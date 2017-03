Antona cierra la dirección del PP sin espacio para los críticos

La nueva dirección del Partido Popular (PP) en Canarias no tiene espacio para los críticos. En el nuevo organigrama del partido no figuran la diputada tinerfeña Cristina Tavío ni el exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria Juan José Cardona, rivales de Asier Antona junto con Enrique Hernández Bento en el proceso electoral interno previo a la celebración del XIV congreso regional. La estructura confeccionada por Antona, proclamado presidente hace apenas dos días por el 98,6% de los votos de los 595 compromisarios, fue aprobada por unanimidad por el nuevo Comité Ejecutivo Autonómico, integrado por 32 personas. El líder de los populares en las Islas pidió a su equipo directivo "la máxima dedicación" para hacer frente al gran desafío que tiene el partido por delante: "ganar las próximas elecciones municipales y autonómicas de 2019". Eso sí, Antona mantiene firme su propuesta de diálogo con Coalición Canaria (CC) y el resto de partidos de la oposición para "devolver" la estabilidad a Canarias tras la ruptura del pacto entre nacionalistas y socialistas el pasado mes de diciembre sin despejar aún su estrategia. Estrategia, además, que está condicionada en cierto modo a los acontecimientos de la política nacional.



Antes de la clausura del decimocuarto congreso regional del PP, Asier Antona desveló los nombres de las personas que aún no habían trascendido de su nuevo organigrama. Ya en mayo del año pasado, Antona renovó la estructura creada por José Manuel Soria al suprimir numerosos coordinadores y secretarios ejecutivos para hacer más ágil y operativa su funcionamiento. Ahora, introduce nuevas áreas y personas.



La diputada regional Luz Reverón sustituye a Tavío en la vicesecretaría de Acción Sectorial. Carlos Ester continúa en la de Organización, cargo que había asumido en junio del pasado año para relevar a la diputada nacional María del Carmen Hernández Bento. El resto de vicesecretarios son Felipe Afonso, de Acción Política y Cargos Públicos; Zaida González, de Afiliación, movilización y Participación; y Bernardo Sagastume, de Comunicación, Redes Sociales y Nuevas Tecnologías.



En el nuevo organigrama Carlos Tarife pasa de Valedor del Afiliado a Coordinador General de Afiliación, mientras que su anterior cargo lo ocupará a a partir de ahora Gustavo Sánchez. Óscar Mata entra como coordinador general de Movilización o Ángel Sabroso como coordinador general de Acción Política. A su vez, Gabriel Mato sustituye a Borja Benítez de Lugo como presidente del Comité Electoral, y Josefa Luzardo es la nueva coordinadora de la oficina parlamentaria.



Antona subrayó que el PP canario sale "reforzado y unido" del congreso, por lo que dio por zanjadas todas las fricciones internas surgidas durante el proceso electoral interno. Una de las nuevas fortalezas que, a su juicio, presenta la nueva dirección del partido, es que todas las Islas están representadas en ella. "En este partido cabe todo el mundo. Es un partido integrador siempre que vengan a sumar y a construir", sostuvo. A la vez que indicó que tanto Tavío como Cardona con mucho recorrido. "Los tendré muy en cuenta", aseguró.



Estabilidad y futuro



La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, arropó ayer a Antona y le transmitió el apoyo de la dirección nacional del partido. Destacó del dirigente palmero su carácter dialogante y dedicación: "Antona es la mejor persona que defenderá los interesas canarios aunque a veces pueda, incluso, molestar al propio partido". Asimismo, Pastor subrayó que el partido aspira a gobernar en Canarias, un asunto al que la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP nacional, Andrea Levy, también aludió: "Ya tenemos un presidente del PP de Canarias, pero en 2019 tendremos a un presidente de Canarias",



Y a esa carrerilla es a la que invitó Antona a lanzarse a todo el partido. "El PP renueva su organización y moderniza su funcionamiento adaptándolo a nuevas demandas", sostuvo.



José Miguel Barragán, secretario general de CC y consejero de Justicia, y José Miguel Rodríguez Fraga, presidente de la gestora del PSOE canario, asistieron a la clausura del congreso del PP. Ante ellos, Antona señaló que "no es razonable", bajo su punto de vista, que Canarias tenga un "Gobierno inestable, provisional y en minoría". De igual modo, afeó la actitud adoptada por el PSOE tras su salida del Ejecutivo regional, por estar inmersa en una "espiral de reproches".



Por ello se comprometió a "devolver la estabilidad y sensatez" al Gobierno, ya sea desde la oposición o desde el propio Ejecutivo. Y aunque ahora comienza la "siembra" para recoger la cosecha en las elecciones de 2019, Antona insistió en que está abierto al diálogo con todas las formaciones.