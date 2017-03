Rajoy deja en manos del Parlamento canario la reforma del sistema electoral

El presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, eludió ayer en el Congreso un pronunciamiento claro sobre el debate en torno al sistema electoral canario y la reforma que defienden la mayoría de partidos en las Islas, y se remitió a las conclusiones de la comisión de estudio que lo analiza en estos momentos en el Parlamento regional, y al acuerdo que las fuerzas políticas isleñas alcancen en ese ámbito. El líder del PP evitó importunar a CC y eludió asumir las posiciones que sobre esta materia sostienen los populares en las Islas, dejando sin despejar así si su partido aprovechará la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que ya se tramita en la Cámara Baja, para propiciar que una mayor proporcionalidad en la representación esté ya operativa en las próximas elecciones autonómicas del 2019.



Rajoy respondía a una pregunta en pleno del diputado de NC Pedro Quevedo, que se interesó por la predisposición del presidente para aprovechar la reforma estatutaria para "modificar el injusto y antidemocrático sistema electoral canario". El jefe del Ejecutivo respondió que no entraría en calificar un sistema que "lo habrá aprobado en su día el Parlamento de Canarias de forma mayoritaria", añadiendo que "no me corresponde a mí tomar ninguna decisión".



Asumió que durante la reforma estatutaria "podremos hablar sobre este asunto", pero consideró que "lo sensato y razonable es que se resuelva en el Parlamento de Canarias" a partir de la comisión de estudio puesta en marcha.



"Les animo a todos ustedes que tomen una decisión en Canarias, que se pongan de acuerdo y que lo hagan rápidamente", instó Rajoy, añadiendo que "lo que no es sensato es que yo tenga que decir ahora cómo tiene que ser la ley electoral de Canarias", y recordando que en la votación de la reforma del Estatuto "el presidente del Gobierno solo tiene un voto".



Carta magna isleña



La respuesta de Rajoy se enmarca en las negociaciones que están llevando a cabo el PP y CC sobre la actualización de la carta magna canaria, en las que de momento no se ha abordado la posibilidad de enmendar la Disposición Transitoria primera sobre sistema electoral. En ella se rebajan a la mitad los actuales topes de acceso al Parlamento, del 30 % insular y 6 % regional, pero a la que la mayoría de los partidos van a presentar enmiendas para que recoja una mayor proporcionalidad en la representación parlamentaria de las diferentes islas en tanto se redacta en Canarias una ley electoral que defina claramente todo el sistema.



El propio Rajoy comentó en tono algo jocoso la necesidad de esta reforma provisional a través de la propia reforma estatutaria al reconocer "cierta sorpresa" por el hecho de que el PP sea segunda fuerza política en Canarias con 12 diputados y la tercera (CC) tenga 18 escaños, admitiendo que esta circunstancia es un "argumento convincente" para reclamar que se cambie el sistema. Cabe recordar que al margen de las posición del PP, hay una amplia mayoría en el Congreso a favor de la reforma electoral.



Pedro Quevedo había recordado además que una fuerza política con 50.000 votos no había logrado representación parlamentaria, en referencia a Ciudadanos, mientras que otra con 5.000 tiene tres escaños, refiriéndose a los gomeros, y dijo que "este aparente galimatías no es producto de la casualidad, sino una consecuencia del actual sistema electoral que fue aprobado por esta Cámara, es decir, que el Congreso tiene una competencia en este tema".



"Hay un déficit democrático que es preciso resolver. El valor de los votos es tal que el 18 % de la población tiene la mitad de los diputados y el 82 % restante la otra mitad. Esta anomalía tiene que resolverse tras 35 años en una Disposición Transitoria del Estatuto", afirmó el diputado de NC. Quevedo interpretó que Rajoy eludía en su respuesta "entrar en el fondo porque él y su partido sí juegan un papel para modificar" la disposición del estatuto referida al sistema electoral. "No ha sido un no, sino que evita problemas adicionales y deja una puerta abierta", señala Quevedo en relación a las negociaciones entre CC y el PP. "No ha dejado cerrado el camino para que el PP pueda hacer posible un cambio", añadió el diputado.



Por su lado, el socialista Sebastián Franquis calificó de "gallegada" la respuesta del líder del PP. "Si Rajoy acepta la posición del PP canario tiene apoyar la modificación", afirmó Franquis antes de anunciar que el PSOE presentará enmiendas para intentar garantizar que la reforma electoral esté operativa en 2019.