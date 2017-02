El Cabildo luchará contra el maltrato tras el ataque a dos perros a hachazos

El Cabildo de La Gomera se sumó ayer a las muestras de condena y rechazo ante el último episodio de maltrato animal acontecido en la Isla. Este suceso, en el que estuvieron implicados dos perros, tuvo como resultado el fallecimiento de un cachorro y la supervivencia de la madre, aunque permanece en estado grave debido a los golpes recibidos.

Este ataque fue denunciado por la asociación Proanimal Gomera el pasado viernes. Según esta denuncia, en manos del Seprona de la Guardia Civil, un hombre, que ya ha sido localizado, golpeó brutalmente presuntamente con un hacha a los dos perros y los arrojó a un barranco. El cachorro, de seis meses, murió por las graves heridas. Tenía el cráneo destrozado. La madre sobrevivió y está siendo tratada por veterinarios para salvar su vida.

El presidente insular, Casimiro Curbelo, mostró su repulsa ante este tipo de actos que "no tienen cabida en la sociedad actual". Explicó que "no se entienden actitudes de este tipo" y adelanta la puesta en marcha de iniciativas políticas para fomentar la concienciación ciudadana. "Las administraciones públicas y la propia sociedad deben ser quienes articulen medidas para evitar actos como estos", indica antes de añadir que las leyes se han endurecido en los últimos años, pero no es la única solución que se le debe dar a este problema.

Curbelo adelantó que en la próxima sesión plenaria del Cabildo de La Gomera se debatirá una proposición orientada a la responsabilidad social y a las posibles medidas a tomar para evitar estos actos. Además, se trabajará estrechamente junto a los ayuntamientos con el objeto de abordar esta problemática. "La Institución insular no tiene competencias en esta materia, pero sí estamos dispuestos a crear un espacio de cooperación con el resto de administraciones de la Isla para buscar la mejor fórmula que evite episodios como el sucedido", subraya. Asimismo, el Cabildo hace alusión a la necesidad de actualizar la legislación vigente y se refiere a la Ley 8/1991 de protección de los animales como una normativa que debe adaptarse a la realidad actual de Canarias. De este modo, precisa Curbelo, se lograría tener una herramienta legislativa "capaz de dar cabida a las demandas de las administraciones locales y de las asociaciones en defensa de los animales.