Clavijo quiere un Congreso de CC "de programas y no de fotos"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este miércoles que el Congreso de Coalición Canaria (CC), que se celebrará el fin de semana del 25 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria, "no puede ser una foto de una cara nueva o no".

De esta forma, se refirió el también secretario de CC en Tenerife a la elección de un nuevo secretario general en CC, puesto que actualmente ocupa José Miguel Barragán. Clavijo subrayó que esto será algo que decida la militancia "Eso lo va a decidir la militancia. Hay trabajo para ello, más que la persona, lo importante es el programa y el proyecto. El Congreso no puede ser una foto de una cara nueva o no. Tiene que ser de todo el trabajo que hay detrás", resaltó en una entrevista a la cadena Ser recogida por Europa Press. Por último, al ser cuestionado si tras el congreso mantendrán conversaciones con los partidos de la oposición para fortalecer el gobierno en Canarias, donde está solo CC tras romper el pacto de gobierno el PSOE, Clavijo afirmó que "las conversaciones se están desarrollando en asuntos concretos, con todos no solo con el PP".