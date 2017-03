PP y PSOE rechazan investigar en el Senado el accidente de Spanair

La comisión de Fomento del Senado rechazó ayer la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre las causas del accidente del vuelo JK5022 de Spanair en agosto de 2008, con destino a Gran Canaria, en el que murieron 154 personas y provocó lesiones en 18 supervivientes. Tampoco salió adelante la iniciativa de crear un órgano independiente para investigar accidentes e incidentes aéreos al margen de la actuación de la Administración como el que rige en muchos países de la UE y en Estados Unidos.



Esos eran los dos objetivos de una propuesta de la senadora de CC, María del Mar Julios, en una moción que sin embargo se encontró de frente con el rechazo de los dos grupos mayoritarios en la Cámara, el PP y el PSOE. Ambos consideran que ya hay sendas investigaciones del accidente, una técnica a cargo de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac), dependiente del Ministerio de Fomento, y otra judicial en los tribunales de Madrid que no encontró responsabilidades penales.



Julios, que reprochó en la comisión la actitud de los senadores populares y socialistas, considera que se frustra así la "expectativa" de los familiares después de que ya se hayan aprobado por unanimidad mociones iguales o similares a la suya en varios parlamentos autonómicos, con el respaldo, por tanto, de esos mismos grupos. En concreto mencionó la propuesta aprobada el 11 de diciembre de 2015 en el Parlamento de Canarias, y pocos días después, el 23 de ese mismo mes, en la Asamblea de Madrid, en ambos casos con respaldo de PP y PSOE, los mismos partidos que ayer la rechazaron en el Senado.



También se aprobó una moción similar en Castilla-León y se preparan sendas propuestas en las Cortes de Castilla-La Mancha y en el Parlamento de Andalucía. "Tendrán que explicar ustedes a los ciudadanos, sobre todo en Canarias, por qué apoyan esta moción en los parlamentos autonómicos y la rechazan en el Senado", cuestionó la senadora de CC.



Corregir errores



Julios, que recalcó el papel jugado por la Asociación de Víctimas del accidente JK5022 para tratar de esclarecer las causas del siniestro y buscar respuestas para corregir "lo que sea necesario para prevenir otra catástrofe", afirmó que "en una tragedia de esta envergadura convergen multitud de factores, y lo correcto es que todos ellos sean identificados en la investigación". La senadora recordó que las víctimas siguen considerando "importante e imprescindible averiguar" las razones de los fallos técnicos en la configuración del avión en el despegue desde Madrid-Barajas, y asegura que la investigación oficial llevada a cabo por la Ciaiac "no aclara, en su informe, cuáles fueron las circunstancia y cómo pudieron influir en el desencadenante de la tragedia", además de la inexistencia en él de recomendaciones de cómo corregirlo.



En ese sentido, la senadora mencionó las "investigaciones independientes" encargadas por la Asociación de víctimas que preside Pilar Vera en las que se establecen claramente elementos que no se tuvieron en cuenta en la investigación oficial, así como otra serie de fallos en los servicios de emergencia tras el accidente, además de recordar que la baremación inicial de las indemnizaciones a familiares y supervivientes ha sido la aplicable en accidentes de tráfico. De hecho, en la actualidad hay más de 40 litigios por esa causa.



El portavoz de PSOE, David Delgado, calificó el accidente de Spanair como "una tragedia que nunca debió ocurrir, pero ocurrió", y dijo que "esto nos debe servir para poner todos los medios necesarios para el esclarecimiento de las causas y para servir las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir". Pero dicho esto, aseguró que su grupo "entiende que los parlamentos no se pueden convertir en el medio a través del cual se produzca la investigación de tales accidentes", considerando que "no es bueno ni para las víctimas, ni para los familiares, ni por supuesto para la propia investigación".



Por ello apoyó la creación de la creación de una Comisión Especial para el estudio de la seguridad aérea en España que "analice la situación actual y proponga en su caso la modificación de la normativa estatal para adecuarla al marco comunitario e internacional". Tal comisión podría, según la enmienda socialista, "analizar todos los errores y deficiencias que se pudieron producir" en el accidente de Spanair y "corregir todo lo que sea necesario para mayor seguridad". Esta posición del PSOE fue contesta por el ex secretario general y candidato de nuevo al cargo, Pedro Sánchez, que en un tuit se mostró favorable a la propuesta de CC -"El @gpssenado debe votar a favor"- como ya hizo el partido en Canarias.



"Ya se investigó"



Por parte del PP, Fernando Goñi afirmó que su grupo no comparte "la conclusión de que no se hayan investigado las causas del accidente, tanto en sus aspectos técnicos para prevenir accidentes futuros, como en lo relativo a la depuración de las responsabilidades", la primera de ellas en la Ciaiac, y la segunda en la causa penal en los tribunales. Tras reconocer que "es una moción difícil de votar", recordó que la Audiencia de Madrid archivó en noviembre de 2012 la causa penal abierta a los dos mecánicos imputados y que la investigación técnica concluyó con un informe "cuyo propósito no es la determinación de culpabilidades o responsabilidades, sino buscar las causas técnicas con la finalidad de prevenir posibles accidentes futuros".



"Sí se han realizado las investigaciones legalmente establecidas con los resultados que arrojan el informe técnico final del accidente y el auto final de la instrucción", subrayó el portavoz popular y recalcó que es a la Ciaiac a la que corresponde por ley este tipo de investigaciones. Un órgano, aseguró, "que actúa con independencia funcional plena respecto de las autoridades aeronáuticas" y rechazó por ello la creación de otro alternativo. "Nos están pidiendo saltarnos la ley, que dice claramente a quién corresponde la labor de investigar accidentes aéreos, no podemos convertirnos en un tribunal de justicia", insistió el representante del PP.