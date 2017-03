Menos del 10% de los militantes del PP elige a su favorito para dirigir el partido

Menos del 10% de los militantes del PP de Canarias elegirán hoy a su candidato favorito para presidir esta organización. Tan sólo alrededor de 4.000 de los 42.470 afiliados de este partido se han puesto al corriente de pago de las cuotas y han solicitado por escrito participar en el proceso electoral. Por primera vez los afiliados tendrán la oportunidad de votar directamente por su aspirante preferido antes del XIV congreso regional que se celebrará en Infecar, en la capital grancanaria, los días 17 y 18 de marzo. Tras casi dos décadas de liderazgo indiscutible de José Manuel Soria, su puesto se lo disputan el presidente actual de la formación, Asier Antona, y la vicepresidenta segunda del Parlamento, Cristina Tavío. Las espadas están en alto y ambos contendientes pujan por dominar el partido en el Archipiélago. Hoy podría conocerse el ganador de la batalla.

Este jueves es un día clave para el PP de Canarias. Apenas 4.000 militantes (9,4%) tienen en sus manos el futuro de estas siglas en la Comunidad Autónoma y la designación de su nuevo líder. Una cifra de participación bastante baja si se tiene en cuenta que esta fuerza política asegura disponer de casi 43.000 seguidores. Es la organización que suma más afiliados, pero la crisis y los recortes en los últimos años han pasado factura también a su militancia, que no ha podido hacer frente a sus obligaciones económicas con el partido. Eso unido al desapego, ha motivado que pocos se hayan puesto al día para poder ejercer su derecho al voto.

El martes se cerró el plazo para que los afiliados abonaran sus cuotas del último año y confirmasen su deseo de votar, dos condiciones imprescindibles para estar en el censo e intervenir en los comicios internos. En un hecho inédito, los militantes del PP tendrán hoy dos urnas en cada sede local, de 16.00 a 20.00 horas. En una de ellas deberán depositar su voto a favor de su aspirante a encabezar la organización; cada afiliado tendrá que escribir el nombre en el hueco de la papeleta en introducirlo después en un sobre. En la otra urna los militantes emitirán su voto para seleccionar a los 467 compromisarios que acudirán al cónclave regional: 172 de Gran Canaria, 131 de Tenerife, 61 de Fuerteventura, 33 de La Palma, 32 de Lanzarote, 19 de La Gomera y 19 de El Hierro.

Tres cláusulas

En cuanto se cierre la votación, las agrupaciones municipales enviarán los resultados a las sedes insulares. El comité organizador del congreso ha dado instrucciones a los comités locales para realizar primero el escrutinio de las papeletas de los candidatos a presidente autonómico y, posteriormente, examinar las de compromisarios.

Si uno de los dos contrincantes consigue superar estas tres cláusulas será proclamado candidato único para el congreso: conseguir el 50% de los votos de los afiliados, aventajar en quince puntos al segundo y ganar en cuatro de las siete islas. Los afines a Asier Antona dan por hecho su victoria, pero en caso de que ninguno de los dos adversarios consiga estas tres condiciones, serán los compromisarios quienes tengan la decisión final en la cita autonómica.

Tras la retirada de la carrera electoral del exdelegado del Gobierno Enrique Hernández Bento y del exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, la pugna queda entre el palmero Asier Antona y la tinerfeña Cristina Tavío. El PP en la provincia occidental vuelve a recuperar el poder del partido un cuarto de siglo después, desde que en 1991 lo asumió José Miguel Bravo de Laguna y a partir de 1999 le relevó José Manuel Soria tras vencer a Antonio Medina, propuesto por Ignacio González, histórico del PP en Tenerife. Tras ese congreso, Soria no tuvo rival en los sucesivos y, tras cerca de 18 años en el ruedo político, en abril del pasado año renunció a todos sus cargos públicos y orgánicos al salir su nombre en los papeles de Panamá.

Fue entonces cuando Asier Antona, que era secretario general del PP de Canarias desde 2012, tomó las riendas del partido y ahora aspira a ser reelegido. Mientras que la diputada regional y vicesecretaria regional de Acción Sectorial del PP Cristina Tavío tiene "muchas ganas" de convertirse en la primera mujer en dirigir el partido.

El proceso no ha estado exento de polémica, incluso con críticas al órgano encargado de tutelar el congreso de "falta de neutralidad y de transparencia" y en contra del complejo método de votación.

"Ha habido más ruido que otra cosa y eso me entristece. No he entrado al trapo en ninguna de las acusaciones de estos días. Cada uno es dueño de la estrategia que ha diseñado en este tiempo", afirmó ayer Antona, para quien "alguien que pretende liderar el partido hace un flaco favor al cuestionar a órganos tan importantes como un comité organizador".

Cuestionado sobre si integraría a Tavío en su equipo de dirección si triunfa, aseguró que es "conciliador" y en su "ADN" está buscar "permanentemente el consenso". "En todo caso, eso no depende en exclusiva de mí, sino de actitudes y gestos que se puedan tener. Me gustaría un partido integrador, donde quepan todos", añadió.

Por su parte, Cristina Tavío animó a los afiliados a "votar sin miedo y llenar las urnas de ilusión por el cambio". Apuesta por "un liderazgo colectivo que dé el protagonismo a las bases y cuente con todos para crear un proyecto y un equipo que gane las elecciones de 2019".