Lope Afonso, nuevo coordinador general del PP de Canarias

Por vez primera un dirigente de La Palma presidirá el Partido Popular de Canarias. Asier Antona será proclamado hoy tercer presidente de esta fuerza política en el XIV congreso regional, que se celebra este viernes y mañana en Infecar, en la capital grancanaria. En el cónclave también será nombrado el alcalde de Puerto de la Cruz, Lope Afonso, nuevo coordinador general de la organización, mientras que María Australia Navarro continuará como secretaria general.



El congreso autonómico ratificará a Antona como máximo responsable de la formación, con el "gran objetivo" de ganar las elecciones en el año 2019.



El PP de Canarias se constituyó a finales de 1989 a raíz de la unión de Alianza Popular, Partido Liberal y Partido Demócrata Popular. Hasta entonces no había una estructura orgánica sólida. En 1991 José Miguel Bravo de Laguna fue el primer presidente regional del PP elegido en un congreso. Tras repetir dos veces, permaneció en el puesto hasta dimitir en junio de 1999 durante la misma noche electoral de los comicios autonómicos y locales, tras los malos resultados cosechados.



José Manuel Soria recogió el testigo al frente de la organización y permaneció como líder indiscutible durante 17 años, hasta que en abril de 2016 renunció a todos sus cargos públicos y orgánicos al salir su nombre en los papeles de Panamá. Le sustituyó Asier Antona, que ejercía como secretario general y en mayo encabezó su primer Comité Ejecutivo Regional como presidente. Con el apoyo de la dirección dio un cambio radical al organigrama diseñado por su antecesor y creó dos vicesecretarías, cinco áreas de coordinación y nombró a Australia Navarro secretaria general.



Rivales



Diez meses después de relevar a Soria, Asier Antona se presenta hoy al congreso del PP como candidato único tras barrer en las primarias el 2 de marzo. Se impuso al conseguir el 82,16% de los votos, frente al 17,81% que obtuvo su rival, la diputada tinerfeña Cristina Tavío. Preguntado ayer por la posibilidad de incorporar en algún cargo orgánico a sus adversarios en la pugna electoral interna, como Tavío o Juan José Cardona, Antona subrayó que el PP es "un partido integrador y todo el que sume tiene cabida".



Antona ha premiado la "capacidad y trayectoria" de Lope Afonso en el PP al proponerle como nuevo coordinador general, jerárquicamente por debajo de la Secretaría General. Australia Navarro será quien coordine y establezca la estrategia del partido, que tendrá que poner en marcha el alcalde tinerfeño, junto con los cinco vicesecretarios que se designarán: de Organización; Acción Sectorial; Acción Política, cargos públicos y orgánicos; Afiliación, Movilización y Participación; y Comunicación, Redes Sociales y Nuevas Tecnologías. Habrá un coordinador de la oficina del Parlamento de Canarias y dos foros permanentes de debate: el encuentro de presidentes insulares (órgano asesor) y el foro de islas y municipios (órgano de coordinación). Aparte de un comité de la experiencia y la oficina del cargo público, formado por entre tres y cinco miembros, que velará por el "control estricto" de los cargos públicos para evitar casos de corrupción.



Con esta nueva estructura, el PP canario repite el organigrama aprobado en el congreso nacional de mediados de febrero, en el que fue designado Fernando Martínez-Maíllo como coordinador general.



No obstante, cabe apuntar que Lope Afonso -que gobierna en Puerto de la Cruz con el apoyo de Coalición Canaria- no es el primer coordinador general del PP, ya que Ignacio González Santiago fue designado coordinador regional del partido en 1999 por Bravo de Laguna, pero posteriormente dimitió.



Con los nombramientos de Afonso y Navarro, Antona busca "fortalecer" la estructura del partido y no tanto asegurar el "equilibrio" entre las Islas respecto a las cuotas de poder. "Son personas con una dilatada experiencia al servicio del PP", alegó.



En el cónclave intervendrán la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP nacional, Andrea Levy, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor. Además, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acudirá a la primera reunión de la junta directiva autonómica el lunes.



En el congreso se debatirán tres ponencias: reglamento; economía al servicio del empleo; y una política al servicio del bienestar. Se han registrado 170 enmiendas para enriquecer los textos, que marcarán la hoja de ruta del PP canario para los próximos años. Antona se mostró convencido de que el partido "va a salir reforzado en sus ideas, discursos, propuestas y estrategia para perseguir el gran objetivo de ganar las elecciones en 2019, que será el año del PP", remarcó.



En su opinión, "Canarias necesita una partido fuerte, que coja las riendas de esta tierra, huya del ruido y convierta las debilidades en fortalezas". "Nos vamos a dejar la piel en todo ello, yo el primero", avisó. Trabajará para que salga adelante la reforma del Estatuto de Autonomía y que dentro de dos años haya un nuevo sistema electoral en las Islas.



Respecto a un pacto con CC tras los congresos de ambos partidos, Antona destacó que el PP regional tiene "plena autonomía" para desarrollar su estrategia: "Aquí no hay ningún tutelaje de nadie para lo que entendemos mejor para Canarias".



Afirmó que "no tiene nada que ver" el respaldo de CC a las cuentas estatales "con lo que pueda pasar en Canarias". "Siempre hemos defendido la estabilidad y la defensa del interés general, todo lo que se aleje de ahí el PP de Canarias no tendrá ningún tipo de interés en apoyar al Gobierno débil y frágil", presidido por Fernando Clavijo, sentenció.