más de 2.500 puestos de trabajo.



Fernando Clavijo también destacó el acuerdo sobre el REF económico alcanzado el lunes con el Estado, pero, sobre todo, pidió a lo grupos de la Cámara que trabajen juntos para sacar adelante los Presupuesto estatales de 2017, esenciales para el Archipiélago, y para defender en Madrid que se desvincule el REF del sistema de financiación autonómica, dejando a un lado "las estrategias pactistas e intereses partidistas" por el bien de Canarias.