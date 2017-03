Los productos comprados on line inferiores a 150 euros no pagarán tasas

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, y el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, han avanzado este martes que próximamente se prevé eliminar el Documento Unico Administrativo (DUA) para los productos que se encuentran por debajo de los 150 euros. "Es muy importante para Canarias el elevar el tope de los 150 euros de los bienes de escaso valor, de manera que no tengan que realizar despacho aduanero. La eliminación del DUA del comercio electrónico para aquellos productos que estén por debajo de los 150 euros", indicó Dávila en rueda de prensa tras mantener un encuentro con Fernández de Moya.

En este sentido, agradeció los trabajos "intensos" que han llevado a cabo en las últimas semanas tanto desde el Gobierno central como desde el autonómico para anunciar esta "voluntad expresa de poder elevar ese mínimo exento a 150 euros y que no tengan que declarar". La consejera matizó que ahora debe haber una reforma del código aduanero de la Unión Europea (UE) que "introduce cambios importantes" y, añadió, será en el marco de esa reforma donde se produzca "ese cambio que eleva el mínimo" exento del DUA. Al respecto, Fernández de Moya expuso que para una modificación normativa se necesita informes preceptivos y vinculantes, de ahí que "hasta que no se tengan esos informes, no" se puede hacer la citada modificación.

REF

Por otro lado, en el encuentro también han hablado sobre el Real Decreto de Reglamento Fiscal del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, que tras un año en funcionamiento, Dávila expuso que hay aspectos "muy concretos" que se pueden mejorar y en los que trabajan. En concreto, se refirió a cuestiones relacionadas con las ayudas al cómputo del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM) que reciben los industriales en las islas, ya que se trata de un tema que "preocupa"; o aspectos relacionados con la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC). Dávila también se refirió a uno de los temas introducidos en la agenda canaria que se negoció con el Gobierno central, como es el de desvincular el REF del sistema de financiación autonómica para financiar los servicios públicos esenciales. Esta cuestión, añadió, requiere de un trabajo técnico "muy pormenorizado", ya que se persigue que esta desvinculación se produzca en este año 2017.