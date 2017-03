La oposición fuerza a CC a asumir un plan para reducir las listas de espera

Coalición Canaria se quedó ayer sola en el Parlamento en el primer síntoma de debilidad de su Gobierno en minoría, que cuenta sólo, de facto, con el apoyo fiel de sus 18 diputados de los 60 que conforman la Cámara. La oposición se unió para forzar al Ejecutivo a impulsar medidas de mejora en la sanidad canaria. PSOE, PP, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera sumaron sus fuerzas para apoyar la moción presentada por Nueva Canarias para atajar la crisis sanitaria en las Islas.



Con la abstención del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC), la mayoría del Parlamento se impuso para exigir al Gobierno autonómico, presidido por Fernando Clavijo, un plan para reducir un tercio las abultadas listas de espera en un plazo no superior a un año, mejorar la atención en las urgencias hospitalarias para disminuir su saturación, mejorar las ratios de profesionales en la Atención Primaria y poner fin a la precariedad laboral en el Servicio Canario de Salud (SCS), donde hay más de 2.300 eventuales, entre otras acciones encaminadas a paliar la degradación del sistema sanitario en esta región.



El portavoz de NC, Román Rodríguez, defensor de la iniciativa, alertó de que la sanidad pública en el Archipiélago atraviesa un momento crítico, preocupante, y que no es coyuntural, sino que se está convirtiendo en estructural, por lo que ve necesario desarrollar acciones para frenar este deterioro. De ahí que desglosó un conjunto de medidas "realistas y financiables" con el objetivo de revertir esta situación.



Guadalupe González Taño, de CC, acusó a NC de utilizar a los pacientes "como arma política" y tildó sus iniciativas de "poco realistas". Su grupo solicitó que se votasen por separado los diversos puntos de la moción para poder introducir algunas consideraciones sobre el plan para la sanidad, petición que fue rechazada por Rodríguez. Esto supuso que el Grupo Nacionalista se abstuviera en la votación.



A juicio de González las tres enmiendas de CC-PNC hubieran permitido el consenso y visualizar las dificultades e imposibilidades de lo recogido en el plan promovido por NC, que no incluye en su propuesta el déficit de financiación sanitario por parte del Estado, cuando "ahí está el origen de los principales problemas del sistema".



La diputada nacionalista añadió que el problema de las listas de espera no se solucionan sólo con dinero, sino que hay que mejorar la gestión, y aseguró que es imposible terminar este año las obras en marcha de los hospitales, tal como reclama la moción aprobada.