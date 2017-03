Asier Antona se consolida al frente del PP de Canarias con el 98,6% de los votos

Al ritmo de Es tiempo de cambiar, de Juanes, Asier Antona Gómez se proclamó ayer presidente del PP de Canarias con el 98,6% de los votos de los 595 compromisarios en el XIV congreso regional de la organización, celebrado en Infecar, en la capital grancanaria. El dirigente palmero consolidó el cargo que asumió en mayo de 2016, un mes después del abandono de la política de José Manuel Soria, tras casi dos décadas de liderazgo en el partido.



Después de diez meses de mandato provisional y tras la aplastante victoria obtenida en las primarias del PP el 2 de marzo (82% de los votos), Antona logró el aval rotundo de los compromisarios y abre un tiempo "nuevo" para esta fuerza política, con el firme objetivo de "coger las riendas de Canarias".



En esta línea, animó a "sumar" y trabajar "con humildad y sin subir a ningún pedestal" para construir un partido "querido por los canarios, abierto al diálogo, dispuesto al acuerdo y al servicio de todos". "Escuchando más, aprendiendo cada día para convertir las debilidades en fortalezas, y huir del ruido y la confrontación para ganar las elecciones en 2019", destacó. Antona, que fue secretario general desde 2012 hasta relevar a Soria en la presidencia, presumió de haber recorrido muchos kilómetros y lo seguirá haciendo con más fuerza e ilusión. Cree en un partido y en una Canarias "sin complejos ni hipotecas del pasado". Ve un PP que quiere hacer amigos, no enemigos; escuchar antes de hablar; un partido integrador. Apostó por un PP cuya seña de identidad sea la unidad, la cohesión interna y la solidaridad entre todos. Dijo sentir el partido como "un hogar común donde todos estén cómodos. En el PP de Canarias no sobra nadie".



El dirigente popular comenzó su discurso recordando a un histórico militante del PP en La Palma, su amigo Aquilino Martín, que falleció ayer; y se refirió al desarme de ETA, citó uno por uno a los nueve canarios víctimas de la banda terrorista.



Agradeció a Felipe Afonso su "maestría" al dirigir el comité organizador del congreso regional, consciente de que su labor "no ha sido nada fácil". El proceso electoral ha sido muy polémico desde el principio. Al final la diputada tinerfeña Cristina Tavío fue la única rival de Antona, tras apearse de la batalla interna el exdelegado del Gobierno Enrique Hernández Bento y el exalcalde de la capital grancanaria Juan José Cardona.



Antona agradeció también el trabajo de la secretaria general del PP en Canarias, Australia Navarro, que tiene el partido "fantásticamente bien engrasado en Gran Canaria", así como el apoyo de los 3.738 afiliados de todas las Islas que le votaron hace dos semanas. Igualmente, elogió el esfuerzo diario de su esposa, Aurora del Rosario, y sus tres hijos, "el verdadero pilar" de su vida.



Con gritos de ¡presidente! ¡ presidente!, Antona entró en el Palacio de Congresos, acompañado por Australia Navarro, y la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP nacional, Andrea Levy, que describió a Antona como "el liderazgo que merece el PP de Canarias y el mejor proyecto político que debemos presentar a la sociedad canaria". Se mostró convencida de que él va a ser "el presidente de todos los canarios",



Levy felicitó a la formación por sus "grandes resultados" en las elecciones generales y subrayó que "la política no es cuestión de suerte, no, el PP no se lleva por el vaivén de las modas". "Las veletas al viento no rigen nuestro proyecto político, sino un compromiso político sólido y responsable", aseveró. Resaltó que el congreso autonómico del PP sirve para intercambiar ideas, propuestas y soluciones. "Nosotros no queremos complicarle la vida a los canarios con problemas internos, sino solucionar los suyos", apostilló. Respecto al desarme de ETA, indicó que "el final no reescribe la historia". "La memoria, el recuerdo y la dignidad de las víctimas del terrorismo son el mayor mensaje que se puede dar para el futuro de la libertad en este país", concluyó.



Por otro lado, Antona adelantó anoche los 22 integrantes del nuevo Comité Ejecutivo Autonómico: Australia Navarro, Emilio Navarro, Zaida González, Ángel Hernández, Oriana Reyes, Dámaso Arencibia, María de la Peña, Manuel Fernández, Sonsoles Martín, Víctor Herrera, Dácil García, Antonio Naranjo, Yolanda Baumgarnet, Carlos Bentancour, María Amador, Domingo Pérez, Águeda Fumero, Pedro Suárez, Jaime Rodríguez, Bernardo López, Noelia García y Jacobo Medina. A ellos se sumarán como miembros de libre designación Esther Hernández, Sergio Ramos y Rita Machín. Y como nueva Junta Directiva Regional del PP Antona propuso los nombres de Rafael Lemes, Luis Amigo, Teresa Barroso, José Vicente Calero, Pedro Pérez, María del Carmen Suárez, Sergio Hidalgo, María Calderín, Milagros Pérez y Melchor Camón.



En su primera reunión de hoy del Comité Ejecutivo, Antona anunciará la nueva estructura del PP canario.