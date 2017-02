La pelea por la presidencia del PP queda entre Asier Antona y Cristina Tavío

Tras casi dos décadas de liderazgo de José Manuel Soria, la pelea por la presidencia del PP de Canarias es cosa de dos. El actual presidente de la organización, Asier Antona, y la vicepresidenta segunda del Parlamento, Cristina Tavío, se disputarán el control del partido. El exdelegado del Gobierno Enrique Hernández Bento y el exalcalde de la capital grancanaria Juan José Cardona dieron ayer un paso atrás y retiraron sus candidaturas, a pesar de que habían presentado los avales necesarios para concurrir al congreso regional del 17 y 18 de marzo.

Después de semanas de crispación en las filas populares, la pugna por dirigir el PP canario ha quedado reducida a dos contrincantes, tras la renuncia de Cardona y Bento, quien anunció ayer su apoyo y el de todo su equipo a Tavío. Mientras que el exalcalde se apeó de la carrera porque no quiere echar "más gasolina" a enfrentamientos internos y rehusó unirse a la lista de la diputada tinerfeña.

Con todo, las reglas de la contienda se mantienen igual. El 2 de marzo los militantes votarán en una urna por Antona o Tavío y en otra elegirán a los compromisarios. Uno de los dos competidores será proclamado candidato único para el congreso si supera tres barreras: obtener más del 50% de los votos de los afiliados, sacar una ventaja de 15 puntos sobre el segundo y vencer en cuatro de las siete islas.

Quedan cuatro días intensos de campaña electoral, que concluye el martes, festivo en varios municipios por Carnaval. Además, los afiliados tienen hasta ese día para inscribirse y dejar constancia de su voluntad de participar en el proceso y poder ejercer, así, su derecho a votar el 2 de marzo por su candidato favorito. También el martes expira el plazo para la presentación de candidatos a ser uno de los 480 compromisarios que acudirán al congreso en Infecar, en la capital grancanaria.

En caso de que ninguno de los dos rivales consiga las tres condiciones imprescindibles para ser candidato único, los compromisarios tendrán la última palabra sobre quién debe asumir el poder del PP canario. Los críticos al dirigente palmero, apoyado por Génova, intentan bloquear que llegue en solitario al congreso.

Hernández Bento, que había defendido que el presidente del PP debía ser de Gran Canaria, por ser su granero de votos, justificó su respaldo a Tavío porque "una cosa es la estrategia política y otra el pragmatismo" y estima que "la mejor opción" es apostar por la parlamentaria, que podría convertirse en la primera mujer en encabezar el partido.

Tavío, que fue durante doce años presidenta del PP tinerfeño, puede restarle votos en esa isla a Antona, que, según sus afines, controla buena parte de Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro. En Fuerteventura el voto estaría dividido y Lanzarote, a priori, secunda a Tavío.

Las espadas están en alto. Ayer la diputada manifestó que "no puede pretender ser presidente del PP de Canarias alguien que empieza con trampas", en alusión a que Antona registró 3.105 avales para presentar su candidatura, mientras que ella recabó 282 firmas, Hernández Bento entregó 250 y Cardona 160.

Los adversarios de Antona sospechan que la mayoría de sus apoyos pertenecen a afiliados que no están al corriente de sus cuotas o a personas que no militan en la organización, tal como exige el reglamento. "Por mucho que quiera dar una apariencia de triunfo no vale todo", resaltó Tavío, que instó a Antona a "retirarse". "Un error lo tiene cualquiera y se lo perdonamos".

"Ese asunto lo tiene que explicar Antona porque afea su imagen y ejemplaridad como presidente. Es otra ruindad de patas cortas", añadió Tavío, que criticó la "parcialidad" del comité organizador del congreso, al que pidió que "haya un gerente o alguien neutral en cada sede y junto a las urnas para garantizar que el proceso se desarrolla en igualdad de condiciones para todos" y evitar "cualquier sombra de sospecha".

Defendió que ella tiene "más experiencia" que Antona en "ganar elecciones" y recordó que ganó un congreso contra "alguien que también presumía de haber presentado montón de avales". Ha visto hasta ahora "una excesiva exhibición de un liderazgo individual" por el presidente regional, mientras que ella cree en el "liderazgo colectivo". Si gana, en su comité de dirección no habrá personas "designadas a dedo", sino los siete presidentes insulares.

"Estamos deshaciendo mitos y demostrando que el PP también es un partido democrático con debate interno", añadió Cristina Tavío, para quien "la libertad de cada afiliado consiste en poder elegir".