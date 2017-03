Seguir no es compartir

Asier Antona, Cristina Tavío, ambos del PP de Canarias, CC de Las Palmas o el exlider de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, siguen en Twitter a la organización ultracatólica Hazte Oír, plataforma que ha generado la polémica al fletar una guagua para realizar una campaña tránsfoba por todo el país, y que ha levantado la indignación y protestas de los partidos políticos y organizaciones sociales. Empezaron con lemas como: "Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen" ,y han tenido que cambiarlos estampando la palabra "censurado".



Esta organización afirma que lo que pretende es alertar a los padres del peligro de "adoctrinamiento ideológico" que sufren los niños en los centros educativos en las comunidades autónomas donde se introduce la diversidad afectivo sexual en las aulas.



Lo cierto es que las consignas que se ofrecen en este autobús tienen seguidores y detractores y, aparte de generar un verdadero revuelo en los sitios a los que se desplaza, las redes sociales bullen con esta campaña. Asier Antona, presidente del PP regional, es uno de los seguidores de Hazte Oír, la asociación ultracatólica que se caracteriza por su oposición al aborto y sus críticas al colectivo LGTBI, al igual que la diputada del PP Cristina Tavío. En ambos casos sostienen que seguir no significa compartir ideales sino que supone informarse de la actualidad.



Asier Antona no está "en absoluto de acuerdo con la campaña de la guagua". Ni le gusta ni le parece oportuna "ni es una manera de comunicar las ideas", indica. Es cierto que Antona siempre se ha mostrado "defensor de la vida desde la concepción", en línea con alguna de las reivindicaciones antiabortistas de esta organización, pero eso no implica que apoye cada campaña de Hazte Oír y, en el caso de los transexuales, no está en contra de los derechos de ningún grupo de personas porque está "a favor de los derechos humanos".



Para Cristina Tavío, "el hecho de que siga a alguien no quiere decir que comparta sus ideas". Ella misma lleva su presencia en las redes sociales y procura seguir a personas y organizaciones que defienden cuestiones con las que está a favor o en contra.



A su juicio, "nadie de se puede colocar en los extremos", ni comparte los "radicalismos, pero también hay que tener sensibilidad". Tavío no tiene "ningún problema con la transexualidad", es más insta "a aceptarla en pleno siglo XXI", porque no se pueden llevar las cosas los extremos, insiste. Sobre la plataforma, hay cuestiones que reconoce que pueden tener razón pero otras no, como ésta.



Los responsables del autobús tránsfobo son el grupo ultracatólico más activo en España. Fundado en 2001, una sentencia de un juzgado de Madrid consideró contrastado y acreditado la relación entre miembros de Hazte Oír y El Yunque, una organización ultraconservadora fundada en México y que promueve en dicho país las manifestaciones contra los derechos de los homosexuales.