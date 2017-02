Sí Se Puede insta a Podemos a mantener sus acuerdos en vigor en las administraciones canarias hasta el final del mandato. La organización ecosocialista, con implantación fundamentalmente en Tenerife y que empezó su andadura en octubre en Gran Canaria lanzada por el entonces vicepresidente del Cabildo Juan Manuel Brito, reclama a la formación morada que aclare cuál es el futuro de la confluencia entre ambas formaciones.

En la asamblea ciudadana de Vistalegre II, Podemos acordó prohibir la doble militancia para todos los cargos públicos y orgánicos a fin de evitar tensiones. Una resolución recogida en el documento ético elaborado por el sector afín a Pablo Iglesias y suscrita por los dirigentes canarios Meri Pita y Alberto Rodríguez, ambos diputados nacionales, y por la parlamentaria regional Noemí Santana. La propuesta coincide con la demanda de las bases de Podemos en las Islas para zanjar las discrepancias derivadas de la relación con Sí Se Puede.

No obstante, ayer el portavoz del comité regional de esta organización, Pablo Jerez, exigió a Podemos respetar los acuerdos que en su momento se llevaron a efecto en 2015 para confluir en determinadas instituciones como cabildos y el Parlamento de Canarias. "Con el marco actual no queda muy claro cómo va a ser el futuro de la confluencia dentro de Podemos de gente que participa en otras organizaciones", advirtió en declaraciones a Radio Club Tenerife.

Tras señalar que Sí Se Puede es "muy respetuoso" con todo lo acordado por Podemos en su congreso, interpreta que "no está prohibida la doble militancia" en Podemos, sino que "lo que está prohibido es que personas que están en una organización diferente participen en los cargos orgánicos" del partido morado. Esto no se da actualmente, ya que desde hace meses "no hay ni una sola persona" de Sí Se Puede en la estructura de Podemos.

En esta línea, Jerez explicó que "compañeros que participaban en órganos a nivel insular y autonómico de Podemos dimitieron, igual que dimitieron otras personas que no estaban en Sí Se Puede disconformes con las decisiones de la secretaria general de Podemos en Canarias", Meri Pita.

El dirigente de Sí Se Puede destacó que el pacto entre ambas formaciones se sustenta en la confección de las listas electorales en marzo de 2015 y le inquieta que el nuevo escenario afecte a la representación en las administraciones, tanto en el Cabildo de Tenerife como en la Cámara autonómica.

"No nos gustaría que eso ocurriera", admitió Jerez, que considera que "sería un tremendo error" que Podemos Canarias "no atendiera el acuerdo e impidiera que se cumpliera el mandato que la ciudadanía depositó al votar a unos candidatos para estar en las instituciones".

"Nos preocupa que, tras la decisión de Vistalegre, se cambien las reglas de juego acordadas en 2015, pero vamos a entender que pueda haber cordura", manifestó Jerez.

De ahí que reivindicó a Podemos "mantener el compromiso hasta final de mandato" allí donde conviven, al tiempo que defendió la "extraordinaria labor" de sus compañeros de Sí Se Puede en las diferentes instituciones.

Por su parte, Podemos aduce que el documento aprobado el fin de semana no busca actuar sobre los cargos electos actuales. La idea es que en 2019 Podemos "sea una fuerza autónoma y soberana que pueda decidir sus alianzas electorales. Nos sentaremos con todas las fuerzas del cambio, Sí Se Puede, Equo, IUC y decidiremos cómo vamos a organizar esta gran confluencia", afirmó Alberto Rodríguez, que cree que para eso "es fundamental acabar con el fenómeno de la doble militancia".