Podemos da por roto el pacto con Nueva Canarias y el PSOE en el Cabildo

El pacto tripartito en el Cabildo de Gran Canaria se rompió ayer tras el rechazo de Nueva Canarias (NC) y el PSOE a la propuesta de Podemos para reorganizar el gobierno insular, en la que pretendía ceder el principal peso político a Ylenia Pulido y Miguel Montero para relegar a María Nebot y otros altos cargos enfrentados a la dirección del partido morado. Tras una reunión de la mesa de seguimiento del pacto de apenas 20 minutos, la secretaria de Organización de Podemos, Conchi Moreno, dio por roto el gobierno insular y culpó de ello al presidente del Cabildo, Antonio Morales, por mantener a María Nebot en el Consejo de Gobierno y negarse a realizar el reparto de áreas propuesto por su partido.

Las declaraciones de Conchi Moreno sorprendieron a Morales y a los demás dirigentes de NC y PSOE, que aseguraron que las representantes de Podemos se levantaron de mesa de negociación con el compromiso de estudiar durante el fin de semana la contraoferta de los otros dos socios, que básicamente planteaba mantener a Nebot en el máximo órgano de gobierno del Cabildo y no dividir los departamentos de Medio Ambiente y Emergencias, según explicaron Morales y el vicepresidente segundo del Cabildo, el socialista Ángel Víctor Torres.

El presidente lamentó el anuncio de Podemos y confió en que sus dirigentes reflexionen durante este fin de semana y den marcha atrás, al tiempo que garantizó la estabilidad del gobierno progresista durante el resto del mandato y precisó que existen numerosas alternativas para mantener la mayoría de gobierno. Entre otras opciones, la propia María Nebot puede garantizar los quince votos de esa mayoría absoluta, incluso aunque sea expulsada de Podemos y quede encuadrada en los consejeros No Adscritos. Los cuatro representantes de Podemos en el gobierno insular optaron por guardar silencio hasta conocer lo que ocurrió en la mesa del pacto, pues ninguno de ellos fue invitado a participar. Aunque no se descartaba, una ruptura tan abrupta no estaba en los cálculos de ninguna de las tres organizaciones, que han retrasado hasta el lunes el desenlace final.

A las 14:00 horas, un fuerte chaparrón precedió la llegada de la delegación de Podemos a la Casa Palacio de la calle Bravo Murillo. Instantes después lo hacían los socialistas Ángel Víctor Torres y Elena Máñez y, por último, el portavoz de NC, Carmelo Ramírez. El presidente Antonio Morales los esperaba a todos en su despacho. A las 14.20 horas comenzó la reunión de la mesa de seguimiento del pacto y 20 minutos después ya estaba roto, al menos por parte de Podemos.

Conchi Moreno no se andó con rodeos para dar una noticia de tanta trascendencia. "El presidente del Cabildo ha decidido mantener en el Consejo de Gobierno a María Nebot, con lo cual incumple los términos del acuerdo que tenemos firmado NC, el PSOE y Podemos y ha roto el pacto". A su juicio, el acuerdo concluye "desde el momento" en que no se respeta la propuesta decidida por la dirección de Podemos. "No hay más negociación porque los consejeros son elegidos por la ciudadanía; hemos firmado un pacto en el que no se habla de nombres, sino que se habla de dos puestos en el Consejo de Gobierno y el reparto de una serie de consejerías", declaró Moreno, quien apuntó que "en función de ese pacto se ha presentado la propuesta que ha decidido la organización, como en su momento hicieron NC y el PSOE".

La secretaria de Organización de Podemos aseguró que Morales dijo en la reunión que no iba a respetar ese acuerdo y que "va a seguir manteniendo a María Nebot en el Consejo de Gobierno". Según Moreno, el presidente del Cabildo no solo rechazó la reorganización de las áreas que corresponden a Podemos, sino que no hizo ningún intento por frenar la ruptura.

El PP calificó de "fracaso absoluto" el gobierno de Antonio Morales al frente del Cabildo de Gran Canaria tras anunciarse por la tarde la ruptura del pacto entre NC, PSOE y Podemos, "después de más de 20 meses de desavenencias y constantes tensiones internas" entre los socios. El portavoz popular, Felipe Afonso, señaló en un comunicado que, desde hace mucho tiempo, están denunciando la "manifiesta incompetencia de Antonio Morales (NC) para liderar con garantías un proyecto para Gran Canaria sólido y consistente, capaz de dar una respuesta eficaz a los problemas y necesidades de su población". "Y, lamentablemente, los acontecimientos han acabado dándonos la razón", asegura.

En su opinión, Antonio Morales está "acostumbrado al ordeno y mando" y, además, se ha revelado "absolutamente incapaz" para resolver "una grave crisis de gobierno enquistada desde antes incluso de iniciarse el mandato, lo que ha afectado de forma directa a la gestión de un gobierno exhausto, agotado y con un desolador balance de gestión".