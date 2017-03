Oramas presidirá la comisión para investigar las malas prácticas bancarias

La única diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, se perfila como la presidenta de la comisión de investigación sobre la crisis financiera, que abarcará el periodo entre el año 2000 y el 2015, de modo que se analizarán las responsabilidades políticas de los gobiernos presididos por José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.



Los grupos parlamentarios llegaron a un acuerdo el pasado 22 de febrero para ir más allá del caso Bankia y tratar de desentrañar qué sucedió desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, su impacto en el sector financiero y las políticas económicas, monetarias y financieras adoptadas así como la actuaciones de los organismos reguladores. La comisión estudiará la venta de las entidades nacionalizadas Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN), para garantizar que el Estado y el contribuyente obtengan el máximo retorno tras su rescate, así como pretende detectar las posibles irregularidades en la protección del cliente de productos financieros, y el cumplimiento de las garantías de transparencia para los usuarios y consumidores, lo que estará vinculado a la nueva ley hipotecaria que prevé aprobar el Ejecutivo.



De este modo, no sólo se centrará en el origen de la crisis y en las malas prácticas bancarias sino que abordará temas futuros como el análisis de los problemas, debilidades y retos del sistema financiero.



Este órgano deberá constituirse antes de 60 días desde su aprobación, lo que supone que estará creada a finales de abril a más tardar, si bien entrará en funcionamiento en junio o julio cuando finalice la comisión que investiga al Ministerio del Interior, para no tener dos grupos de trabajo de este tipo abiertos a la vez y dado que la comisión sobre la crisis financiera va a suponer una labor ingente por los años que abarca y las numerosas comparecencias que se esperan.



La diputada de CC concita el apoyo de los grupos mayoritarios, tanto del PP como del PSOE, que al estar incluidos en las investigaciones se quedaban al margen de presidir la comisión y tampoco querían que lo hiciera Podemos. En cuanto a Ciudadanos, Toni Cantó ya preside la del Ministerio del Interior y, por tanto, se buscaba a una persona que no estuviera en formaciones con entidades financieras implicadas, como es el caso de CC, y con una amplia experiencia, según fuentes consultadas.



Ana Oramas estuvo nueve años como portavoz de la comisión de Economía en el Congreso además de ser economista y conoce a la perfección estos asuntos. Este órgano estará formado por cuatro miembros del PP, tres del PSOE, de Podemos y de Ciudadanos, dos del Grupo Mixto y uno de ERC y del PNV. Por tanto, será de las primeras veces que un miembro del Grupo Mixto presida una comisión.



La duración de los trabajos será de seis meses, prorrogables por un acuerdo de la Mesa del Congreso.



Ana Oramas asume la presidencia de una comisión de investigación por primera vez. En su partido la precedieron Paulino Rivero cuando era portavoz de CC en el Congreso, que presidió la que investigó los atentados del el 11 de marzo de 2004. Anteriormente, Luis Mardones fue presidente de la comisión que en 1994 estudió la financiación de los partidos políticos; en 1999 dirigió la del fraude del lino y en 2001 la que investigó el caso Gescartera. Victoriano Ríos, de CC, presidió en el Senado la comisión sobre los GAL en 1995.